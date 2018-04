Kdo umí, umí. Slogany, které se vryly do paměti a proslavily značky

Úspěšné slogany jsou zapamatovatelné, takové, které si okamžitě vybavíme, když nám ona značka padne do oka. Takové, které vzbuzují důvěru a ovlivňují nás při rozhodování.

Ty nejzdařilejší se pokusil zmapovat profesor Lionel Salem, který hostuje na Harvardské Univerzitě. Ve své knize "Reklamní slogany a příběhy stojící za jejich vznikem" utřídil 25 nejšpičkovějších světových sloganů, stovky velmi zdařilých i některé propadáky. A přidal několik desítek českých sloganů, které jsou podle jeho názoru rovněž velmi dobré.

T.T.T – a přesto není dokonalý

Vymyslet skvělý slogan není podle Salema vůbec jednoduché. Slogan musí splnit několik kritérií. Má být krátký, silný a zároveň musí umět předat zákazníkům co nejvíce informací. A tato třetí podmínka bývá zpravidla nejtěžší. Světoví i čeští "kreativci" si tak často lámou hlavu a vymýšlejí nejrůznější obraty, slovní hříčky a spojení.

Příklady zdařilých českých sloganů Alianz: Pojištění od A do Z

Ariel: Aby bílá bílou byla

Braník: Pivo v každém pivu

ČSOB: Pro bohatší život

ČP: Chráníme vaše sny

ČS: Jsme vám blíž

Dobrá voda: Příroda regeneruje

Fernet: I muži mají své dny

Fidorka: Když musíš, tak musíš

Hera: Pečení je radost, Hera je pečení

Jihlavanka: Poctivá káva

Kozel: Kdo umí, umí

Kofola: Když ji miluješ, není co řešit

Shell: Aby váš motor skvěle Shell

Lentilky: Barevný svět v hrsti

Májka: Zlaté dědictví

Orion: Vaše čokoládová hvězda

Müller: Tu chuť prostě mülluji.

Vanish: Skvrn a špíny se zbavíš

Vitana: Žijte s chutí

Vizir: Vy zíráte, my zíráme Zdroj: Lionel Salem, Reklamní slogany

Pokud se jim podaří najít klíč, jak propojit všechna tři kritéria, mají vyhráno. Značce a zboží otevřou cestu k zákazníkovi. Natruc konkurenci.

Jedním z velmi zdařilých světových sloganů je třeba tento: "Today. Tomorrow, Toyota." (v překladu: Dnes. Zítra. Toyota) V angličtině má pouhá tři slova, všechna začínají na stejné písmeno a spojení Today - Tomorrow (Dnes - Zítra.) vyjadřuje dlouhou životnost. Přesto má i tento slogan mírnou vadu na kráse. "Každému nemusí být na první pohled jasné, že odkazuje na automobil a ne kupříkladu na pračku nebo televizor," míní profesor Salem.

Špičkové slogany nás ovlivňují

I čeští tvůrci umí vymyslet dobré slogany, zvlášť ti, kteří dokážou vnímat českou náturu. Jejich slovní hříčky a obraty se snaží vést naši ruku při výběru zboží a ovlivňovat naše rozhodování, jaké službě či značce dát přednost. A řada z nich má úspěch.

V obchodě tak vkládáme do košíku zlaté dědictví, přihazujeme balenou vodu, která renegeruje, volíme poctivou kávu, chlapi sobě přidají i pár pár lahví zlatého moku a zkusí třeba i pivo v každém pivu. Při praní prádla chceme, aby bílá bílou byla, zbavujeme se skvrn a špíny a po vyprání zíráme, jak prádlo silanizuje. Necháváme si chránit naše sny a pro bohatší život se pro jistotu jistíme od A do Z. Zkracujeme si cestu domů a na cesty balíme do báglu energii… Zkrátka špičkové slogany nás ovlivňují.

Protože já za to stojím

Některé slogany na nás působí dokonce již několik desítek let. Jako třeba tento: "Because I´m worth it." Do českých pamětí se zapsal v překladu: "Protože já za to stojím." Zní i vám povědomě? Podle průzkumů si tento slogan pamatuje v USA přes 70 procent ženské populace a je už 40 let spojen s kosmetickou firmou L’Oréal. Stal se tak silný, že ho lidé očekávají na konci každé reklamy L’Oréalu.

Poprvé byl veřejnosti představen v roce 1973 a dnes patří k legendám. Přišla s ním tehdy 23letá Ilona Spechtová, která pracovala jako textařka v agentuře McCann-Erickson v New Yorku. Původně ho vytvořila pro značku Preférénce, což je značka barvy na vlasy od L’Oréalu. Úryvek z původní reklamy v překladu zněl takto: "Používám nejdražší barvu na vlasy na světě Préférence od L’Oréalu. Není to proto, že se nestarám o peníze. Je to proto, že se starám o své vlasy…Nevadí mi utratit víc za L’Oréal. Protože já za to stojím."

V posledních letech doznal tento slogan jen kosmetické úpravy, namísto "Já" zavedla firma varianty "Vy", "My", "On", "Ona". A slogan žije dál.

Nespresso, co jiného?

Některé slogany proslavily výrobek či svou značku, protože dostaly tvář. Příkladem je úspěch značky Nespresso, která je součástí Nestlé Group. Příběh Nespressa začal jednoduchou myšlenkou – aby si každý uvařil perfektní šálek espresa jako zkušený barista. Umožnily to nové kávovary a kapsle s kávou. "Druhým rozhodujícím momentem byl výběr George Clooneyho pro řadu dnes slavných reklam na Nespresso," přibližuje profesor Lionel Salem.

V té úplně první reklamě vstoupí Clooney do obchodu Nespresso, aby si dal šálek kávy. Dvě mladé ženy sedící u vedlejšího stolu mají připomínky, jež zdánlivě vypadají, že patří jemu:

"Tmavý!" "Velmi intenzivní…", "Jedinečný", "Tajemný…", "Silný charakter…", "Velmi bohatý!", "Hluboký a smyslný…"

Cloney přijde blíže k nim: "Hovoříte o šálku kávy Nespreesso, je to tak? No jistě, že ano. Nespresso, co jiného?" (Nespresso, what else?)

Přistihli jste se někdy, že jste si při nákupu vybavili slogan?