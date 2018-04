Společné daně vyplňují oba manželé - strana 2

Daňové přiznání – strana 2

2. oddíl – základ daně, ztráta

Řádek 31: Napište svou roční mzdu. Údaje najdete na potvrzení ze mzdové účtárny. Pokud jste během roku změnili práci, požádejte o potvrzení i předchozího zaměstnavatele.

Model: Jan Šťastný zapíše 378 250 Kč.

Řádek 32: Vyplňte, kolik vám zaměstnavatelé strhli na platby sociálního a zdravotního pojištění, údaj najdete též na potvrzení ze mzdové účtárny.

Model: Jan Šťastný zapisuje 47 200 Kč.

Řádek 33: Vyplníte pouze, když jste měli nějaké příjmy ze zahraničí.

Řádek 34: Od řádku 31 odečtěte řádky 32 a 33.

Model: Pan Šťastný odečte 47 200 zaplacených za sociální a zdravotní pojištění, výsledek je 331 050 korun.

Řádek 35: Tento řádek se týká pouze zaměstnanců, kteří měli příjmy ze zahraničí, například zahraničních zastupitelských úřadů v Česku.

Řádek 36: Opište řádek 34.

Řádky 37 až 41: Zaměstnanci bez přivýdělku nepíší nic, tyto kolonky se týká pouze podnikatelů, těch kdo něco pronajímají a podobně.

Řádek 42: Součet řádku 36 a řádku 41, když je kladný.

Model: Pan Šťastný napíše 331 050 Kč.

Řádky 43 až 45: Zaměstnanců se netýká. Vypisují jen podnikatelé, na které se vztahuje povinnost platit minimální daň nebo mohou uplatňovat ztrátu za minulá období.

3. oddíl – nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

Řádky 46 až 53: Zde uvedete skutečnosti, které vám mohou snížit daňový základ. Třeba zaplacené pojistné životního pojištění, úroky z hypotéky nebo stavebního spoření, dary a podobně. Podrobný popis uvedeme v příloze Peníze 27. února 2007.

Model: Jan Šťastný si platí 1000 korun měsíčně do penzijního fondu. K prvním 500 z nich mu stát dává takzvané státní příspěvky, o dalších 500 si může snížit daňový základ. Mohl by si odečíst až 1000 korun, kdyby si šetřil víc. Penzijní připojištění platí i jeho žena Anna, ta by za normálních okolností neměla svůj příspěvek od čeho odečíst, protože však v rámci společného zdanění i ona bude podávat daňové přiznání, zapíše si stejnou částku do svého formuláře.

Řádek 54: Sečtěte řádky 46 až 53.

Když uplatňujete společné zdanění, vyplňte Přílohu 5 (vzor na straně E5 přílohy Peníze)

Řádek 55: V případě, že uplatňujete společné zdanění manželů, zapište sem hodnotu z řádku 520 přílohy 5.

Řádek 57: Vypočtěte daň z příjmů dle tabulky na straně E3 přílohy Peníze.

Model: Jan Šťastný spočítal svou daň na 21 821 korun

4. oddíl – daň celkem, ztráta

Řádky 58 až 61: Zaměstnanci bez přivýdělků a bez příjmů ze zahraničí do řádků 58 a 60 opisují řádek 57.

5. oddíl – uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

Řádky 62 a 63: Vyplňují pouze podnikatelé.