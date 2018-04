Splnil se sen bankovních klientů a investorů?

Nejméně 737 milionů korun přibylo v podílových fondech od domácích investorů. Podle statistiky UNIS za domácí fondy činily čisté prodeje celkových 529,6 mil. Kč, do fondů KBC vložili domácí investoři 181,7 mil. Kč a do tří korunových fondů ze skupiny ING celkem 26,6 mil. Kč.

Nejvíce určitě překvapil ISČS Sporoinvest, který sice pravidelně získává největší objem nových investic, nicméně výsledek z minulého týdne jistě kdekoho zaskočil. Prodeje podílových listů u tohoto fondu totiž převýšily odkupy o nevídaných 591 mil. Kč. Z domácích fondů ho následuje akciový ISČS Sporotrend s 42 mil. Kč a IKS peněžní trh s 36 mil. Kč. Čisté prodeje domácích akciových fondů dosáhly 56 mil. Kč, ke kterým můžeme připočíst 21,7 mil. Kč z ING českého akciového fondu a 4 mil. Kč investovaných do akciových fondů KBC, a získáme necelých 82 mil. Kč investovaných do nejvíce rizikových fondů.

Zajištěné fondy skupiny KBC, které jsou nabízeny v ČSOB, za týden získaly od investorů necelých 47 mil. Kč. První zajištěný fond České spořitelny ESPA-ČS zajištěný fond 1 již byl takřka vyprodán. Investoři do něj za první tři týdny investovali 378 mil. Kč z celkových 400 mil. Kč, a tak již spořitelna chystá fond nový, který by se měl objevit do dvou měsíců.

Kratší obchodní týden přinesl vysoké výnosy hlavně u akcií, dluhopisy naopak ztratily. ISČS Sporotrend, který s převahou domácích akcií v portfoliu nebyl „ošizen“ o obchodní den na Velký pátek, si připsal za týden 4,32 %. Páteční uzavřené burzy na většině světových trzích zatím nedovolily ostatním akciovým fondům vytěžit maximum z velmi dobrých údajů z amerického trhu práce, i přesto však skončily všechny tyto fondy v černých číslech.

V záporu však skončila většina dluhopisových fondů, kromě fondu Živnobanky pro nadace si udržel kladnou výkonnost již pouze ČPI korporátních dluhopisů (+0,18 %).

Jistota termínovaného vkladu a potenciál investice

O přízeň investorů se ucházejí i banky s novými termínovanými vklady, u nichž je výnos odvozen od vývoje na trzích. Zatím jsou u nás nabízeny produkty dvou bank a i z jejich odlišnosti je patrné, že brzy by mohli mít investoři velmi mnoho zajímavých a dosud nepoznaných příležitostí.

Vklad Eurotop 50 Živnostenské banky se velmi podobá zajištěnému fondu. V upisovacím období, které trvá do konce května, mohou investoři vložit minimálně 10 000 Kč (jinak v násobcích této částky) do tohoto termínovaného vkladu, který je na čtyři roky. Jelikož se jedná o vklad, stejně jako v případě druhého produktu od Citibank, jsou prostředky, které do něj investoři vloží, pojištěny podle zákona o bankách (náhrada ve výši 90 %, maximálně ekvivalent 25 000 EUR). Výnos je v případě vkladu Eurotop 50 odvozen od indexu DJ Eurostoxx 50, se kterým se rovněž setkáváme u zajištěných fondů. Minimální garantovaný výnos činí 0,4 % za čtyři roky (nikoli ročně, p.a.).

Výnos pro investora či „mimořádný úrok“ se vypočte jako průměrný nárůst indexu za čtyři roky, přičemž první rok se do výpočtu průměru započítává 12 měsíčních hodnot, druhý rok 6 hodnot po dvou měsících a poslední dva roky pokaždé vždy jen 4 hodnoty po čtvrtletích. Pro investory by tedy bylo nejvýhodnější, kdyby index v počátečních měsících co nejvíce rostl, naopak pokles v posledních letech již nebude mít tak velkou váhu pro stanovení průměrného výnosu.

Výhodou vkladu Eurotop 50 je, že s ním nejsou spojeny žádné poplatky a i za čas, po který máte peníze na vkladu v upisovacím období (končí 31. května, splatnost vkladu je 2.6.2008) získáváte „slušný“ úrok 0,7 % p.a. (obdobná konstrukce jako bonus či sleva na poplatku u některých zajištěných fondů). Další výhodou je 100% participace na růstu indexu bez omezení maximálního výnosu. Nevýhodami jsou především nutnost zavedení běžného účtu v Živnobance a daň z úroků. Na rozdíl od zajištěných fondů, kde je výnos kapitálovým příjmem, zde se jedná o úrokový příjem (i „mimořádný úrok“ odvozený od vývoje indexu), který podléhá 15% dani.

Citibanka přichází s velmi odlišným produktem. Její Indexový vklad je investicí pouze na čtyři měsíce. Minimální výnos, který klient banky obdrží, je 0,05 % p.a., avšak navíc k tomuto úroku získává investor dodatečný úrok odvozený od vývoje kurzu měn EUR/USD. V referenční den, kterým je 27. dubna, se stanoví pásmo měnového kurzu jako počáteční hodnota kurzu EUR/USD +/- 0,02 USD. Dodatečný výnos ve výši 3,25 % p.a. je vyplácen jen za ty dny, kdy je hodnota kurzu právě v takto

vymezeném pásmu. Maximální výnos je tedy 3,3 % p.a., avšak to by musel po celé čtyři měsíce zůstat kurz ve stanoveném pásmu. Stejně jako v případě Živnobanky je vklad pojištěn a investor již neplatí další poplatky, minimální investice je však ve výši 100 000 Kč nebo 4 000 EUR. Pro investici v Kč je zde ještě riziko pohybu kurzu EUR/CZK mezi počátečním a konečným dnem vkladu, o který se upravuje případný výnos. Výnos stejně jako v prvním případě podléhá 15 % dani.

V tomto případě je již jedná více o spekulaci na stabilitu vývoje měnové kurzu dolaru a eura, než o dlouhodobou investici s cílem vyššího zhodnocení než na termínovaném vkladu. V obou případech však platí, stejně jako u zajištěných fondů, že se vzdáváte bezpečného úroku nebo jeho části a „sázíte“ na pozitivní vývoj na trhu.

Přestože tak nebylo zdůrazněno, vklad v obou případech předpokládá vyplacení celého počátečního vkladu.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS SPOROTREND 4,32% ČPI F. farmacie a biotech. 0,65% ČSOB Akciový Mix 2,18% Živnobanka akciový fond 0,93% ČPI Fond nové ekonomiky 1,80% ISČS EUROTREND 0,98% Dluhopisové ČPI korp. dluhopisů 0,18% IKS Plus bondový -0,33% Živnobanka NADAČNÍ 0,03% IKS dluhopisový -0,30% ČSOB Bond Mix -0,01% ISČS TRENDBOND -0,26% Fondy fondů IKS fond fondů 2,39% ISČS GLOBALTREND 1,96% Peněžního trhu ČPI Peněžní 0,11% ISČS SPOROINVEST -0,04% IKS peněžní trh 0,06% Živnobanka Sporokonto 0,03% Smíšené ČSOB středoevroproský 2,03% J&T OPPORTUNITY CZK -0,36% IKS balancovaný 1,78% ISČS Výnosový -0,21% ČSOB Fond obchodu 0,84% J&T AM PERSPEKTIVA -0,08% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 590,8 ISČS SPOROBOND -80,6 ISČS SPOROTREND 42,3 IKS dluhopisový -34,2 IKS peněžní trh 36,5 ISČS TRENDBOND -11,5

