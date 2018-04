Společnosti si hrají, poplatky klesají

prostřednictvím finančních poradců ING Nationale-Nederlanden, vybraných makléřských společností a kontaktních míst Orange House do některého z fondů, získají 50 % slevu na vstupním poplatku. Výstupní poplatek není u ING fondů účtován. Asi nejklasičtějším tahem, jak zvýšit atraktivitu nákupu podílových listů, je snížení poplatků. Pro tento krok se rozhodly dvě společnosti. Holandská finanční skupina ING nabízí v České republice klientům z řad drobných investorů čtyři fondy denominované v českých korunách a 16 zahraničních fondů. Klienti, kteří od 15. dubna do 16. června investujído některého z fondů, získají 50 % slevu na vstupním poplatku. Výstupní poplatek není u ING fondů účtován.

S ještě výhodnější poplatkovou politikou přišla společnost J&T, která spojila nabídku se svou dceřinnou společností InvestAGe a společně přicházejí za zákazníky s úplným odstraněním vstupních poplatků. Investoři tak mají možnost vstoupit do 5 různě zaměřených fondů. Stejně jako předchozí akce ani tato není časově neomezená, společnost však přesné datum ukončení akce neuvedla. Podle vyjádření zástupců společnosti by měla trvat v řádu měsíců.

Investiční hra

Zajímají-li vás další informace o fondech, naleznete je v naší specializované sekci ZDE nebo na stránce, která je na fondy přímo zaměřena: fondy.idnes.cz Od prvního května chystají již výše zmiňovaná společnost J&T Asset Management spolu se společností RM-Systém a několika dalšími pod internetovou adresou www.investicnihra.cz zajímavou soutěž. Každý zájemce si bude moci vyzkoušet investování v praxi a bez rizika. Aby byla soutěž atraktivní, jsou pro nejlepší investory připraveny i atraktivní ceny. Po počáteční registraci obdrží každý hráč fiktivních 10 mil. Kč, které bude moci průběžně investovat do vybraných instrumentů. Mezi ně patří nákup fondů spravovaných společnostmi J&T a InvestAGe, devizové obchody, investování do akcií pomocí RM-Systému, a to i do vybraných zahraničních titulů. Pořadí v soutěži je určováno podle jediného jednoduchého a transparentního kritéria- podle zhodnocení svěřených prostředků. Soutěžit se bude zvlášť v kategoriích muži a ženy, každý měsíc bude vyhlášen nejlepší investor a investorka, kteří obdrží menší ceny. Po šesti měsících, na závěr hry, bude vyhlášen již jen jeden vítěz společně pro obě kategorie. Ten obdrží podílové listy J&T AM Perspektiva v hodnotě 50 000 korun. I pro ostatní v pořadí jsou připraveny další ceny.

Přeměna fondu

Počátkem dubna došlo k výmazu 1. investičního fondu Živnobanky,a.s. Žádost o výmaz Fondu podalo představenstvo Fondu neprodleně po oznámení Komise pro cenné papíry, která dne 24. května 2001 povolila přeměnu fondu na otevřený fond Živnobanka - obligační fond investiční společnosti ŽB - Trust, otevřený podílový fond. Obhospodařovatel přeměnou nově vzniklého fondu zahájí prodej a odkup podílových listů 3. června 2002.





Obchodování podle UNISu

Fondy zažily poměrně dobrý týdne, a to jak z hlediska čistých prodejů, tak i z hlediska výkonnosti, což v posledních týdnech nebylo pravidlem. Do fondů přiteklo dalších 172 milionů korun. Tradičně se na tom podílely především fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. Druhému konci tabulky vévodí smíšené fondy, které dopadly nejhůře i co se výkonnosti týče.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ISČS Sporoinvest 230 mil. ČSOB Výnosový -156 mil. IKS Peněžní trh 94 mil. 1. IN Restituční -117 mil. Balancovaný f. nad., ŽB Trust 47 mil. IKS Globální -8 mil. Akciové fondy ČSOB Světový akciový 3,97% Akro Svět -0,9% ISČS Eurotrend 3,34% ISČS Sporotrend -0,41% Živnobanka - AF 2,32% Akro Eurotech 0,5% Dluhopisové fondy ISČS Trendbond 0,7% ČPI Korporátních dluhopisů 0,01% IKS Plus bondový 0,63% ČSOB Český dluh. 0,01% ISČS Sporobond 0,25% 1.IN Dluhopisový 0,02% Fondy peněžního trhu Akro Obligace 0,73% ŽB Sporokonto 0,04% ISČS Merkur 0,29% ČPI Peněžní 0,05% ISČS Sporoinvest 0,15% IKS Peněžní 0,06% Fondy fondů IKS Fond fondů 1,97% ISČS Globaltrend 0,93% 1. IN Fond fondů 0,53% Smíšené fondy Newton Euro 2,12% Newton Fond plus -0,31% PPF Smíšený 1,9% Newton International -0,26% ISČS Sporomix 5 1,85% Akro Výnosový -0,16%