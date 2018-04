Spojte všechny půjčky do jedné, dokud není pozdě

Jednejte dřív, než splátky nebudete zvládat

Vyzkoušejte, zda by pro vás nebyla řešením takzvaná konsolidace dluhů. Díky ní si sjednotíte dosavadní půjčky do jedné. Vyberete si banku, která za vás vyrovná všechny závazky, a potom budete splácet jednu půjčku, s tím, že celková splátka bude podstatně nižší než těch několik stávajících dohromady.

Nová banka pošle peníze jako mimořádnou splátku finančním ústavům, od kterých jste se zadlužili původně. Vy tam budete muset zajít a smlouvy ukončit.



Na konsolidaci myslete už ve chvíli, kdy máte placení moc. Musíte ji stihnout dříve, než vás splátky zavalí tak, že budete mít s jejich úhradou problém. Nová banka vás totiž nepřijme ve chvíli, kdy už jinde figurujete jako neplatič.



Sjednocení půjček nabízejí LBBW Bank, Raiffeisenbank a GE Money Bank. Ale uspějete i jinde. Nejjednodušší je zkusit u své banky, zda pro vás neprodlouží dobu splácení.



Podmínky jsou většinou podobné. V první řadě musí mít klient dostatečný příjem. Žena, která je na rodičovské dovolené, s požadavkem na konsolidaci neuspěje. "Na konsolidaci by měla myslet ještě před mateřskou, dokud má příjmy," radí Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank. Suma, kterou se chystáte sjednotit do jedné půjčky, by neměla přesahovat půl milionu. Někde mají i další pravidla. Třeba LBBW Bank nespojí víc než pět půjček.

Příklad Půjčili jste si na několika místech a splácíte 9 666 korun měsíčně. Zbývá doplatit ještě 168 500 korun. Co vám nabídnou banky? GE Money Bank 84 splátek po 3 032 korun

celkem 256 388 korun

LBBW Bank 72 splátek po 4 500 korun

celkem 324 000 korun

Raiffeisenbank 60 splátek po 3 656 korn

celkem 219 360 korun

Zaplatí skoro všechny půjčky

Platíte méně, ale delší dobu

Banky nemají problém pomoci vám se závazky ze spotřebitelských úvěrů, hotovostních půjček nebo prodeje na splátky. Uspějete i s požadavkem na zaplacení kontokorentu či úvěru z kreditní karty.Problém může nastat, když máte auto na leasing. Často se do konsolidace nedá zahrnout, ale třeba Raiffeisenbank s tím nemá problém. Auto koupené na spotřebitelský úvěr nevadí žádné bance.

Banky to vše nedělají jen z lásky k lidem. Klient sice platí méně, ale delší dobu. Zatímco vyšší splátky by měl nejvýše na dva roky, konsolidovaná splátka je třeba na 6 let. Ve výsledku pak bance může zaplatit až dvojnásobek původního dluhu. Pokud potřebujete snížit splátku a rozhodnete se konsolidace využít, nemusíte nakonec zaplatit tolik. Až budete mít zase příjmy vyšší, můžete začít spořit a půjčku umořit mimořádnou splátkou.