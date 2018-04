Na co si dát pozor, abyste přežili společný účet v bance bez úhony

Podle výzkumu Ery dává přednost jednomu účtu v rodině 37 procent dotázaných, průzkum společnosti Home Credit hovoří o 43 procentech domácností.

Je třeba uznat, že sdílení financí může mít také mnoho výhod. Majitelé společného účtu například získají naprostý přehled o rodinných příjmech i výdajích. Na jednom účtu zkrátka vidí všechny transakce pohromadě, a nemusí se tak bát, že jeden z partnerů třeba zapomene zaplatit účet v domnění, že to udělal ten druhý. Ostatně společné rozhodování považují psychologové za tmelící prvek každého vztahu.

Aby však opravdu tmelícím byl, měli byste myslet i na to, že život přináší situace, které mohou se společným účtem pořádně zamávat.

1. Původní, nebo nový účet?

Pokud se chystáte vést společnou kasu, máte dvě možnosti. Buď jeden z partnerů udělí práva ke svému účtu tomu druhému, nebo založíte úplně nový účet.

První varianta je sice rychlejší a pohodlnější, ale má své nevýhody. „Ten, kdo vstupuje do závazku svého protějšku, by si měl předem ověřit, za jakých podmínek společný účet funguje a jaké povinnosti jsou spjaté s tímto účtem,“ upozorňuje Jan Doubek z Ery. Disponent by měl přinejmenším vědět, jaké poplatky z účtu odcházejí a jestli účet není obstaven. Pozor, nyní ručí manžel či manželka za dluhy toho druhého, i když si je pořídil před svatbou.

Výhodnější je tedy vstoupit do společného života s čistým štítem a založit účet nový. Ve většině bank to funguje tak, že jeden z partnerů je majitelem účtu a druhý disponent. Na majitele je napsaná smlouva, on určuje (a také ruší) disponenta, jedině on může měnit parametry účtu, vzít si půjčku a účet zrušit. Disponent má sice práv méně, ale k běžnému životu to naprosto stačí. Může peníze vybírat a platit (může mít svoji kartu), ukládat, zadávat příkazy jednorázové i trvalé a používat internetové bankovnictví. A protože disponentem může být prakticky kdokoli, mohou si tak společné hospodaření vyzkoušet partneři ještě před svatbou.

Existují však i některé banky, například mBank, Citibank či UniCredit Bank, které založí účty takzvané spolumajitelské, kde mají partneři (zpravidla příbuzní) stejná práva.

2. Domluvte se, kolik kdo bude přispívat

Na společný účet můžete oba posílat veškeré své příjmy, nebo každý nějakou domluvenou částku, ideálně v poměru svých příjmů, která pokryje nutné výdaje. Jak se dohodnete, je na vás, jen počítejte s tím, že by na společném účtu před výplatou měla být alespoň „kladná nula“, protože kontokorent je zbytečně drahý.

Jsou rodiny, kde mají jeden společný účet, ze kterého zaplatí bydlení, jídlo, výdaje za dopravu, školu, zkrátka nezbytnosti pro život, a pak má každý z partnerů ještě navíc účet svůj, který si řídí sám. Potlačí tak nevýhodu společného účtu, a to skutečnost, že oba partneři mají díky internetovému bankovnictví a platbám kartou přesný přehled o tom, co ten druhý koupil. Z peněz na svém účtu si pak financuje koníčky, zábavu, dárky atd.

3. Připravte se na ztrátu příjmu

Dokud na účet přispívají oba partneři, je většinou vše v pořádku. Ale nemusí to tak být vždy. Stačí, když jeden přijde o práci, dlouhodobě onemocní nebo se narodí dítě, a pak jeden příjem zcela, či alespoň zčásti vypadne. I s tím je totiž třeba počítat dopředu.

Sečtěte všechny nutné výdaje, které musíte posílat stůj co stůj. Některé banky, například Era, mají pomocníka zabudovaného už do internetového bankovnictví, nebo existují programy či servery, které se správou rodinných financí pomohou.

A pokud zjistíte, že na pokrytí nejdůležitějších plateb nestačí příjem jednoho z partnerů, je třeba si včas vytvořit rezervu bokem, abyste si nemuseli hned půjčovat. Třeba založit spořicí účet a tam každý měsíc posílat dohodnutou částku. I když se na spořicím účtu dnes peníze příliš nezhodnotí, jako rezerva na nečekané výdaje je ideální, peníze máte k dispozici okamžitě.

4. Dluhy jsou společné

Můžete se dostat do situace, kdy si budete muset nějaké peníze půjčit. Pokud si budete chtít půjčit u banky, kde máte společný účet, může požádat pouze majitel účtu. Bez ohledu na to byste však měli o každé půjčce rozhodovat společně. „Tajit před partnerem půjčku by bylo nezodpovědné a riskantní,“ upozorňuje analytik společnosti Home Credit Michal Kozub.

Když máte společný účet, partner se stejně o splátkách dozví. Pokud byste chtěli úvěr utajit a splácet z jiného účtu, společné peníze před případnou exekucí stejně neuchráníte. Exekutor jde po společném jmění manželů, takže může obstavit všechny účty, v takovém případě je jedno, zda máte účet společný, nebo každý svůj. Takže proti exekuci manžela (manželky) vás oddělený účet neochrání.

5. Když se nepohodnete

Nic nemusí trvat věčně a s tím je nutné počítat i u lidských vztahů. A nemusí jít hned o rozvod či rozchod, stačí velká hádka. Pak může být společný účet jistou nevýhodou. Majitel účtu totiž může kdykoli zbavit disponenta všech jeho práv. A protože to banky nemají povinnost oznamovat, může se to zrušený disponent dozvědět až u bankomatu, který mu odmítne vydat peníze.

6. Aby se účet v případě úmrtí nezablokoval

Může se stát, že majitel účtu zemře. I když na to nikdo nechce myslet dopředu, je třeba s tím počítat. Pak notář účet zablokuje až do vyřízení dědictví, což může způsobit mnoho problémů. I toto jsou argumenty pro oddělené finance. Připravit se na nejhorší však mohou i manželé se společným účtem. Stačí v bance dohodnout (lze to ve většině bank), že dispoziční práva budou trvat i po smrti majitele.

„Vše se dá řešit. Je možné se dopředu s bankou dohodnout, aby se v případě úmrtí účet nezablokoval a nadále se z něj prováděly platby a operace podle příkazů disponenta, aby nebyl ohrožen běžný chod domácnosti,“ vysvětluje Jan Doubek.

