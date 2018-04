Spočtěte si cenu bytu

Ivana Dlouhá kupuje od obce městský byt, ve kterém s rodinou žije. Zanedlouho budou mít splaceno a stanou se šťastnými vlastníky nemovitosti. Rodina však má jiný sen: malý domek na kraji města. Problém jsou, jak jinak, finance.

„Původně jsem si myslela, že koupíme dům, budeme pronajímat byt, který časem poslouží jako první samostatné útočiště našich dětí,“ vypráví Ivana. Jenomže jak stoupají ceny bytů, čím dál častěji se jí vkrádá na mysl, že by bylo lepší byt výhodně prodat, peníze použít jako základ koupě domku a platit nižší hypotéku.

Porovnejte nabídky na trhu

Jste v podobné situaci? A máte alespoň orientační představu, za kolik byste mohli prodat váš byt? Určitě neuděláte chybu, když si to zjistíte. Prvním orientačním vodítkem je internet a realitní magazíny. Najděte několik bytů podobných tomu vašemu a pusťte se do porovnávání. Myslete přitom však na jedno: v inzertních magazínech najdete ceny nabídkové. Spousta prodávajících zkusí nasadit vysoko (co kdyby to vyšlo?) a časem sleví. Takže se neradujte předčasně, když uvidíte, že někdo nabízí garsonku stejnou jako ta vaše za dva miliony.

Na svůj byt nehleďte zamilovanýma očima

Pro orientaci můžete vyzkoušet i kalkulačku, kterou na svých webových stránkách přináší iDNES. Najdete ji na adrese http://cenybytu. idnes.cz/cbkalk.asp. A opět platí: až budete vyplňovat jednotlivé kolonky, buďte kritičtí. Můžete být stokrát přesvědčeni, že váš byt je na „dobré adrese“, ale pokud okolo vede rušná silnice a naproti je benzinová pumpa, označte uvážlivě „neatraktivní okolí“. Jinak bude výsledek nereálný, vy budete mít velká očekávání a časem přijde zklamání.

Stále vám připadá, že by bylo výhodné byt prodat?

Je čas pozvat na návštěvu realitního makléře. Poněkud riskantní by bylo zavolat do první realitky, která na vás vykoukne ze Zlatých stránek. Dejte raději na doporučení svých přátel, jistě někteří z nich nějakou nemovitost kupovali nebo prodávali a mají zkušenosti s konkrétními lidmi. Nejlépe je vyslechnout názor i více realitních poradců a až pak se rozhodnout, zda skutečně budete prodávat, za kolik a jak.