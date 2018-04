Společné zdanění: z jedné kapsy do druhé

Do českého daňového systému má být s účinností od počátku příštího roku vložen nový prvek v podobě výpočtu daně ze společného zdanění manželů (má se tedy vztahovat na příjmy dosažené v roce 2005).

To se stalo politickým hitem v posledních měsících a vyvolalo řadu bouřlivých diskusí. Společné zdanění však nemá dopad pouze na to, co rodina přímo zaplatí na daních státu, ale také na to, jakého výnosu lze dosáhnout ve státem podporovaných produktech. Jak je to možné?

Padesát na padesát

Základním principem společného zdanění je umožnit manželům, kteří v domácnosti vyživují alespoň jedno dítě, aby mohli stanovit základ daně z příjmů fyzických osob tak, že bude dán ve výši 50 % celkového společného základu daně (společným základem daně se rozumí součet dílčích základů daně podle § 6 až 10 upravených podle § 5 a 23 u obou manželů, snížený o nezdanitelné části základu daně podle § 15 za oba manžele).

Takto upravený základ daně uvedou do vlastního přiznání a k výpočtu daně pak postupují obecným způsobem. Toto opatření by mělo podpořit zejména ty rodiny s dětmi, kde jeden z rodičů nemá zdanitelný příjem, je na mateřské dovolené, nebo má malý příjem např. i z důvodu péče o dítě apod.

Přínosy společného zdanění jsou následující: osoba s vyššími příjmy (živitel rodiny) se díky přesunutí poloviny příjmu na manžela/manželku dostane do nižšího pásma a jeho příjmy spolu s přesunutými příjmy na partnera (tedy celkové příjmy rodiny) mohou být zdaněny nižší sazbou daně.

Jednotlivec Rodina = manžel + manželka Základ daně* 200.000 Kč 200.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč Daň 34.540 Kč 30.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč

Pozn.: * snížený o nezdanitelnou část a standardní odčitatelné položky

Zdroj: Fincentrum

Vyšší příjem, větší sleva

Uvedené rozdělení příjmu mezi členy rodiny však může mít zásadní dopad na efektivitu používaných finančních produktů v rodině, které jsou podporovány ze strany státu prostřednictvím daňového zvýhodnění. Poplatník má konkrétně možnost snížit si daňový základ o zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru. Rovněž si může při splnění zákonných podmínek odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění a penzijní připojištění. Efekt tohoto odpočtu však není pro všechny stejný. Čím vyšší příjem poplatník má, tím větší úspory na dani dosáhne prostřednictvím státem dotovaných produktů. Sníží-li se příjem jednotlivce (v tomto případě z důvodu „přesunutí“ poloviny příjmu na partnera), zmenší se za jinak stejných podmínek i sleva na dani spojená s daným produktem.

Příklad

A. Rodina bez státem dotovaných finančních produktů

Bez společného zdanění Se společným zdaněním Manžel Manželka Manžel Manželka Základ daně 300.000 Kč 130.000 Kč 215.000 Kč 215.000 Kč Daň 58.620 Kč 20.540 Kč 37.540 Kč 37.540 Kč

Daňová úspora rodiny činí vlivem společného zdanění 4.080 Kč

B. Rodina, kde manžel má penzijní připojištění (platí 18.000 Kč ročně)

Bez společného zdanění Se společným zdaněním Manžel Manželka Manžel Manželka Základ daně 288.000 Kč 130.000 Kč 209.000 Kč 209.000 Kč Daň 55.620 Kč 20.540 Kč 36.340 Kč 36.340 Kč

Daňová úspora rodiny činí vlivem společného zdanění 3.480 Kč (snížila se o 600 Kč)

C. Rodina, kde manžel má penzijní připojištění (platí 18.000 Kč ročně) a životní pojištění (platí 12.000 Kč ročně)

Bez společného zdanění Se společným zdaněním Manžel Manželka Manžel Manželka Základ daně 276.000 Kč 130.000 Kč 203.000 Kč 203.000 Kč Daň 52.620 Kč 20.540 Kč 35.140 Kč 35.140 Kč

Daňová úspora rodiny by vlivem společného zdanění činila 2.880 Kč (snížila se o 1.200 Kč)

D. Rodina, kde manžel si odečítá úroky z úvěru (odečítá 50.000 Kč ročně)

Bez společného zdanění Se společným zdaněním Manžel Manželka Manžel Manželka Základ daně 250.000 Kč 130.000 Kč 190.000 Kč 190.000 Kč Daň 46.120 Kč 20.540 Kč 32.540 Kč 32.540 Kč Daňová úspora rodiny by vlivem společného zdanění činila 1.580 Kč (snížila se o 2.500 Kč)

Zdroj: Fincentrum

Daně mění výnosy

Společné zdanění má z pohledu efektivního úroku státem dotovaných finančních produktů zásadní dopady. Jednotlivci, kteří přesunou příjem na partnera a dostanou se do nižšího daňového pásma, ušetří vlivem použitého finančního produktu na dani méně. Efektivní úrok se sníží. Na druhou stranu bude mít jeho partner (například manželka na mateřské dovolené) možnost díky společnému zdanění uplatňovat daňové odpočty na finanční produkty, přestože sama nemá žádný vlastní příjem. To je nová zpráva, neboť v současnosti není možné, aby manžel uplatňoval odpočty na životní pojištění či penzijní připojištění manželky.

Penzijní připojištění představuje výhodnou formu dlouhodobého a bezpečného spoření, zvláště pokud nemáte daleko do důchodu.

Zavedení společného zdanění je typickou ukázkou, jak se politickým rozhodnutím může měnit výnosnost státem dotovaného produktu (byť v tomto případě je přesunutí příjmu na dobrovolném rozhodnutí poplatníka), přestože to nebyl záměr tohoto daňového nástroje. Je proto na zvážení, zda podpora finančních produktů formou odpočitatelných položek je ta nejvhodnější. Každá změna v daňovém systému totiž může vést ke změně výnosnosti státem dotovaných produktů, což dlouhodobému spoření na stáří rozhodně nesvědčí.