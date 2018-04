Splň můj příkaz! I když ho neznáš.

Nadřízený od vás chce práci, ale otálí s přesnými instrukcemi. Přitom je potřebujete, protože improvizovat nemůžete. Chcete-li se však od něj dozvědět něco konkrétního, kličkuje jako zajíc. Spoléhá snad na to, že čtete jeho myšlenky?

Když práci nějak uděláte i bez pokynů šéfa, je samozřejmě odvedená špatně. Po bitvě je každý generál, takže až pak se dozvíte, jak to mělo být. Tedy - v lepším případě. Jsou i tací nadřízení, kteří vás nechají plnit jeden úkol znovu a znovu. Dokud vám s otráveným výrazem ve tváři nesdělí, že to sice není úplně ono, ale co víc chtít po někom, jako jste vy. Ptáte se: O co tomu šéfovi jde? Možností je několik.

Zkouší, co ve vás je

NENECHTE SI UJÍT Příkazy po netu levnější než na přepážce

Banky na českém trhu již několik let hovoří o podpoře přímého bankovnictví a jeho služby také aktivně propagují. Jak velké jsou mezi nimi cenové rozdíly? Padesátníky prostě nebereme

Od doby, kdy se padesátník stal v Česku nejmenší platnou mincí, zůstává často ležet na pultech pokladen. A stejné stanovisko zastávají mnohé firmy, mají-li přijmout staršího pracovníka. Pozor na nebezpečné přilby!

Snažíte se chránit vaše dítě při jízdě na kole? Test MF DNES jasně prokázal: třetina výrobků na trhu může život vašeho dítěte vážně ohrozit.

Pokud jste ve firmě pár týdnů, třeba vás jen testuje. "Máte-li toho dost, mluvte s ním na téma: Zkoušíte mě? Proč mi nezadáte úkoly konkrétně?" radí psycholožka Eva Bedrnová. Možná vám šéf odpoví, že trvalo pěkně dlouho, než jste se ozvali. A že by vám trocha sebeúcty neuškodila. Nebo se tak chová, protože...



Spoléhá, že najdete řešení



Šéf sám neví, jak práci odvést. Čeká, že na to přijdete právě vy. A aby pak nebyl za hlupáka, váš výsledek prostě nepochválí. Co s tím? "Ideální by bylo změnit místo," říká psycholožka Bedrnová. Takový nadřízený vás za výkony nikdy neodmění, i kdyby byly špičkové. Jen zaměstnance využívá. Máte malou šanci se bránit, pokud ve firmě vládne klika šéfů, v níž jeden podrží druhého. Než hodíte flintu do žita, zkuste ještě něco. "Má-li váš šéf svého vedoucího, obraťte se na něj. Tohle sice udělá jen málo statečných, ale kolikrát sám ,nejvyšší' nemá o praktikách svého podřízeného ani tušení. A až ho dostanete do obrazu, líbit se mu třeba nebudou," dodává psycholožka.



Neumí jednat s lidmi



Jsou šéfové, kteří považují podřízené za překážku ve své práci. Odhánějí od sebe zaměstnance pídícího se po informacích slovy "nemám čas" nebo "spoléhám, že to vyřešíte". Tak to vyřešte. Nechceteli se pouštět do práce naslepo, nenechte se odbýt. Navrhněte šéfovi krátkou informační schůzku. Když odmítne, vyptávejte se na detaily, dokud se je nedozvíte, byť za běhu za šéfovými patami. Než vám uteče, zopakujte, jak jste věc pochopili a co uděláte. Ověříte si, že oba máte na mysli totéž.



Šikanuje vás



Nadřízený vás chce potopit. Zadává pracovní úkoly nejasně, aby ukázal, že jste neschopní. "Promluvte si s ním, řekněte, že s takto zadaným úkolem nic nezmůžete. Pokud vám ani tak neřekne, co máte dělat, snažte se v budoucnu zajistit si svědky toho, jak šéf s vámi jedná. Vyžadujte od něj písemné zadání úkolu," radí Pavel Beňo ze sdružení Práce a vztahy. Obraťte se na firemní personální oddělení, na vyššího nadřízeného nebo vyhledejte pomoc u organizace bojující proti šikaně na pracovišti.





6 kroků k jasnému zadání



1. Nechápete úkol? Žádejte vysvětlení.

2. Žádost zdůvodněte tím, že chcete práci odvést dobře.

3. Nic? Zeptejte se šéfa, zda chce, abyste ji odvedli dobře.

4. Dočkáte-li se zadání, zopakujte je před šéfem a svými slovy.

5. Ujistěte se, že oba máte na mysli totéž.

6. Nedočkáte-li se zadání a máte-li odvahu, zeptejte se, zda by vám nemohl odpovědět někdo jiný.



Jak vám šéf zadává práci?

Osobně a rozkazem 51 %

Něco navrhne a diskutujeme 14 %

E-mailem 19 %

Slušně mě poprosí 16 %

Zdroj: jobs.cz