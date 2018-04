Spočítejte si daň z příjmů sami

1. Nejdříve zjistěte svůj základ daně



Podle výše daňového základu se zařadíte do příslušného daňového pásma (a vypočítáte si výši daně).

Zaměstnanci mají počítání snazší

Nejjednodušší to mají lidé, kteří jsou pouze zaměstnanci. Nemají tudíž žádné další příjmy z jiné činnosti a daňové přiznání si dělají sami třeba pouze kvůli společnému zdanění. Ti najdou svůj základ daně na potvrzení o zdanitelných příjmech, které jim vystaví jejich mzdová účtárna.

Podnikatelé to mají složitější

O něco komplikovanější to mají ti, kteří si kromě zaměstnaneckého poměru nějakým způsobem přivydělávají nebo rovnou sami podnikají. Ti musí postupovat následujícím způsobem:

Pokud si přivydělávají k hlavnímu pracovnímu poměru, musí k základu daně na potvrzení od zaměstnavatele připočíst ještě další výdělky z vedlejších pracovních poměrů nebo třeba autorské honoráře, snížené o zaplacené zdravotní a sociální pojištění.

Podnikatelé vezmou příjmy z podnikání, odečtou od nich výdaje (skutečné podle účetnictví či podle daňové evidence nebo procentuálně vyjádřené paušální výdaje) a též platby na pojištění. Od zisku pak odečtou nezdanitelné části daně, třeba úroky z úvěrů na bydlení, platby za životní pojištění, dary a podobně. Výsledkem bude základ daně zaokrouhlený na stovky korun dolů.

2. Najděte svoje daňové pásmo

Nyní musíte zjistit, do kterého daňového pásma patříte. Vaše daňové pásmo naleznete pomocí tabulky ZDE

3. Pak si spočítáte, kolik činí celková daň

Pokud někdo má daňový základ nižší než 121 200 korun, jeho daň činí 12 procent ze sumy, která mu vyšla jako daňový základ.

Pro daňový základ v rozmezí 121 200 až 218 400 korun činí daň 14 544 korun plus 19 procent ze základu přesahujícího 121 200 korun.

Obdobně se počítá výše daně v dalších dvou daňových pásmech.

4. Stát vám sleví

Vypočetli jste daň, ale to není vše. Nyní můžete uplatnit slevy. A byli byste sami proti sobě, kdybyste tak neučinili. Za rok 2007 lze odečíst:

7 200 korun sám na sebe;

6 000 korun (resp. 500 korun měsíčně), pokud máte dítě, které vyživujete, tuto částku může uplatnit jen jeden z rodičů;

4 200 korun (respektive 350 korun za každý měsíc trvání manželství), pokud je na vašem příjmu závislý manžel, který si v roce 2007 vydělal méně než 38 040 korun, v případě, že váš manžel má průkaz ZTP/P, odečtete si dvakrát tolik, tj. 8 400 korun (respektive 700 korun za měsíc);

1 500 korun (respektive 125 korun za měsíc), pokud pobíráte částečný invalidní důchod;

3 000 korun (respektive 250 korun za měsíc), pokud pobíráte plný invalidní důchod;

9 600 korun (respektive 800 korun za měsíc), jste-li vy sám držitel průkazu ZTP/P;

2 400 korun (respektive 200 korun za měsíc), pokud jste student (do 26 let, v případě doktorandského studia do 28 let).

Částka, jež vám vyšla v minulém kroku, je daň z příjmu, kterou zaplatíte. Než však začnete vypisovat složenku či zadávat příkaz k úhradě, porovnejte vypočtenou daň s tím, co jste již zaplatili na zálohách. Pokud jste podnikatel, vedete si vlastní evidenci, zaměstnanci vyčtou údaj z potvrzení o příjmech.

Teprve nyní vepište do složenky částku, která vám zbývá k doplacení. Pokud jste na zálohách zaplatili více, než činí daň, kterou jste vypočetli, nespoléhejte na to, že by vám stát vrátil peníze jen tak sám od sebe. Požádejte na čtvrté straně daňového přiznání o vrácení přeplatku.

Ušetříte při společném zdanění?

Pro koho se hodí společné zdanění: pro manžele s alespoň jedním dítětem Pro koho není: pro partnery, kteří nejsou manželé (i když spolu vychovávají dítě)

pro podnikatele s nízkými příjmy, který platí daň z takzvaného minimálního daňového základu

pro podnikatele s paušální daní nebo daní za víc zdaňovacích období. Paušální daň se přitom týká jen zanedbatelného množství podnikatelů – není to totéž, jako uplatnění paušálních výdajů

pro manžele-podnikatele, kteří jsou si navzájem spolupracující osobou

Zda je pro vás výhodné společné zdanění si můžete zkontrolovat ZDE

Jak číst v tabulce:

V řádcích a sloupcích jsou uvedeny hrubé měsíční příjmy v korunách.

Na souřadnici příslušného řádku a sloupce podle vaší mzdy zjistíte, kolik na společně za rok ušetříte.

Pokud je pro vás společné zdanění výhodné a jste zaměstnanci, řekněte do 15. 2. ve mzdové účtárně, že si daně vyřídíte sami.

Výpočty zahrnují slevu na jedno dítě ve výši 6 000 Kč za rok, sleva na každého poplatníka 7 200 Kč za rok, a pokud má jeden z manželů za rok 2007 nižší příjmy než 38 040 Kč, je uplatněna sleva ve výši 4 200 Kč za rok.