Společně: ušetříte více než loni

Společné zdanění manželů se v loňském roce mnohým rodinám vyplatilo. „Můj klient, technik na střední úrovni s platem 448 tisíc za rok, a jeho manželka, která nepracovala a starala se o děti, tak uspořili za rok 2005 23 tisíc korun,“ uvádí příklad takové úspory daňová poradkyně Alena Foukalová. Pokud by manžel zdaňoval příjem sám, vrátili by mu díky penzijnímu připojištění jako přeplatek na daňových zálohách pouze 7340 korun. Vyděláte na společném zdanění i vy?

Z křížové tabulky mimo jiné vyplývá, že pokud má například jeden z manželů 30 000 a druhý 22 000 korun hrubého, společné zdanění žádnou výhodu nepřinese. S platem 24 tisíc a 19 tisíc korun už však stát vrátí 1159 korun.

Výhodněji než loni

Úspora za loňský rok přitom bude ještě o něco vyšší než v předešlém období, a to díky snížení daňové sazby. V prvním daňovém pásmu se sazba snížila z původních 15 na 12 procent a zároveň se posunula jeho hranice. Patří-li vaše výdělky do druhého daňového pásma, odvedete 19 procent namísto dosavadních 20 procent. Zatímco loni se odečítala z daně pouze sleva na dítě, letos ji sníží i sleva na poplatníka či manžela/manželku s nízkými příjmy (slevy nahradily dosavadní nezdanitelné části).

Pokud by například muž vydělával měsíčně 55 tisíc korun hrubého a žena byla na mateřské, tedy bez příjmů, s jedním dítětem, ušetřili by na daních více než 46 tisíc korun. Za rok 2005 by stejná rodina získala zpět ze státní pokladny necelých 40 tisíc korun. Žádné další zásadní změny ve společném zdanění letos nečekejte. „Jen byl upřesněn způsob vracení přeplatku na dani jednoho z manželů ve prospěch druhého,“ upozorňuje Alena Foukalová. Loni tak finanční úřady činily bez přesné dikce zákona, pouze na základě pokynu ministerstva financí, letos už postup přímo v zákoně je.

Příloha 5 daňového přiznání, která se týká společného zdanění, vypadá na první pohled jinak než v roce 2006. Ale nemusíte mít obavy, že byste se museli učit vyplňovat nové řádky. Je to tím, že zatímco loni byly kolonky roztažené do dvou stran, letos se vešly na jednu stránku.

Nejste manželé? Zapomeňte

Společně zdaňovat příjmy můžete jen za určitých podmínek. Především musíte být manželé ve společné domácnosti. Lidé žijící „na psí knížku“ mají smůlu. Zároveň musíte pečovat o dítě, které může být i nevlastní. Za dítě se přitom považuje i student do 26 let, případně doktorand do 28 let, opatřete si však jako přílohu k daňovému přiznání potvrzení o studiu.

Pokud žijete ve společné domácnosti, ale máte různé trvalé bydliště, měli byste o tom sepsat čestné prohlášení a opět ho přiložit k daňovému přiznání. Společné zdanění také není pro podnikatele, kteří platí minimální nebo paušální daň nebo kteří jsou v konkurzu. Využít ho nemůžete ani v případě, že rozdělujete příjmy s některým členem rodiny jako se spolupracující osobou nebo zdaňujete příjmy za více období.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

Opatřete si přílohy

Co je třeba udělat, abyste mohli společně zdanit příjmy? Především mají oba, tedy manžel i manželka, povinnost vyplnit daňové přiznání. A to bez ohledu na to, že například manželka je na mateřské a její příjem byl nulový. K tiskopisu přiznání si musíte opatřit několik příloh. Finanční úřad po vás bude chtít už zmiňované prohlášení o tom, že žijete ve společné domácnosti (máte-li odlišné trvalé bydliště) nebo potvrzení o studiu dospělého potomka. Dále budete potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech, které vám na požádání měl vystavit zaměstnavatel do 15. února. Kdo se rozhodl pro společné danění až nyní a zaměstnavatele nestihl požádat o výpis příjmů, může to ještě udělat.

Pokud nemáte žádné příjmy, například proto, že jste na rodičovské dovolené nebo v evidenci úřadu práce, napište o tom čestné prohlášení. K přiznání je třeba přidat i dokumenty o placení úroků z hypotéky, úvěru ze stavebního spoření, o platbách životního pojištění či penzijního připojištění. Všechny přílohy budete potřebovat ve dvou exemplářích. To znamená jeden originál plus jednu kopii, abyste je mohli přiložit k oběma daňovým přiznáním.

Tiskopis nemusíte nést na finanční úřad „ruku v ruce“ v jeden den. Musíte si však oba vybrat jeden termín k podání, a to buď konec března, případně poslední červen, pokud za vás přiznání sestaví daňový poradce na základě plné moci.