Spor se zaměstnavatelem vás nemusí zruinovat

Soudního sporu se zaměstnavatelem, který se snaží vyhnout placení odstupného, se nemusíte bát. Zejména pokud situace dospěla tak daleko, že vám zaměstnavatel zrušil pracovní poměr z důvodu tzv. hrubého porušení pracovní kázně, aniž byste se ho ve skutečnosti dopustili.

Obvykle se hodinová konzultace u advokáta pohybuje mezi 1 000 až 2 000 korunami. Když vyhrajete, což je v případě, že zaměstnavatel nepostupuje podle zákona, pravděpodobné, můžete jedině vydělat.

Ceny za právníka a také jejich splatnost se můžou velice lišit, proto se vyplatí pátrat. "Naprostá většina odměn advokátům je dnes smluvní, tedy záleží na tom, jak se s advokátem dohodnete," říká tisková mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. "Když advokát uvidí, že jste bez práce a máte finanční problémy, vyjde vám v rámci možností vstříc," dodává.



Pokud zaměstnavatel porušil zákon, advokáta kontaktujte v každém případě.

Bezplatná pomoc



To potvrzují i zkušenosti Petry Š. z Prahy. Když bezdůvodně dostala výpověď kvůli hrubému porušení kázně poté, co se odmítla vzdát odstupného, obrátila se na advokáta. Musela sice nějakou chvíli hledat, protože její mzda byla podprůměrná a navíc se ze dne na den ocitla bez zaměstnání, ale nakonec jí pomohla mladá advokátka, která právě začínala svoji kariéru.



I když se vám do sporu se zaměstnavatelem nechce, pamatujte na to, že v podobném případě byste právníka měli vyhledat už jen kvůli tomu, že úřad práce nově zkoumá důvody, proč jste své zaměstnání opustili. Pokud ve výpovědi bude hrubé porušení pracovní kázně, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Je tedy důležité, abyste dokázali, že jste nevinní.

Advokáta se specializací na pracovní právo můžete hledat na stránkách České advokátní komory www.cak.cz v kolonce "Seznam advokátů". Pokud jste ve velké finanční tísni, advokáti prostřednictvím komory vám mohou někdy pomoci i bezplatně či za sníženou odměnu.





důležité adresy Česká advokátní komora

www.cak.cz



Českomoravská organizace odborových svazů

www.cmkos.cz



Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

Vyhledejte na stránkách kolonku Pravidla určování advokátů, kde jsou dva formuláře, které musíte vyplnit. Komora pak vaši žádost zváží, a pokud bude oprávněná, advokáta vám přidělí.

Navíc odbory loni otevřely ve více než třiceti českých městech poradenská centra pro zaměstnance. Pro radu si k nim mohou přijít všichni zaměstnanci, nikoli jen členové odborů. Seznam center hledejte na internetových stránkách www.e-sondy.cz nebo www.cmkos.cz.

Pojistěte se

Pokud nepatříte k sociálně slabým, vyplatí se vám pojištění právní ochrany. Nabízí ho řada institucí, přičemž pouze na pracovněprávní spory se můžete pojistit u specializované D. A. S. Cena se pohybuje od 1 500 korun.

U této instituce můžete být na pracovněprávní spory pojištěni v balíčku, který je ovšem obsáhlejší, a tedy i o něco dražší. Největší vyjde asi na 4 800 korun. Díky balíčkům, které se vztahují na všechny členy rodiny, tak můžete navíc dostat advokáta pro soudní spory například kvůli reklamacím, při ublížení na zdraví z nedbalosti, nebo když uklouznete na znečištěném chodníku, také pro události, které se přihodí při řízení motorových vozidel.

Pojištění vám zajistí, že advokát bude hájit vaše zájmy, aniž byste se museli strachovat, kolik vás to bude stát.