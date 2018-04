Spolupracovník tajně pije. Co dělat?

Pokud kolega v zaměstnání opakovaně podléhá vábení alkoholu, po čase roste v jeho nejbližším okolí pocit křivdy, protože někdo jiný za něho musí pracovat. Spolupracovníky přemůže nedůvěra a vztek, což jsou v daném případě ti nejhorší rádci. Jakoukoli kritikou, odsuzováním či vyčítáním ho jenom odradí a ztratí nad ním vliv. Jakmile s kolegou začnete mluvit o pití, bude to přesně jako mluvit "o provaze v domě oběšencově". Začne se cítit ohrožen, znejistí, pít bude o to více, a ještě se vám bude vyhýbat. Naopak je potřeba se s ním domluvit, ale ne o alkoholu. Pro něho je pití alkoholu způsobem selhání, určitým východiskem z nějaké situace a veřejnou ostudou. Proto se s ním bavte raději o řešení úkolů v práci; vyzní to přirozeněji. Nanejvýš mu lze dát najevo, že cítíte s jeho starostmi. Pokud zjistí, že jste chápaví a tolerantní k jeho prohřeškům, že jej neodsuzujete, ale naopak mu chcete pomoci, přiblížíte si jej.



Důležité je pochopení



Bude výhodné dávat důsledně kolegovi najevo, že je spolupracovníkem a spojencem. Jakákoliv vlastní řešení nabízejte opatrně a vždy s otazníkem. Kolega může mít

spoustu pochybností a námitek. Přijměte je bez výhrad a vedle nich pokládejte své vlastní nápady tak, aby nemohl mít pocit, že jste v opozici a že jej vyřazujete z kolektivu. Toho se obvykle bojí nejvíce. Proto navzdory svým prohřeškům postižený potřebuje vědět, že je brán se vším všudy. To potvrzuje i třicetiletá překladatelka Marcela z Brna: "Moje kolegyně Alena, velmi profesionálně úspěšná, začala řešit osobní problémy nadměrným pitím. Jakmile jsme ve firmě přišli na to, proč se její chování změnilo, snažili jsme se s ní otevřeně promluvit a pomoci jí. Když viděla, že jsme ji nezavrhli a že s ní stále počítáme, slíbila, že navštíví lékaře."Celou situaci je potřebné řešit v naprostém klidu, zachovat chladnou hlavu, i když s člověkem cloumá vztek. Může se vztekat, jak chce, bude se cítit jako trenér hráčů, který nadskakuje na lavičce, protože na hřiště nemůže. Právě z těchto důvodů se okolí alkoholika potřebuje zklidnit a být vlídnost sama, protože ve vzteku se nelze domluvit s nikým a už vůbec se nedosáhne žádné spolupráce. Nejde o tolerování kolegových prohřešků, nýbrž o to, neztratit chuť domlouvat se s ním o nápravě vzniklé situace, protože to je jediné řešení. Pokud spolupracovníka postavíte do "latě", pokud jej potrestáte nebo mu jinak zošklivíte práci, opět jej odradíte a také sobě zkomplikujete situaci, protože se vůči němu začnete cítit naprosto bezmocní. Snaha spolupracovat vás naopak kolegovi přiblíží a on sám, i když to nepřizná, se bude snažit hledat řešení. Jakmile se podaří navrhnout kolegovi protialkoholní léčení, ujistěte jej, že to není jeho konec, ale naopak začátek, že léčbou prošla řada i slavných a úspěšných lidí.Ambulantní léčení, tedy léčba docházkou, se hodí pro lidi, kteří nemají poškozené zdraví. Mohou počítat s tím, že v ambulanci je nikdo nebude odsuzovat. V případě napadení jater či u jiné závažné choroby bude jen dobré, když člověk nastoupí ústavní léčbu. Není dobré nutit kolegu k jakémukoli řešení. Stejně jej donutí jiné okolnosti. Pro vás bude nevýhodné, když vás kolega bude považovat za policistu, soudce či detektiva. Lepší je, když zůstanete v roli spolupracovníků a spojenců. "Po několika návštěvách protialkoholní poradny se Alena mohla opět začít naplno věnovat práci. Vyřešit její problém bude asi trvat dlouho, ale myslím, že jí hodně pomohla naše podpora a důvěra," domnívá se Marcela. Zvládnout takovou situaci určitě není snadné pro nikoho. Důležité je vytvořit v pracovním kolektivu atmosféru vzájemného pochopení a ocenění. Hodně si tím usnadníte vlastní práci a postiženému kolegovi pomůžete. Pokud se pijící kolega bude cítit vámi pochopen a podpořen, bude mít o to větší chuť i odvahu zkusit se léčit.