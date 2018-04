Spoření a investování v inflačním prostředí

To bude záležet na zhodnocení peněz a na inflaci. Při inflaci 2 % a při zhodnocení peněz v nějakém vhodném portfoliu, které by mohlo činit 5 %, se budou naše peníze zhodnocovat a jejich cena poroste i vůči ceně bytu. Cena bytu poroste, ale námi původně vložená částka poroste rychleji. Cena bytu by se za uvedené období zvedla asi o 20 %, kdežto naspořená částka by se zhodnotila asi o 60 %.

Když budeme počítat v reálných hodnotách (se zohledněním inflace), tak cena bytu bude neustále stejná. Stále bude mít dnešní hodnotu 1 000 000 Kč. Investovaná částka poroste i v reálném vyjádření, protože zhodnocení je větší než je inflace. Investovaná částka se reálně zhodnocuje. Z počáteční kupní síly 300 000 Kč (30 % ceny bytu) bude mít kupní sílu 400 000 Kč (40 % ceny bytu).

Reálné zhodnocení odpovídá přibližně 3 % p.a. Velikost reálného zhodnocení se dá přibližně spočítat jako rozdíl nominálního zhodnocení (5 % p.a.) a inflace (2 % p.a.).