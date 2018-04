Společnosti specializující se na půjčování peněz

Provident Financial Britská společnost působí v České republice od 6. listopadu 1997, k dispozici je 2379 obchodních zástupců a peníze půjčuje více než 218 000 zákazníkům. V následující letech Provident Financial očekává průměrnou roční půjčku na zákazníka ve výši 20 000 Kč, což firmě vynese zisk 3000 Kč (ten se nyní pohybuje okolo 1000 Kč). Britové nadále plánují půjčovat v ČR sto miliónů liber, na splátkách vybrat 155 mil. liber, z nichž celých 15 miliónů bude zisk. Průměrná první půjčka zákazníkovi činí 6 700 Kč, průměrná druhá půjčka zákazníkovi 9 800 Kč. Novým zákazníkům půjčuje Provident Financial na dobu 20 nebo 31 týdnů. Podíl špatných úvěrů stoupl na 11 % půjčených peněz.