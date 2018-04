Nová kalkulačka: Spočítejte si sami rodičovský příspěvek

Velkou výhodou bude možnost daleko pružněji volit délku rodičovské i výši měsíčního příspěvku. To všechno samozřejmě při dodržení podmínek. Co všechno se změní čtěte zde.

Ke snazšímu pochopení nových pravidel vám pomůže naše kalkulačka. Stačí zadat výši hrubého příjmu obou rodičů, nebo u podnikatelů měsíční částku nemocenského pojištění a uvidíte dopředu, s čím můžete počítat - na jak velký měsíční příspěvek máte nárok či jak dlouho budete moci rodičák pobírat.

Pozor na některé detaily. U políčka Nárok na mateřskou zaškrtnete "ne" jen v tom případě, že nárok nesplňují oba rodiče. Pokud alespoň jeden z nich platí nemocenské pojištění a nárok má, zaškrtněte "ano".

Pole Vyčerpáno se týká rodičů, kteří již příspěvek pobírají. Můžete si tak porovnat, jestli bude výhodné přejít na nový systém, nebo jestli bude lepší zůstat ve starém. Vyplníte částku rodičovského příspěvku, kterou do konce roku 2011 odčerpáte a do dalšího okénka pak kolik měsíců už příspěvek pobíráte (zase počítejte do konce roku 2011). V poli Celková vyplacená dávka rodičovského příspěvku se vám pak objeví částka, která zbude do vyčerpání limitu 220 tisíc korun.

Na posuvníku Vlastní výpočet rodičovské v dolní části tabulky si můžete ověřit, kolik korun budete měsíčně dostávat po jednotlivých měsících.

Výpočty jsou orientační, počítají s tím, že rodič pobírá mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) do pěti měsíců věku dítěte a pak rodičovský příspěvek. Kdo pobírá rodičovský příspěvek hned po porodu (příklad, kdy matka nemá nárok na mateřskou a díky platu otce může volit výši příspěvku) odečte od předpokládaného věku dítěte na konci rodičovské pět měsíců.

Pokud vám ani po výpočtu není ještě všechno jasné, přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy rodičů, kteří také tápou. Odpověděli odborníci z ministerstva práce a sociálních věcí.

Jsem povinně na čtyřleté rodičovské, nemohla jsem zvolit rychlost. Budu nyní nově moci zvolit délku na tři roky?

O této variantě je možné uvažovat pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů byl k datu narození dítěte nemocensky pojištěn a lze mu k tomuto datu stanovit denní vyměřovací základ (DVZ) pro určení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem. V tomto případě bude moci od ledna provádět volbu příspěvku i ten rodič, který nebyl nemocensky pojištěný, neměl tudíž na mateřskou nárok. Nebude však volit délku čerpání, jak tomu bylo doposud, ale měsíční výši dávky. K dispozici bude mít 220 000 korun a dobu čerpání nejdéle do čtyř let věku dítěte. Částky náležející do 31. 12. 2011 podle současně platné právní úpravy se od celkové částky odečtou.

Zvolila jsem dvouletou rodičovskou, mám však už téměř všechny peníze vyčerpané (asi 180 000 korun). Můžu si po novém roce prodloužit čerpání do tří let věku dítěte?

Přechod do nové právní úpravy není nikomu z rodičů omezen. Sečtou se všechny doposud vyplacené rodičovské příspěvky a tato suma se odečte od celkové částky 220 000 korun. O vyplácení zbytku si rozhoduje rodič podle svých potřeb. Minimální částka rodičovského příspěvku je jako u všech jiných dávek státní sociální podpory 50 korun. Čerpat dávku lze nejdéle do čtyř let věku dítěte.

Zvolila jsem tříletou variantu a v příštím roce se mi narodí další dítě (přibližně ve dvou letech prvního), můžu si čerpání zkrátit na dva roky?

Ano. Pokud přejde rodič na novou právní úpravu a výše denního vyměřovacího základu některého z rodičů umožní vyšší částku čerpání rodičovského příspěvku, mohou čerpat tuto zvýšenou částku.

Jak se vypočítá výše příspěvku Bude-li 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu (DVZ) v rozsahu od 7 600 korun výše, bude možné zvolit měsíční výši rodičovského příspěvku od 50 až do 11 500 korun měsíčně. Zvolená výše dávky nesmí přesáhnout 70 procent 30násobku DVZ rodiče.

Volbu bude možné provádět opakovaně, avšak nejdříve po uplynutí 3 kalendářních měsíců od provedení poslední volby.

Bude-li 70 procent 30násobku DVZ rodiče v rozsahu do 7 600 korun měsíčně, bude možné volit dávku ve výši od 50 do 7 600 korun měsíčně. V tomto případě lze zvolit tuto maximální výši i v případě, bude-li uvedených 70 procent 30násobku DVZ nižší než 7 600 korun.

Nebude-li celková částka do čtyř let věku dítěte vyčerpána, zaniká nárok na dávku a její výplatu.

Nebude-li možné ke dni narození dítěte stanovit DVZ druhému rodiči, nebude rodič moci provádět volbu a bude čerpat rodičovský příspěvek ve čtyřleté výši, jak je tomu doposud.

Jsem na čtyřleté rodičovské, nemohla jsem volit, protože jsem nebyla zaměstnaná, porodila jsem při studiu vysoké školy. Budu si moci po novém roce zvolit tříletou variantu? Slyšela jsem, že by se mělo studium počítat do nemocenského pojištění a tudíž bych podle nového zákona měla mít nárok na mateřskou.

V případě matky studentky nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nevznikl a zpětně ani se změnou zákona nevznikne. Studium na vysoké škole nezakládá nárok na PPM, pouze se doba studia započítává do doby 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před vznikem nároku na peněžitou pomoc v mateřství, pokud je však těhotná žena v době těhotenství nemocensky pojištěna (například nastoupí po skončení školy ihned do zaměstnání a následně otěhotní). Pokud otěhotní v průběhu studia nebo po jeho skončení, aniž by nastoupila do zaměstnání, z něhož by jí vyplynula účast na nemocenském pojištění, nárok na PPM nevznikne. Přichází tedy v úvahu pouze doložení nároku u druhého rodiče. Pak by byla volba možná.

Sankce za nezodpovědnost Pokud nebude vaše starší dítě chodit řádně do školy, mohou vám od ledna 2012 snížit rodičovský příspěvek. Jestli byla již dříve rodiči pravomocně uložena sankce podle přestupkového zákona, může nově úřad rozhodnout o tom, že sníží celkový limit rodičovského příspěvku (220 tisíc korun) až o 22 800 korun.

Jak bude přechod probíhat a co je třeba udělat?

Od ledna 2012 je možné přejít na novou variantu s tím, že částky náležející do konce prosince 2011 se z celkové částky 220 tisíc korun odečtou. Při přechodu je nutné podat písemnou žádost o volbu výše rodičovského podle nové právní úpravy. Žádost můžete podat nejdříve v lednu 2012 na příslušném pracovišti úřadu práce (tam, kde máte trvalý pobyt) a je k ní nutné doložit údaje rozhodné pro určení výše denního vyměřovacího základu alespoň jednoho z rodičů (například potvrzení příjmů pro účely nemocenských dávek od zaměstnavatele).

Kde seženu formulář?

Budou k dispozici standardně na úřadech práce a také na internetu. Pro podání žádosti platí pravidla jako u ostatních žádostí na dávky státní sociální podpory.

Je možné žádost vyřídit on-line?

Elektronicky je možné podat žádost tehdy, pokud má žadatel elektronický podpis.

Musí být pro uznání rodičovského příspěvku rodiče manželé?

Otec dítěte nemusí být manželem matky, postačí jeho uvedení v rodném listě.

Budou se moci i v budoucnu rodiče při pobírání příspěvku střídat?

Střídání rodičů na žádosti o rodičovský příspěvek bude i nadále možné, avšak nebude nutné. Pokud nebude možné stanovit denní vyměřovací základ například matce, protože nepracovala, ale pouze otci, postačí tato skutečnost k tomu, aby o dávku požádala matka a následně provedla volbu výše dávky na základě podkladů o příjmech a pojištění otce. Odpadne tak nynější přepisování žádostí z matky na otce, aby mohl provést volbu a následně zase zpět na matku, která o dítě pečuje. Pokud však ke střídání dojde, platí podmínka, že výše rodičovského příspěvku se může měnit nejdřív po třech měsících výplaty.

Když už rodič příspěvek čerpá, ale požádal o něj teprve letos v listopadu a od ledna by chtěl využít nových pravidel, musí i on dodržet ty tři měsíce, po kterých je možné volbu změnit? Může požádat v lednu, nebo musí počkat až třeba na únor?

Přechod na novou právní úpravu je možný kdykoli od účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2012.

Manželka je doma na tříleté rodičovské, kterou skončí v únoru. V tu samou dobu čekáme narození druhého dítěte. Během rodičovské skončil manželce pracovní poměr na dobu určitou, nebude mít nyní nárok na mateřskou. Díky mému platu však bude moci zvolit výši příspěvku, a to i ten nejvyšší. Znamená to tedy, že bude dostávat rodičovský příspěvek hned od porodu a jen po dobu 19 měsíců?

Ano, pokud se rozhodnete čerpat maximální částku, skončí její vyplácení skutečně po 19 měsících. Nicméně vaše manželka si může každého čtvrt roku výši měsíčního příspěvku změnit a čerpání si tak prodloužit na potřebnou dobu, a to až do čtyř let věku nejmladšího dítěte.

Když skončí vyplácení rodičovského příspěvku například po třech letech a rodič chce zůstat s dítětem dále doma, musí si pak platit sám zdravotní pojištění?

Pokud rodič vyčerpá celých 220 tisíc korun dříve, může s dítětem dále zůstat doma, nebude dostávat rodičovský příspěvek, ale pokud bude celodenně osobně a řádně pečovat o dítě, bude za něj až do sedmi let dítěte platit zdravotní pojištění stát.