Společnosti sázejí na jistotu

Nový zajištěný fond ČSOB

Investorům, které nezajímá maximální, ale spíše jistý, i když omezený výnos, mají od minulého týdne možnost investovat do zajištěného fondu ČSOB Světové akcie 4. Jedná se o další z řady fondů se stejným názvem, lišícími se pouze číslicí. Jako ostatní i tento fond je denominován v českých korunách. Podílové listy lze nakoupit do 17. ledna. Doba investice je stanovena na 4 a půl roku. Oproti jiným fondů má výhodu v tom, že investorovi zaručuje minimální šestiprocentní zhodnocení. Naopak jako nevýhoda se jeví strop pro maximální zhodnocení pouze ve výši 28,6% (5,26% p.a. po vstupního poplatku 2%). Portfolio fondu sestává z kvalitních dluhopisů, které jsou doplněny akciovými opcemi na indexy S&P 500 a DJ Eurostoxx 50. Minimální výše investice je stanovena na 30 000 Kč. Fond si neúčtuje žádný správcovský poplatek a v případě dodržení investičního horizontu ani výstupní poplatek.

Řízené výnosy v ISČS

Od 2. prosince budou mít investoři možnost uložit své prostředky do nového fondu ISČS Fond řízených výnosů. Vznikl přeměnou smíšeného fondu ISČS Českého OPF. Fond bude i nadále nakupovat především likvidní pokladniční poukázky v českých korunách. Přibližně 15% majetku ale bude investováno do nejkvalitnějších akcií. Pokud budou akciové indexy růst, může se podíl akcií zvýšit až na 25%. Stejně jako u ostatních fondů ISČS mohou podílníci obchodovat s podílovými listy po telefonu, např. prostřednictvím služby Servis 24. Více o investiční strategii fondu naleznete v komentáři Kam investovat a neprodělat.

Fond měsíce

V prosinci mají investoři v rámci akce Fond měsíce možnost nakoupit podílové listy fondu ING IT bez vstupního poplatku. Fond investuje do globálního portfolia společností z oblasti informačních technologií, především do společností zabývajících se vývojem softwaru a službami v IT. Jelikož se jedná o sektorový fond, je s ním spojeno i vyšší riziko.

Obchodování podle UNISu

Vysoké záporné čisté prodeje více než vykompenzoval ČSOB Výnosový, který se po několika odlivech dočkal opět silné kapitálové injekce. Především díky němu se celkově vyšplhaly čisté prodeje fondů členů Unie investičních společností na 895 mil. Kč.

Jednoznačným vítězem uplynulého týdne se díky příznivé náladě na trzích staly akciové fondy. Naopak po dvou výrazně úspěšných týdnech propadly dluhopisové fondy IKS Plus bondový a ISČS Trendbond.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 632 mil. IKS Globální - 311 mil. ISČS Sporoinvest 187 mil . IKS Plus bondový - 55 mil. IKS Dividendový 152 mil. ISČS Bondinvest - 10 mil. Akciové fondy ČPI Nové ekonomiky 7,02% Akro Svět - 1,23% ISČS Eurotrend 5,2% Živnobanka-AF 0,41% IKS Světových indexů 4,83% ČPI Farmacie a biotechnologie 1,06% Dluhopisové fondy ČPI Státních dluhopisů 0,40% IKS Plus bondový - 0,98% 1.IN Dluhopisový 0,38% ISČS Trendbond - 0,19% ČPI Korporátních dluhopisů 0,21% ČSOB Nadační 0,08% Fondy peněžního trhu Akro Obligace 0,60% ISČS Merkur - 0,05% 1.IN Peněžního trhu 0,15% ISČS Sporoinvest - 0,01% ČSOB Český peněžní trh 0,08% ČPI Peněžní 0,0% Fondy fondů ISČS Globaltrend 4,04% IKS Fond fondů 3,46% 1. IN Fond fondů 2,88% Smíšené fondy J&T Perspektiva-S 4,61% investAGe AG7 - 0,10% 1.IN Středoevropský 3,74% J&T COOP Prosperita - 0,0% ČPI Smíšený 3,67% ČPI Český 0,04%

Zdroj: UNIS ČR