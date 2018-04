Splácení se může stát noční můrou

Původně radost z krásných a bohatých Vánoc, ke kterým si lidé dopřáli řadu nových věcí na splátky, se během několika týdnů v nejedné rodině proměnila v bezesné noci. Živitel přišel nečekaně o zaměstnání a na splácení nezbyly peníze. Rodina musela téměř všechno, co na splátky koupila, zase se ztrátou prodat. Jen proto, že neodhadla svoje síly.

Důvody, které stojí za nesplácením dlužných částek, mohou být různé: třeba ztráta zdravotní způsobilosti a zaměstnání. „Většinou jsou viníky právě tyto svízelné životní situace,“ potvrzuje Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Multiservis. „V takovém případě mají zpravidla klienti zájem dohodnout se na řešení, které jim umožní dostát svým závazkům. Ale někdy se také stává, že klienti na platbu první splátky úvěru prostě zapomenou,“ dodává.



N ejdřív po dobrém, pak po zlém

Spotřebitelské úvěry nemusí letos podražit! Více ZDE.

Z krátkodobého zpoždění nedělají banky anivědu a pár dnů opožděná platba projde dlužníkovi bez potrestání. Jakmile však nabere platba větší zpoždění, je zle. Vstřícnější je přitom přístup věřitelů k lidem, kteří se sami přihlásí a snaží se s bankou dohodnout, méně však k těm, jež se ke svým dluhům stavějí zády. Pokud je příčinou nesplácení závažný rodinný problém, je možné se domluvit na odkladu splátek. Nejdůležitější je informovat o potížích co nejdříve, určitě před splatností dluhu.

Za nevelké peníze lze také pojistit neschopnost splácet. Například u CCS Kredo zaplatí zájemce za pojištění 4,3 procenta z minimální měsíční splátky. To znamená, že je-li splátka 1000 korun, činí pojistné 43 korun.



O sudy dlužníků: výzvy, exekuce, soud

Když dlužníci nereagují na výzvy k zaplacení, které odlehčí peněžence zhruba 100 až 300 korunami, čeká je nepříjemný kolotoč, který se navíc může citelně dotknout i ručitelů. Ti jsou také vyzváni k zaplacení dluhů a může být na nich dlužná částka vymáhána. Splátkové firmy a banky pak postupují podle obvyklého scénáře: opakují výzvu k zaplacení dluhů, snaží se dostat k dlužným částkám prostřednictvím vymahačských firem, a pokud nezabere ani to, následuje soudní žaloba a exekuce dlužníkova majetku. To všechno doprovází také zvýšení dluhů o úroky z prodlení. Ty mohou například u bankovních úvěrů dosáhnout až 30 procent.



O dolejte lákadlům, radí odborníci

Jak se nedostat do potíží se splácením? Finanční poradkyně Miriam Hanáková ze společnosti Slon má na to velmi jednoduchý recept: nic na splátky nenakupovat. Nejhorší je podle jejího mínění hradit jeden úvěr druhým, a dostat se tak vlastně do neřešitelné situace. „Při všech slibech splátkových společností a různých variantách splátek bez navýšení je někdy těžké odolat,“ podotýká Miriam Hanáková.

Než se rodina rozhodne pro nákup na splátky, měla by si spočítat, co unese. „Všechny splátky včetně stavebního spoření, životního či penzijního připojištění a dalších pojistek by neměly překročit 30 procent čistých příjmů,“ upozorňuje finanční poradce Radek Khýr. „Máme totiž spočítáno, že 70 až 75 procent příjmů jde na běžnou spotřebu rodiny,“ dodává Khýr. Zároveň doporučuje zadlužovat se jen kvůli bydlení, protože úroky hypoték jsou nízké. A pro spotřební zboží vybírat případně jen takové splátkové produkty, kde je celkové navýšení maximálně 10 procent. „Stejně je ale rozumnější odložit spotřebu, rok šetřit a pak si pořídit věc za své,“ radí finanční poradce.

N ákup na splátky? Už nikdy, říkají Kamišovi

Zástavní dlužníci vzkazují: bude nás víc! Více ZDE .

Myčka na nádobí, nejnovější model pračky se sušičkou, domácí kino a mobilní telefony pro obě děti - to všechno si pořídili Kamišovi u různých splátkových společností těsně před loňskými Vánocemi. Euforie za platbu jen zlomku pořizovací ceny v obchodě a vidina nízkých měsíčních splátek však rodině z východních Čech příliš dlouho nevydržela.

„Nákup veškerého zboží se uskutečnil během jednoho víkendu. Dcery snad byly poslední ve třídě, kdo ještě neměl mobilní telefon, tak jsme si s manželkou řekli, že k Vánocům jim ho prostě už musíme koupit. Jenže když jsme se vydali do obchodů, které byly plné nejrůznějších lákavých nabídek, prostě jsme neodolali - vzali jsme poslední úspory a starou televizi vyměnili za domácí kino, podobně to bylo s pračkou, a navíc si ještě zakoupili myčku na nádobí. Řekli jsme si, že když jsou ty Vánoce, nebudeme na sobě šetřit,“ říká technik Tomáš Kamiš.



N a splátky nezbyly peníze

Při podpisu smlouvy jsme za všechno zaplatili jen 20 100 korun, souhrn měsíčních splátek činil i s poplatky za správu úvěru necelých 5000 korun. „Kdybychom vše kupovali bez úvěru, stálo by to naráz přes 76 000 korun. Když si pořídíte tolik věcí a přitom na místě uhradíte v porovnání s celkovou cenou jen třetinu a věci si přitom hned nesete domů, je to sen.“ Jenže rozčarování se dostavilo nedlouho po nákupu. „Hned v lednu jsem přišel o zaměstnání. Byl to šok, protože až tehdy jsme si s manželkou sedli a pořádně sečetli, co všechno musíme splácet. A rázem bylo jasné, že to náš rodinný rozpočet prostě neutáhne. Poslední úspory totiž padly na nákup věcí na splátky a ještě předtím na pořízení auta na leasing - takže ke všemu bylo potřeba přičíst ještě 5700 korun za měsíc. Co se do té doby jevilo jako zvládnutelné, se najednou stalo noční můrou."



J edinou cestou z dluhů byl prodej věcí

Co teď, tázali se sami sebe Kamišovi neustále. Možnost odkladu splátek nakonec při uzavírání smlouvy nevyužili, zboží navíc kupovali u různých splátkových společností. „Požádali jsme o změnu splátkového kalendáře, vyhověli nám ale pouze o měsíc, což by naši situaci dlouhodobě příliš nevyřešilo, protože nové zaměstnání jsem nemohl sehnat. Problém byl, že u jedné společnosti jsme o tento odklad zapomněli požádat, takže nám přišla upomínka - naštěstí bez sankcí. Informovali nás ale, že příště to už bude za poplatek.“

Rodina nechtěla svízelnou situaci ještě více zhoršovat, a tak se rozhodli, že myčku, pračku a domácí kino nakonec prodají. „Nechali jsme pouze mobilní telefony dcerám, protože to by bylo příliš kruté, brát jim je. Věci jsme prodali se ztrátou, ale nic jiného se v naší situaci nedalo dělat. Takže teď splácíme z úspor z prodeje.“ Na každé špatnosti je potřeba hledat to dobré, tvrdí Tomáš Kamiš. „Jsem rád, že jsme tímhle prošli. Jedině tak jsme si uvědomili, jak snadno lze podlehnout slibům obchodníků - napříště už jen tak nenaletíme. No a co se týká nákupu nových věcí, teď už si raději počkáme, až našetříme celou částku. O nákupu na splátky už nechceme nikdy slyšet."

Co dělat, pokud se dostane do potíží a nemůžete splácet? Rady, jak postupovat, spolu s dalšími informacemi naleznete ZDE.

Máte zkušenosti se splátkovým prodejem? Bojíte se obtíží s nesplácením při nenadálých událostech? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.