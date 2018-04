Spoření a úvěry na bydlení: co je nového?

Stavební spořitelny se připravují na novelu zákona

Klienti bankovních ústavů jsou vždy velmi citliví na poplatky. O tom svědčí i jejich četné stížnosti na zvyšování poplatků stavebními spořitelnami, které v loňském roce vedly až k pokutě, kterou spořitelnám udělil antimonopolní úřad (ÚHOS). Za kartelovou dohodu mají všechny dohromady zaplatit celkově téměř půl miliardy korun. Na téma poplatky tak byla vyvolána veřejná diskuse a zvedly se další hlasy pro nutnost novelizovat zákon o stavebním spoření. Novela by měla mimo jiného přinést klientům větší jistotu v tom, že budou předem vědět, jak vysoké poplatky jim mohou být spořitelnou během doby trvání smlouvy účtovány.

Zatím není jasné, které změny novela přinese ani kdy nabude účinnosti. Přesto s ní již spořitelny počítají a některé dokonce slibují klientům, že s uzavřením nové smlouvy nemusí čekat až na nový zákon a že o nové výhody, které novela přinese, nepřijdou. Přiznají jim totiž takové poplatky za vedení spořicího účtu, které budou v souladu s novým zněním zákona bez ohledu na datum sjednání smlouvy.

S tímto prohlášením přišly minulý týden ČMSS a stavební spořitelna Wüstenrot. ČMSS oznámila, že uvedený poplatek u letos sjednaných smluv nezvýší dříve, než novela vstoupí v platnost. Poté pak bude výše poplatku stanovena v souladu s novelou, a to ode dne její účinnosti. Stavební spořitelna Wüstenrot zaručuje všem, kdo si letos uzavřou novou smlouvu o stavebním spoření, takovou výši poplatku, která bude pro klienta výhodnější.

Některé poplatky se snižují

Pokud jde o poplatky, ČMSS jako první zrušila také onu velmi kritizovanou úhradu ze vedení úrokového zvýhodnění. Tu účtuje většina spořitelen (s výjimkou Wüstenrotu) klientům vlastnícím starší smlouvy, které jim zaručují nárok na úrokové zvýhodnění v případě, kdy nebudou čerpat úvěr (ČMSS, Raiffeisen, VSS KB). Pokud tento poplatek nemají spořitelny uvedený v sazebníku výslovně pod tímto označením, pak účtují u starších smluv vyšší poplatek za vedení účtu (SS ČS, dříve HYPO). Výsledek je stejný. Právě neustálé zvyšování poplatků za správu účtu a znevýhodňování smluv s úrokovým zvýhodnění se klientům nelíbilo a jejich stížnosti vedly až k oné vysoké pokutě, která byla všem šesti stavebním spořitelnám udělena.

Jeden z poplatků snížila také stavební spořitelna Wüstenrot. Všichni klienti, kterým bude úvěr schválen do konce března, budou mít v roce 2005 vedení a správu úvěrového účtu zdarma.

HYPO stavební spořitelna má nový tarif

HYPO stavební spořitelna má od začátku roku v nabídce nový tarif Smart. Nepřináší mnoho nového, má vlastně parametry stejné jako její tradiční spořicí tarif Nadstandard NS. Smartu pouze chybí jeho hlavní výhoda, a to je úrokové zvýhodnění pro klienty, kteří nebudou čerpat úvěr. Na oplátku je u nového tarifu snížena vstupní úhrada za uzavření smlouvy na 0,9 % cílové částky. V porovnání s ostatními spořitelnami je nejnižší na trhu, standardní vstupní poplatky činí 1% z cílové částky. (Pokud ovšem neuvažujeme produkty určené speciálně pro vybrané cílové skupiny, například pro mladé lidi – takovou slevu nabízí hned několik spořitelen.) S úročením vkladů 2 % a úrokovou sazbou z úvěru ve výši 4,9 % je jinak Smart velmi podobný většině produktů ostatních. HYPO svůj nový tarif nabízí od začátku letošního roku a v následujících měsících se prý chystá jeho prodej více podpořit. Zatím o něm nikde slyšet není. Uvidíme, jak desetiprocentní sleva na poplatku za uzavření smlouvy zájemce o spoření zaujme a také zda jej budou chtít obchodníci spořitelny za pravděpodobně nižší provize prodávat. Z tarifu Nadstandard totiž utrží více, jelikož vstupní poplatek tu činí 1,2 % nebo dokonce 1,8 % z cílové částky. A provize se odvozují právě od poplatků za sjednání smlouvy.

VSS KB a ČMHB mají nový název

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, která používá symbol modré pyramidy a má ji i ve svém logu, změnila od 1. ledna 2005 svůj oficiální název. Nově je v obchodním rejstříku registrována pod názvem Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Jméno změnila také Českomoravská hypoteční banka: od ledna používá zkrácený název Hypoteční banka. Chce být vnímána ještě více jako banka specializovaná na financování bydlení a hypoteční expert. Právě ČMHB začala před deseti lety jako první poskytovat hypoteční úvěry. Kromě názvu změnila i své logo, které vypadá méně striktně až hravě. Generální ředitel ČMHB Jan Sadil to komentoval takto: “Finance jsou vážná věc, ale právě proto bychom my bankéři měli být schopni vážnou atmosféru uvolnit a nabídnout zákazníkům pohodu při vyřizování hypotéky. Chceme být bankou nového typu“. V obchodním rejstříku však název změněn nebyl, takže oficiálně je to stále ČMHB, přestože se starému názvu chce banka vyhýbat.

Na novomanželské půjčky zatím zdroje jsou

Je novomanželská půjčka za 2 % ideální?

Od konce loňského roku mohou někteří mladí lidé požádat o úvěry na financování bydlení od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Jde o ty známé tzv. „novomanželské půjčky“ podle nařízení vlády č. 616/2004 Sb. Nutnou podmínkou pro nárok na tento úvěr je manželství nebo trvalá péče o alespoň jedno nezletilé dítě, přitom minimálně jeden z manželů nesmí v roce podání žádosti dovršit 36 let. Maximální výše úvěru je 300 000 korun, úročen je 2 %.

Prostředky na tyto půjčky jsou však omezené, takže se dostane pouze na několik málo tisíc nejrychlejších žadatelů. Jaký je současný stav?

K datu 17. 1. 2005 bylo celkově přijato 7 725 žádostí. Do konce roku 2004 bylo prozatím schváleno 1 865 úvěrů. Naprostá většina žadatelů se uchází o úvěr ve výši 300 000 korun, jen málo zájemců chce úvěr nižší. Celkově byla na tyto půjčky z rozpočtu na rok 2004 vyčleněna částka 554 mil. korun a z rozpočtu na rok 2005 prozatím 1 500 mil. korun. Podle Ministerstva pro místní rozvoj lze odhadovat, že na zatím podané žádosti budou spotřebovány přibližně dvě třetiny letošní rozpočtové položky, takže zdroje pro další zájemce jsou stále ještě k dispozici. (Údaje poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj dne 17. 1. 2005.)

Je možné, že na tyto půjčky budou vyčleněny ještě další prostředky. Mohlo by se to provést například zvýšením příslušné rozpočtové položky, jelikož SFRB na to prý má prostředků dostatek. Tento postup by pak nevedl k dalšímu zadlužení veřejných rozpočtů. Ministr Jiří Paroubek by však dal raději přednost vytvoření takového instrumentu, který by pro financování zvýhodněných úvěrů využíval finančních prostředků bank.



