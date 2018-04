Společné daně vyplňují oba manželé - strana 1

Pokud jste si spočítali, že se vám společné zdanění vyplatí, budete muset oba vyplnit a odevzdat formulář daňového přiznání. Tváří v tvář jeho nepřehledným kolonkám leckterý člověk znejistí. To, co se mu zdá jednoduché – zdaním peníze, které jsem si vydělal – je najednou plné složitostí: co je to „úhrn pojistného, jakou mohu uplatnit slevu, mám nárok na bonus...?

Daňové přiznání – strana 1

Finančnímu úřadu: Napište sídlo finančního úřadu dle trvalého bydliště.

Řádek 01: Vypisují jen podnikatelé.

Řádek 03: Zaškrtněte řádné daňové přiznání. Ostatní kolonky slouží pro ty, kdo po podání formuláře najdou ve svém přiznání chybu.

Řádek 04: Zaměstnanci nepíší nic, týká se pouze podnikatelů v konkurzu.

Řádek 05: Ano zaškrtnou ti, kdo mají daňového poradce. S ním si mohou prodloužit termín k odevzdání na 30. červen. Zaměstnanci této možnosti asi nebudou využívat – termín, kdy dostanou zpět část zaplacených záloh na daně, by si posunuli až na červenec.

Řádek 05b: Zaškrtněte ano, pokud využíváte společného zdanění manželů.

Model: Manželé Šťastní z našeho modelu se ke společnému zdanění rozhodli, kolonku tedy zaškrtávají.

Neoznačený řádek: 2006.

1. oddíl – údaje o poplatníkovi

Řádky 06 až 18: Osobní údaje vyplňte podle občanského průkazu.

Řádky 19 až 22: Vyplní je jen ti, kdo se počátkem roku 2007 přestěhovali, a podávají tak daňové přiznání jinde, než kde v roce 2006 bydleli.

Řádky 23 až 30: Týkají se jen lidí, kteří v Česku sice platí daně, ale nebydlí zde.