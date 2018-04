Spořicí účty: jak banky nyní zhodnotí vklad ve výši 100 tisíc korun

Jednoho procenta dosáhnete jen u Airbank u vkladů do 250 000 korun, když 5krát za měsíc zaplatíte kartou. Zvýhodněnou sazbu ve výši 0,83 % u vkladů do 300 tisíc korun byste získali u Sberbank, ovšem za předpokladu, že si u ní založíte běžný účet. Klientům bez běžného účtu banka nyní zhodnocuje vklady do 300 tisíc korun sazbou 0,53 %. Kdo si běžný účet zřídí, až do konce roku 2016 bude mít sazbu vždy minimálně o 0,3 % vyšší než ti, kdo u ní běžný účet nemají.

Počítejte ale s tím, že banky mohou sazby na spořicích účtech měnit. Aktuálně snížila úrokové sazby mBank z předchozích 0,5 % na nynějších 0,3 %.

Kromě toho, že úroky na spořicích účtech nejsou vysoké, banky si je často podmiňují tím, že u nich budete aktivně využívat běžný účet, uložíte peníze do investičních produktů, či slíbí bonus, když u nich své peníze nějakou dobu zafixujete – jde o produkt na pomezí spořicího účtu a termínovaného vkladu.

Většina bank má nejvyšší úrokovou nabídku v částkách do 200 tisíc, pak úrok klesá. Poněkud opačně postupuje Expobank – do 100 000 korun nepřipíše úrok žádný, když však na konto pošlete byť jen jednu další korunu, bude celý zůstatek úročit 0,3 %. Jediná banka, která žádná pásma neřeší, je Fio banka, roční úroková sazba je však nyní 0,15 procenta.

Výhodou spořicích účtů v bankách je, že si je poměrně snadno vytvoříte v internetovém bankovnictví, sami si převedete peníze a stejně tak je sami můžete vrátit zpět na běžný účet.

Aktuálně Úroky na spořicích účtech pro vklad 100 000 Kč

Airbank: 1 %

pásma úročení: do 250 000 Kč 1 %, s tím, že 100 000 Kč je úročeno 1 % i na běžném účtu, nad 250 000 Kč sazba 0,2 %, vše bonusová sazba, je třeba zaplatit 5krát v měsíci kartou

pásma úročení: do 200 000 Kč 0,4 %, pak 0,01 %

pásma úročení: do 250 000 Kč 0,3 %, pak 0,1 %; každý klient si u ČSOB může zřídit pouze jeden spořicí účet, minimální vklad je stanoven na 5 000 Kč

pásma úročení: do 200 000 Kč sazba použití 0,2 % + bonus 0,6 %, do 3 milionů pak sazba 0,2 %, bonus při aktivním využití běžného účtu

pásma úročení: do 100 000 u částky Kč 0 %, pak do 13,5 milionu 0,3 %, úročí se celý zůstatek, například u částky 100 001 se úročí vše

pásma úročení: bez podmínek

pásma úročení: do 400 000 Kč sazba 0,5 %, pak 0,25 %

pásma úročení: u Spořicího konta Bonus Invest pásma nejsou, je však třeba současně investovat peníze do předepsaného investičního produktu

pásma úročení: do 100 000 Kč 0,3 %, další 0,05 %, podmínkou je aktivní využívání běžného účtu (na spořicím účtu mít částku do zůstatku 100 000 Kč, platby kartou měsíčně alespoň 4 000 Kč, o sazbu zažádat v internetovém bankovnictví nebo přes mLinku)

pásma úročení: do 99 999 Kč 0,5 %, pak 0,2 %, podmínka aktivní využívání běžného účtu

pásma úročení: do 150 000 Kč sazba 0,75 %, nad 150 000 Kč do 1 mil sazba 0,05 %, nad 1 milion Kč sazba 0,01 %

pásma úročení: pro vklady do 300 000 Kč sazba 0,53 % pro klienty bez běžného účtu; pro vklady do 300 000 Kč sazba 0,83 % ročně pro klienty s účtem (Fér konto Aktiv, Optimal nebo Podnikatel nebo Firemní Fér); pro vklady nad 300 000 Kč do 1 milionu Kč sazba 0,23 %, od 1 milionu sazba 0,01 %.

pásma úročení: do 499 999 Kč sazba 0,2 %, od 500 000 Kč sazba 0,01 %

pásma úročení: do 30 000 Kč sazba 0,1 %, do 1,5 milionu 0,2 % z celého zůstatku a nad 1,5 milionu 0,1 % z celého zůstatku, navíc bonus 0,4 % z částky fixované na 12 měsíců

Novinky banky lákají na kombinaci fondů a vkladů

V době nízkých úrokových sazeb na spořicích účtech, kdy spoření moc nevynáší, lze volné finanční prostředky zhodnotit investováním. Investice již ale přinášejí jistou dávku rizika, takže můžete nejen vydělat, ale i prodělat. Před každou investicí se proto zkuste sami sebe zeptat, jak moc vás případná ztráta bude bolet.

Pokud jste investiční začátečník, při výběru fondu je užiteční obrátit se na odborníky. Banky nyní lákají například na kombinaci fondů a vkladů.

Česká spořitelna:

Aktuálně začalo třítýdenní upisovací období Gold Miners Autocall. Pětiletý prémiový dluhový cenný papír nabízí možnost získat roční výnos až 5,2 procenta. Výplata závisí na vývoji akciového indexu The NYSE Arca Gold BUGS Index, který sleduje vývoj akcií 15 největších těžařů zlata, kteří si nezajišťují cenu svého vyprodukovaného zlata na déle než 1,5 roku dopředu.

ČSOB:

Nový produkt Duo Profit Plus kombinuje investici do fondů a spoření se sazbou 1,3 procenta na jeden rok. K balíčku je úrazové pojištění s pojistnou částkou až do půl milionu korun.

Fio banka:

Nabízí možnost investovat na burzách on-line – buď s využitím služeb Správa portfolia, či Osobní bankéř. Investovat lze i samostatně.

Generali Investments:

Prémiové fondy s flexibilní správou, kdy portfolio manažer upravuje dle váhy jednotlivých aktiv ve fondu. Ve standardní situaci má Generali Prémiový vyvážený fond 42 procent akcií a Generali Prémiový dynamický fond 95 procent akcií.

J&T banka:

Produkty kombinující vklady a investice J&T Combi.

Komerční banka:

Akciový fond CPR Global Silver Age, který se zaměřuje na perspektivní oblast spojenou se stárnutím populace zejména ve vyspělých zemích.

mBank:

Připravuje mFondy – supermarket podílových fondů. Půjde o internetovou platformu, jejímž prostřednictvím budou klienti mBank moci investovat volné peníze. Zvýhodněné spořicí účty pro děti do 18 let a pro jejich rodiče (s horním limitem vkladu 10 000 a 50 000 korun).

UniCredit Bank:

Multi asset fondy pro klienty, kteří i s nižší částkou pro investování chtějí kombinovat akcie, dluhopisy a komodity či realitní trh.