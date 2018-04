Nemám dost peněz na placení úvěru: Jak řešit rozvod, nemoc či úmrtí

A rozhodně vás nemine platba za zaslané upomínky. Přitom upomínkový dopis z banky stojí i 500 korun. "Zpoplatněnou upomínku nezasíláme hned, nejprve se klienta snažíme kontaktovat prostřednictvím SMS či telefonicky," uklidňuje Lubomír Novotný z Českomoravské stavební spořitelny. Obdobně postupují i ostatní ústavy, ale je třeba připomenout, že trpělivost s neplatiči mají asi tak 14 dní, takže na otálení s platbou není čas.

Snažte se problémům předejít

"Když jsou budoucí platby v ohrožení, klient by měl co nejdříve kontaktovat banku," doporučuje Kateřina Pospíšilová z Equa bank. Nemůžete sice očekávat, že by vás vítali s otevřenou náručí, jako když jste přišli o úvěr žádat, pokud to však neuděláte, hrozí, že průšvih nabobtná.

Volejte svému správci úvěru, a pokud nevíte, kdo to je, obraťte se na infolinku – správného člověka vám dohledají i podle vašeho rodného čísla, nemusíte mít v ruce úvěrovou smlouvu. Jestli máte dobrého finančního poradce, který s vámi hypotéku uzavíral, obraťte se na něho, má v bance kontakty, a protože problémové případy se řeší individuálně, jeho pomoc pro vás bude významná.

Hypotéku jste si brali jako manželé a vztah končí. Můžete dům prodat, splatit hypotéku (pozor, v době, kdy nekončí fixace, zaplatíte pokutu, obvykle pět procent ze splacené částky za každý rok do konce fixace) a o případný zbytek peněz se rozdělit.

Častější situace však bývá, že jeden z exmanželů chce dál v bytě žít. Pak nezbývá než přepsat hypotéku jen na sebe – budete platit přibližně dvoutisícový poplatek za změnu smlouvy a je třeba, abyste byli dostatečně bonitní. Pokud vaše příjmy na samostatné splácení nestačí, lze přibrat spoludlužníka – může to být třeba nový partner, rodiče, ale i zletilé děti.

Ani to, že jste vážně nemocní, vás nezbavuje povinnosti platit. Měli byste vědět, že i když banka inzeruje možnost odkladu splátek, v 99 procentech případů jde o odklad splátky jistiny. Úroky musíte platit stále, počítejte, že tvoří zhruba polovinu toho, co bance posíláte.

Aby vás situace nezaskočila, můžete předem udělat dvě věci:

Mít finanční rezervu, na kterou jste dosud nesáhli. Nebo třeba v příbuzenstvu domluveno, že vás někdo v případě nouze založí, tak abyste zvládali alespoň snížené splátky.

Pojistit se proti neschopnosti splácet. Pojistka však není právě levná. Splátku milionové hypotéky prodraží minimálně o 370 korun měsíčně. Navíc beztak budete muset mít rezervu. Pojistka totiž začíná fungovat až po nějaké době pracovní neschopnosti, obvykle po 60 dnech. Kdo zvolí dražší verzi, která zahrnuje i nebezpečí ztráty práce, připlatí si měsíčně o dalších 200 korun víc a ani tak nebude moci jít s požadavkem na pojišťovnu v den, kdy dostane výpověď – teprve, když bude dva měsíce neúspěšně shánět práci, začne pojišťovna platit. Pojištění se sjednává v době, kdy domlouváte úvěr, uzavřít ho dodatečně lze jen ve variantě pracovní neschopnosti a vyjde pak ještě dráž.

Velká voda, požár, sesuv půdy... Dům, který jste koupili, je v troskách. Vy však tentokrát pojištěni jste. Pojistná smlouva je totiž podmínkou toho, aby vám byly hypotéka či úvěr ze stavebního spoření vůbec poskytnuty.

Smlouva je vinkulována na banku, takže plnění nedostanete na účet vy, ale právě banka. Pak záleží na domluvě. Buď budete dál platit a z pojistky postavíte nový dům, nebo se vyrovnáte s bankou (ta si nechá, co potřebuje, a vy dostanete část peněz, které už jste v předchozích letech splatili) a půjdete do nájmu.

Když v průběhu hypotéky jeden z manželů zemře, situace je obdobou předchozích případů. Buď existuje pojistka, z jejíhož plnění pozůstalý partner dál splácí, platí přitom, že v případě smrti se na nic nečeká, pojišťovny vyplácejí peníze během několika dní.

Nebo pojištění nemáte (není totiž k úvěru povinné, a když se klient na počátku dostatečně vzpouzí, banka úvěr poskytne i bez životního pojištění) a v tom případě je možné žádat o odklad splátek, eventuálně dům prodat, vyrovnat se s bankou a najít třeba levnější bydlení.