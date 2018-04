Spolujízda je lépe organizovaný autostop

Spolujízda vzhledem ke svým zvláštnostem není tip na cestu za klasickou rodinnou dovolenou, vyhovuje zejména studentům a cestovatelům dobrodruhům. Dle Víta Dosoudila z Centra pro spolujízdu ji ale využívají i senioři.



Řidiči a spolujezdci se spolu kontaktují prostřednictvím internetu. V případě, že zájemci využijí služeb agentury, zvýší se i bezpečnost tohoto způsobu dopravy - řidič i pasažér se totiž předem registrují. Zajímavá je cena - platí se obvykle koruna za kilometr a paušální taxa za zprostředkování. Může se dokonce stát, že řidič, se kterým si cestující padne do oka mu placení odpustí.



Kdo by chtěl využít výhod spolujízdy, musí počítat s tím, že ještě pár dní před plánovanou cestou nebude vědět co a jak. Nabídky na spolujízdu se totiž nevyplatí hledat s velkým předstihem - většina řidičů je zveřejňuje maximálně týden předem.

"Spolujízda je přesto zajímavým způsobem dopravy pro stále více lidí. V počátcích byla návštěvnost našich webových stránek třicetkrát denně, dnes je každý den registrováno dva až tři tisíce návštěvníků," upozorňuje Vít Dosoudil.

Centrum pro spolujízdu v Česku a na Slovensku 0,60 Kč za km + poplatek 20 až 80 Kč v zahraničí 1 Kč za km + poplatek 100 až 50 Kč Evropská spolujízda v Česku a na Slovensku 0,60 Kč za km + poplatek 100 Kč v zahraničí 1 Kč za kilometr + poplatek 200 Kč

V íce informací o spolujízdě:

http://stopem.kvalitne.cz

www.autostop.cz

www.spolujizda.cz

http://spolujizda.jinak.cz

http://www.evropskaspolujizda.wz.cz