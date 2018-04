Podala trestní oznámení a soud rozhodl: Zvolte si společného zmocněnce

Paní Věra si před třemi lety koupila byt a s manželem se pustila do rekonstrukce. Bylo třeba vyrobit vchodové dveře, a tak volba padla na firmu, kterou již měli ověřenou. Dodala jim totiž již dříve plastová okna a zakázka byla v naprostém pořádku. V nejbližší pobočce sepsali smlouvu a zaplatili zálohu 21 tisíc korun.

Dveře měly být namontovány do šesti týdnů. Jenže nebyly. Paní Věra do firmy telefonovala. "Řekli mi, že je vše v pořádku, že dveře budou, že jen musíme mít trpělivost a vyčkat," popisuje.

Po firmě se slehla zem

Po dvou měsících marného čekání a falešných slibů se do pobočky vydala osobně. "A to už jsem viděla, že je zle, na dveřích byla jenom cedule Z technických důvodů zavřeno," říká zklamaně zákaznice.

Zálohu ani přes její výzvu firma nevrátila, telefony již nikdo nezvedal a na e-maily nikdo neodpovídal. Na firmu byl vyhlášen konkurz. Manželé podali trestní oznámení a jak se později ukázalo, zdaleka nebyli sami. Případ začala šetřit policie a zjistila, že podobně podvedených zákazníků je asi osm set a způsobená škoda dosáhla částky 20 milionů korun.

Když po třech letech konečně přišla obálka s modrým pruhem, paní Věra doufala, že je vše ukončeno, pachatel potrestán a peníze jí firma konečně vrátí. Pletla se. "Od soudu mi pouze přišlo usnesení, že si máme zvolit společného zmocněnce," říká zklamaně. "Vůbec tomu nerozumím a hlavně ani nevím, jak na to," dodává.

Kdo je to společný zmocněnec

Společný zmocněnec je institut českého trestního práva a je možné jej použít v případě, kdy je počet poškozených mimořádně vysoký. Zákon sice nestanoví, co znamená mimořádně vysoký počet poškozených, nicméně v případě, kdy jsou poškozených stovky, je jistě soud oprávněn takové rozhodnutí vydat.

"Je třeba si uvědomit, že prioritou trestního řízení je jeho rychlost," vysvětluje advokát Pavel Nastis. "A pokud by v trestním řízení mělo vystupovat osm set poškozených, což znamená, že každý z nich by individuálně mohl vznášet své nároky, požadavky, každý z nich by mohl být přítomen jednání u soudu, klást obžalovanému, nebo svědkům otázky, tak by to mohlo trestní řízení neúměrně prodloužit," upřesňuje.

Zmocněncem může být v podstatě kdokoliv, kdo má způsobilost k právním úkonům. Nemusí to být jen advokát, může to být například jeden z poškozených, případně sdružení na ochranu spotřebitelů. Ale uvědomte si, že společný zmocněnec není jen formalita. Je to konkrétní osoba, která bude místo vás u soudu hájit vaše zájmy. A protože soudní řízení je docela složitá záležitost, kde naopak i na formalitách záleží, měl by to být někdo s právním vzděláním popřípadě alespoň se zkušenostmi v zastupování u soudu.

Společný zmocněnec je výhodnější než občanskoprávní žaloba

"Každopádně doporučuji poškozeným, aby si společného zmocněnce zvolili, protože pokud tak neučiní, budou se muset svého nároku na náhradu škody domáhat v civilním řízení," říká advokát. To by znamenalo, že každý poškozený by musel sám za sebe podat civilní žalobu, zaplatit soudní poplatky a odměnu advokátovi, pokud se jím nechá zastupovat.

Výhody společného zmocněnce Neplatí se soudní poplatek.

Soud může následně uložit odsouzenému povinnost uhradit poškozenému náklady na společného zmocněnce.

Poškozenému stačí pouze doložit výši nároku, nemusí prokazovat poškození.

V případě společného zmocněnce se žádný soudní poplatek neplatí, svůj nárok na náhradu škody totiž poškození uplatní u orgánů činných v trestním řízení. Jediným nákladem je samozřejmě zaplacení společného zmocněnce. "Na to zákon ale také pamatuje a je zde možnost, že soud následně odsouzenému uloží povinnost, aby poškozeným nahradil náklady, které jim v souvislosti s přibráním společného zmocněnce vznikly," dodává Nastis.

Tento postup má ještě jednu výhodu. Pokud jde o uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, poškozenému stačí pouze doložit výši nároku. Veškeré důkazy vedou orgány činné v trestním řízení a ty také prokazují vinu pachatele, zatímco v případě civilního řízení je to naopak. Tam by skutečnost, že žalovaný způsobil škodu, museli prokazovat sami poškození.

Volba společného zmocněnce v praxi

Zastupování společným zmocněncem je určitě výhodné. Jenže v praxi to bývá docela problém, zejména když jsou poškození z celé republiky a navzájem se neznají.

"První krok, tedy zvolení společného zmocněnce, se může zdát složitý, ale je třeba si uvědomit, že pak už se poškození nemusejí vůbec o nic starat. Vše potřebné za ně společný zmocněnec vyřídí, chodí k soudu, uplatňuje nároky na náhradu škody, klade dotazy obžalovanému, svědkům a znalcům a tak podobně," podotýká Nastis. Navíc v době internetu a sociálních sítí je to jistě výrazně jednodušší. A pokud by zvolených společných zmocněnců bylo více než šest, provede výběr zmocněnce soud.