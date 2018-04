Splátkovým prodejcům začaly žně

Firmy jako Multiservis, Cetelem, Home Credit či CCB Credit poskytnou ročně kolem 15 miliard korun na nákupy na splátky. "Ale až čtyřicet procent z toho připadá na poslední tři měsíce roku," řekl šéf Multiservisu Jiří Pathy. Počet smluv o nákupu na splátky přesahuje v Česku jeden milion.

Nákupy na splátky vstupují do každoročního finále a v prodejnách se mezi kupujícími objevuje mnohem více mužů než obvykle. Vánočním splátkovým nákupům totiž jedinkrát za celý rok dominují televize, hi-fi věže, videa či DVD přehrávače, jejichž výběr je podle odborníků doménou mužské části klientely.

"Je to, jako by si o vánočních svátcích muži plnili svá přání, zatímco ženy rozhodují ve zbytku roku. Jinak řečeno, o vánocích vítězí při nákupech to, co najdeme v obýváku, a během roku zboží, které je ve zbytku domácnosti," soudí generální ředitel největší firmy splátkového prodeje GE Capital Multiservis.

Největší hráči splátkového prodeje, tedy Multiservis, Home Credit, Cetelem či katalogový specialista CCS Triangl, spustili boj o každého klienta. V reklamní kampani bombardují zákazníky nabídkou volného výběru splátek, odkladem splátek až na příští rok, bezúročným úvěrem při splacení půjčky do několika měsíců a podobně.

O vzájemném sledování konkurenčních firem vypovídá skutečnost, že předvánoční nabídky jsou v řadě ohledů velice podobné. Předvánoční nákupy jsou z pohledu splátkových prodejců nejdůležitějším obdobím roku, které rozhoduje o firemních ziscích a podílech na trhu. "Vánoční období představuje téměř polovinu poskytnutých úvěrů za celý rok," řekl Jan Pangerl, ředitel pro marketing a rozvoj společnosti Cetelem.

Splátkový trh představuje podle odborníků roční obrat 15 až 18 miliard korun. Přesné statistiky neexistují a jedná se tak o odhady největších firem. Nákupy na splátky získávají s každým rokem na oblibě a podle informací odborníků patří Češi v nákupech na splátky mezi evropskou špičku. Počet platných smluv přesahuje jeden milion. "Objemy nákupů rostou. Klienti již nezvažují, zda na splátky ano či ne, ale s kým a za jakých podmínek," uvedla Renata Pavlíčková ze společnosti Home Credit.

S rostoucím zájmem se neustále rozšiřuje i sortiment zboží, které lze na splátky pořídit. Tradiční elektroniku, ledničky a pračky doplnily počítače, mobilní telefony, nábytek a další. Reklamní slogan "na splátky cokoliv" se stal vlastní většině splátkových firem.

Do letošního roku vstupovali splátkoví prodejci s napětím, co se zájmem klientů udělá zákon o spotřebitelském úvěru. Ten totiž nařizuje všem firmám, které poskytují spotřební úvěry, zveřejňovat v procentech roční náklady na úvěr. To u splátkových prodejců představuje obvykle 25 až 30 procent.

To je podstatně více, než kolik úročí své spotřební úvěry banky. "Zájem to nijak neovlivnilo. Lidé posuzují hlavně to, kolik zboží stojí a kolik zaplatí navíc," uvedl šéf Home Creditu Pavel Plachký. Na splátky se v průměru nakupuje zboží za 10 tisíc korun.

Při desetiměsíčním splátkovém kalendáři lidé původní cenu přeplatí (i při vyšším úročení) zhruba o tisíc korun. Podle odborníků to kupující nevnímají jako drahý úvěr. Právě systém "desetina ceny předem a deset stejných splátek poté" je v současné době nejoblíbenějším modelem.