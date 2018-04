Společenské minimum: U jídla neprobírejte politiku

Oblečení volíme také podle toho, v jakou denní či večerní hodinu se akce pořádá a o jaký typ prostředí jde. Hezkým a přiměřeným oblečením dáváme najevo, nakolik si vážíme hostitelova pozvání. Někdy pozvánky přímo uvádějí, jaký oděv se očekává, jindy musíme vhodnost oděvu vycítit sami. Stejně jako v našem chování zviditelňujeme své přednosti a potlačujeme nedostatky, řídíme se tímto pravidlem i při oblékání.

Ženy sedí zády ke zdi

Pracovní snídani či oběd absolvujeme většinou v oblečení, ve kterém se v práci zúčastňujeme pracovních schůzek. Muži by měli zvolit světlejší oblek a košili, v teplém počasí s krátkým rukávem, kravatu a uzavřenou obuv. Ženy udělají dojem kostýmem, šaty v pastelových barvách a lodičkami. Punčocháče jsou nezbytným doplňkem i v létě. Důležitá je míra líčení, která by měla být v denních hodinách méně nápadná než pro společenský večer. Muži i ženy by měli mít také upravené vlasy, nehty, používat vhodný parfém a deodorant. Přesto, že svěží dech je nutností, žvýkačku necháme raději v kanceláři.

Samozřejmostí musí být dochvilnost. Stane se, že se nám termín schůzky nehodí, nebo se opozdíme. V takovém případě se hostiteli omluvíme. Do restaurace vchází první hostitel či hostitelka. Není-li zajištěna rezervace, hledá místo u stolu muž. Jako první ke stolu usedá žena, muž by jí měl pomoci. V lepších podnicích tuto povinnost přebírá za muže personál, stejně jako pomůže s odložením svršků.

Důležitou roli hraje i zasedací pořádek. Žena sedí vždy zády ke zdi a čelem do místnosti. Pokud se zúčastněné strany navzájem neznají, představí je hostitel ještě před zasednutím ke stolu. Přichází-li žena později, je projevem slušnosti, aby muž povstal a ženu představil. Jídlo a pití si vybíráme přibližně ve stejné cenové kategorii jako hostitel.

Pokud se případná „zatoulaná“ kroketa ocitne pod stolem nebo řízek na vedlejším talíři, rozhodně na tyto situace neupozorňujeme a hlasitě je nehodnotíme. O jídlo pod stolem se nenápadně postará personál. Pokud ještě některý z hostů dojídá, nezapalujeme si ani cigaretu, ani doutník. Až když jsou všichni hotovi, můžeme se zeptat, zda nebude spolustolovníkům naše kouření vadit. Je samozřejmostí, že cigaretu připaluje ženě muž.

Bavit hosty je umění

Během jídla vedeme nezávaznou konverzaci, abychom se během prvních soust nezačali zbytečně hádat. Až u kávy či dezertu přikročíme k řešení pracovních záležitostí. Hovoříme tlumeným hlasem, abychom svými historkami nebavili i zbytek hostů v restauraci. Konverzaci ani pracovní rozhovor nepřerušujeme voláním z mobilního telefonu. Pokud jde o důležitý hovor, na chvíli se omluvíme a vzdálíme.

Stejná pravidla stolování a představování dodržujeme i při pracovní večeři. Oblečení by však mělo mít u mužů tmavší odstín, pro ženy se hodí malá večerní toaleta. Také nezapomínáme na vhodné doplňky, jakými jsou kravaty, pásky, kabelky, boty, šperky a vůně. Večerní líčení, šperky nebo parfém mohou být nápadnější. Přesto však platí, že méně je více.

Další kapitolu představují recepce nebo rauty. Zde dostáváme pozvánky, na kterých je zpravidla vytištěný nejen čas a místo konání, ale i pro kolik osob pozvánka platí či jaké oblečení se pro danou příležitost vyžaduje. Naprosto nevhodné je předávání těchto pozvánek známým nebo lidem, kteří nemají se zvaným okruhem lidí nic společného. Jídlo může být naservírované na stolech, ze kterých volně vybíráme, nápoje nám dolévá obsluha nebo jsou k dispozici na stole. Jindy obsluha prochází mezi hosty s jednohubkami, dezerty či nápoji. Párátka neházíme na zem nebo neschováváme do kapes, ale vracíme zpět na podnos.

Večer může doprovázet program a živá hudba. Tančí-li se, je namístě, aby muž vyzval svoji partnerku. Jsme-li bez doprovodu, muž přichází pro svolení k ženě, žena si o něj může říci pohledem nebo milým úsměvem.

Pokud jsme odmítnuti, není důvod se urážet či trpět pocitem méněcennosti. Pravděpodobně muž není dokonalým tanečníkem a nechce se před partnerkou ztrapnit. V takovém případě pozveme protějšek k baru a pokračujeme v zábavě.