Spor o dům

V restitucích jsem získal se svým bratrem hostinec, a ten jsme provozovali. Protože jsme se neshodli, provozuje ho pouze bratr se svou ženou. Mně nic neplatí a tvrdí, že nemám právo na podíl na zisku. Nemám na něj podat žalobu?Restaurace je v podílovém spoluvlastnictví vás a vašeho bratra, předpokládám, že každý vlastníte jednu ideální polovinu. O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílu. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. I když jste se neobrátil na soud, aby užívání společné nemovitosti upravil, máte nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které vašemu bratrovi vzniklo tím, že užívá větší díl nemovitosti, než by odpovídalo velikosti jeho podílu. Bezdůvodné obohacení je definováno jako majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního důvodu nebo plněním z právního úkonu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. V případě vašeho bratra jde o majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, neboť užívá celou nemovitost, aniž by k tomu byl oprávněn. Podle občanského zákoníku musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením. Pokud to není dobře možné, musí být poskytnuta peněžitá náhrada. Ve vašem případě musí peněžitá náhrada odpovídat peněžitému ocenění získaného obohacení a to je dáno polovinou nájmu, kterou by byl váš bratr povinen platit v případě, že by si obdobnou nemovitost pronajal.