Spočítejte si, jakou dostanete nemocenskou

Dosud stát od čtvrtého dne marodění vyplácel 69 procent z takzvaného denního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně průměrný denní výdělek. První tři dny to bylo 25 procent.

„Od ledna platí odstupňovaná sazba. Do třicátého dne pracovní neschopnosti to je 60 procent, do šedesátého dne 66 procent a po šedesátém dnu 72 procent,“ vypočítává Štěpánka Filipová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

461 denně, víc ani korunu

Na první pohled to vypadá, že od 61. dne nemoci je stonání výhodnější: 72 procent je víc než dřívějších 69 procent. Ve skutečnosti to však tak není. Nově se všechna procenta počítají ze základu, který byl loni používán jen pro první dva týdny nemoci – a to je záměrně nevýhodné, aby se omezilo krátkodobé stonání.

Zatímco loni byla nejvyšší denní dávka 479 korun, letos je to 461 korun. Stropy odpovídají průměrnému měsíčnímu výdělku nad 24 000 korun hrubého. To znamená, že i když berete 30 nebo 50 000 korun, za nemoc od státu víc než 461 korun stejně nedostanete.

Počítejte sami

Jaká nemocenská odpovídá vašemu platu, snadno zjistíte z tabulky. Pokud byste si chtěli nemocenskou spočítat sami, v prvním kroku musíte svůj příjem za posledních 12 měsíců před neschopenkou přepočítat na den – dojdete ke svému vyměřovacímu základu. U většiny zaměstnanců je to součet hrubé mzdy za rok 2007 vydělený 365 dny.

Pokud vám vyjde částka do 550 korun, vynásobte jej 0,9 a dostanete svůj denní vyměřovací základ. Pokud se dopočítáte vyšší sumy, částku v rozmezí od 550 do 790 korun vynásobte 0,6. Na zbytek zapomeňte – co je nad 790 korun, se do nemocenské nezapočítává.

Z redukovaného základu se však dále počítá jen určitá část, která odpovídá odstupňované sazbě – podle počtu dnů, které promarodíte, je to buď 60, 66, nebo 72 procent.

Příklad

Zaměstnanec vydělává 25 000 korun hrubého a bude v pracovní neschopnosti tři měsíce:

výpočet denního vyměřovacího základu:

25 000 x 12 měsíců : 365 dny = 822 korun

25 000 x 12 měsíců : 365 dny = 822 korun redukovaný základ je 639 Kč:

550 x 0,9 = 495 Kč;

240 (790 – 550) x 0,6 = 144 Kč;

celkem 495 + 144 = 639 Kč

550 x 0,9 = 495 Kč; 240 (790 – 550) x 0,6 = 144 Kč; celkem 495 + 144 = 639 Kč nemocenská: v prvních třech dnech = 0 korun; od 4. do 30. dne je 60 procent z 639 Kč = 384 Kč denně, od 31. do 60. dne 66 procent z 639 Kč = 422 Kč denně, od 61. dne 72 procent z 639 Kč = 461 Kč denně

celkem za 90 dní nemoci pacient dostane nemocenskou ve výši 36 858 korun; 1. měsíc je to 10 368 korun, 2. měsíc 12 660 korun; 3. měsíc 13 830 korun.

Kolik dostanete, když budete nemocní se můžete podívat ZDE