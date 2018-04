Jak na to, když splátky hypotéky přerostou přes hlavu

Nový byt na hypotéku si mladá rodina pořídila před dvěma lety. Každý měsíc jejich rozpočet zatížilo na splátkách 11 tisíc korun. Splácení zvládali až do loňského léta, kdy si Marek komplikovaně zlomil nohu. Následovalo několik operací, rehabilitace a hlavně dlouhodobá pracovní neschopnost, kterou Marek ještě neukončil.

Bohužel na splátky hypotéky už jim nezbýval potřebný obnos. Své problémy začali ale s bankou řešit včas. Ta jim vyšla vstříc a domluvila se s nimi na snížení měsíčních splátek.

Odložit splácení můžete až na rok

Odklad splátek Banky skupiny ČSOB (ČSOB, HB, PS): až 6 měsíců Equa bank: až 6 měsíců Komerční banka: až 6 měsíců mBank: 1 až 9 měsíců Raiffeisenbank: až 6 měsíců UniCredit Bank: až 6 měsíců Volksbank: 3 až 12 měsíců Wüstenrot: až 12 měsíců

Mladí lidé také mohli požádat o přerušení splácení, respektive odklad splátek, jenže v jejich případě by to nemuselo dlouhodobě špatnou finanční situaci vyřešit. Pokud banka klientovi v odkladu splátek vyhoví, je to pouze na omezenou dobu několika měsíců, maximálně jednoho roku.

Ovšem nemyslete si, že po tuto dobu budete mít od splátek pokoj. Naprostá většina bank totiž po vás bude požadovat splácení úroků, budete mít odloženy jen splátky jistiny. Váš rozpočet tak bude stále zatížen pravidelnou částkou.

Jakmile období odložených splátek skončí, budete mít po dohodě s bankou na výběr, jak dluh splatit. Buď vám odloženou jistinu rozloží do zbývajících měsíčních splátek, nebo se domluvíte na prodloužení splatnosti hypotéky.

Snížení měsíčních splátek prodlouží splácení hypotéky

Vyřešit svou platební neschopnost můžete i snížením měsíčních splátek. O kolik se splátka sníží, je na individuální domluvě mezi bankou a klientem. "Pokud se s klientem domluvíme na snížení měsíčních splátek, maximální možnost snížení je taková, že klient nesplácí jistinu, ale hradí úroky," vysvětluje Pavla Hávová z ČSOB.

Poplatky za odklad i snížení splátek Banky skupiny ČSOB: 300 korun Equa bank: 1 000 korun Komerční banka: 2 000 korun mBank: 2 500 korun Raiffeisenbank: 3 000 korun UniCredit Bank: 2 000 korun Volksbank: 0,25 procent z částky úvěreu, min. 2 000 korun, max. 10 000 korun Wüstenrot: 1 000 korun

Rozhodnete-li se pro snížení splátek, máte opět na výběr, jak se později s dlužnou částkou vypořádat. Většina klientů volí prodloužení splatnosti úvěru s trvale nižšími splátkami. Případně můžete snížit splátky jen na určitou dobu. Ta se pohybuje od šesti měsíců (například Equa bank či UniCredit Bank) až po jeden rok (například GE Money Bank) či na celou dobu fixace (Volksbank).

Odklad splátek hypotéky i snížení měsíčních splátek se považuje za změnu ve smlouvě, takzvaný dodatek ke smlouvě. A za to musíte podle sazebníku banky zaplatit. Banky vybírají poplatky v řádech stovek až tisíců korun. Volksbank z vás může vytáhnout až deset tisíc korun.

Banka nevyjde vstříc každému

Pokud se dostanete do problémů se splácením hypotéky, je opravdu důležité řešit je včas a s bankou začít ihned komunikovat. Budete-li čekat, až vás bude banka sama kontaktovat, proč neplatíte, je na další dohody pozdě.

I tak se ale může stát, že se na odkladu či snížení splátek nedohodnete. Banky každou problematickou situaci řeší individuálně a pokud budou mít pocit, že třeba odklad splátek nevyřeší vaši finanční situaci a povede spíše k odložení problému o několik měsíců, zamýšlenou akci vám nepovolí. Pádným důvodem pro odklad či snížení splátek je ztráta zaměstnání či nemoc trvající měsíc a déle.

V případě snížení splátek - prodloužení splácení hypotéky - se také bere v úvahu věk klienta a limit splatnosti hypotéky. Například Volksbank prodlouží splatnost hypotéky maximálně o pět let, či do 70 let věku klienta. U Komerční banky nesmí celková délka překročit 30 let od data podpisu smlouvy. U Equa bank je to až 35 let.

Na případné problémy se splácením myslete včas

Banky doporučují klientům myslet na případné problémy se splácením už před podpisem úvěrové smlouvy. Dočasný výpadek příjmu a následnou platební neschopnost při dlouhodobé nemoci či ztrátě zaměstnání lze vyřešit pojištěním schopnosti splácet. Pokud si je sjednáte, pojišťovny vám uleví od splátek až po dobu 12 měsíců.

Dalším řešením, které banky klientům v problémech se splácením umožňují, je možnost přistoupení další osoby - většinou rodinného příslušníka - k dluhu. Ten vám může se splácením pomoci.