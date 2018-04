Spoření a investování jako cesta k cíli

Každý, kdo má vlastní peníze, které nepotřebuje ihned utratit, se setká s problémem, jak je investovat. Kdo je v tento okamžik nemá, ale bude je potřebovat v budoucnu, setká se s otázkou, jak je nejlépe naspořit. Rozdíl mezi spořením a investováním vlastně neexistuje. Na všechno se můžeme dívat jako na investici. Už v kapitole, kde jsme si uváděli vzorce pro spoření a investování jsme narazili na to, že spoření je vlastně investování.

Při „spoření“ 5 let 1 000 Kč měsíčně vlastně investujeme prvních 1 000 Kč na 60 měsíců (5 let), dalších 1 000 Kč na 59 měsíců, dalších 1 000 Kč na 58 měsíců atd. Výsledná částka je součtem všech investovaných částek. Pro snadnější výklad budeme v této knize pod pojmem investování rozumět jednorázově vloženou částku a pod pojmem spoření pravidelně ukládanou částku. Investování je zpravidla na delší dobu (několik let). V případě pravidelného ukládání prostředků do otevřených podílových fondů se běžně využívá výraz „pravidelné investování“. Výraz spoření je ponechán pro produkty, které zaručují pevné zhodnocení, což u otevřených podílových fondů není zaručeno.

Někdy máme volné finanční prostředky, které nechceme ihned utratit. Chceme je utratit někdy v budoucnu, a proto je potřebujeme někam uložit. Když je jen tak odložíme a nebudeme se o ně starat, budou nám ztrácet hodnotu vlivem infl ace. Když si uložíme peníze, které chceme použít na dovolenou, nebudou nám za nějaký čas na tu samou dovolenou stačit. Proto je potřebujeme někam vhodně investovat.

Při rozhodnutí se, kam peníze investovat, budeme určitě chtít dosáhnout maximálního výnosu a budeme tedy hledat investici s maximálním výnosem. Taková investice pochopitelně neexistuje. Kdyby totiž existovala a kdyby o ní všichni investoři věděli, investovalo by se právě do ní a všechny ostatní investice by neměly smysl. Jenže takto to v praxi nefunguje. Je to dáno tím, že jediná nejlepší investice neexistuje. Stejně jako neexistuje nejlepší auto. Auto s velkým zrychlením má vyšší spotřebu, auto s velkým komfortem má vyšší pořizovací cenu.

U investic jsou protichůdnými faktory výnos a riziko. Čím vyššího výnosu může investice dosáhnout, tím je dosažení tohoto výnosu méně jisté. Když si koupíme státní dluhopisy, máme jistý výnos, ale nebude nijak obrovský. Když koupíme na burze akcie nějaké společnosti, můžeme mít do roka několikanásobek investované částky nebo také nemusíme mít nic, když firma zkrachuje. Výnos je značně nejistý.

Co hodnotit u investic

U všech investic nás bude zajímat zejména výnos, riziko a likvidita. Tyto 3 faktory ovlivňují každou investiční příležitost a nedají se dosáhnout najednou. Vlastnosti investic se ukazují na „investičním trojúhelníku“. Každá investice má z hlediska těchto tří vlastností lepší či horší parametry. Jestliže má lepší výnos, vzdaluje se od ideálního (malého) rizika. Jestliže požadujeme vynikající likviditu, budeme se vzdalovat od ideálního (vysokého) výnosu.