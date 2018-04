Spočítáno: Komu se vyplatí a komu ne zvolit druhý důchodový pilíř

Jaká jsou pravidla pro vstup do 2. důchodového pilíře Občan musí přesměrovat tři procenta odvodů ze státního průběžného systému do soukromých fondů a přidat k nim ze svého další dvě procenta z hrubého platu.

Rozhodnutí pro vstup je dobrovolné, ale nevratné, a to do dosažení věku 35 let.

Před spuštěním reformy se mohou pro vstup rozhodnout i občané starší 35 let, a to od 1. července do 31. prosince 2012.

Spořit lze v nově vzniklých soukromých fondech s investičním profilem dynamickým, vyváženým, konzervativním anebo složeným ze státních dluhopisů ČR, fond lze změnit.