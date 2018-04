Splátkové firmy budou muset přiznat roční úroky

Co se zákazníkovi, který nakupuje na splátky lépe stráví? Měsíční úrok 1,94, nebo roční přes 20 procent? I když zboží stojí v obou případech stejně, lépe se nakupuje za nižší měsíční úrok. Proto také splátkové společnosti operují v reklamách právě jen měsíčním úročením splátek a celkový roční úrok taktně pomíjejí. Od Nového roku to však bude jinak. Změny přinese od ledna zákon o spotřebitelském úvěru, podle kterého společnosti nabízející prodej na splátky musí jasně zákazníkovi říci, za jaký roční úrok si u nich vlastně půjčuje a jakou za zboží zaplatí celkem částku. Ani banky už nebudou moci mást zákazníky tím, že by neuvedly do ceny půjčky například poplatky za vedení účtu. Lidé se budou díky novému zákonu snadněji orientovat v nabídce společností a bank a vhodným výběrem mohou také ušetřit. Průhlednost nabídek a konkurenční boj společností by mohly vést i ke snížení úroků, a tím k zlevnění nákupu na splátky. Zlevnit nákup na splátky si budou moci od Nového roku i sami spotřebitelé, kteří svůj dluh splátkové společnosti zaplatí dřív než za sjednanou dobu a od věřitele musí dostat slevu na původně sjednaných úrocích. Jednodušší by mělo být od počátku roku pro zákazníky také odstoupení od smlouvy a vrácení již zaplacených peněz.

Jaké informace se zákazníci musí dozvědět od ledna

výši ročního úroku z půjčky

kolik korun bude zboží stát celkem

Jaké informace se dozvídají dnes