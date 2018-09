Chcete spořit potomkům? I tisícovka měsíčně může za dvacet let vydělat

Panu Jakubovi je něco málo přes třicet, docela slušně vydělává a o své peníze se zajímá. Rozhodně je nenechává na běžném účtu a přemýšlí nad tím, jak je zhodnotit. Spíše než tradičním produktům dává přednost modernějším formám investic.

„Když mi před lety kamarád doporučil, ať nakoupím bitcoiny, váhal jsem, ale už teď se mi to vyplatilo,“ vzpomíná na své investiční začátky. Taky nakoupil akcie a pravidelně sleduje kurzy, občas je v plusu, občas méně, ale zpravidla je spokojen.

Když se před dvěma stal šťastným tatínkem, začal přemýšlet o tom, jak spořit pro svou dceru. Klasické ani stavební spoření se mu nezamlouvalo a moc se mu nelíbila ani varianta, že by miminku založil důchodové připojištění. Nakonec se rozhodl pro investice do stříbra, každý měsíc dceři koupí jednu minci, v průměru tak za tisícovku.

Dnes má dcera dva roky, lesklé mince se jí líbí a pan Jakub je přesvědčený, že až jí bude dvacet, mince prodá a bude mít třeba na cestu do Ameriky nebo na školu. „Stříbro se používá v průmyslu a jeho zásoby jsou omezené, takže jsem přesvědčen, že cena komodity bude stoupat, navíc mince časem získají i na své sběratelské hodnotě,“ míní spořivý tatínek. A tak jsme se zeptali odborníků, co si i jeho investování myslí.

Lepší než mince jsou stříbrné slitky

Podle analytika Golden Gate CZ Pavla Ryby má náš čtenář pravdu v tom, že stříbro má velký investiční potenciál. Stříbro má skvělé vodivé vlastnosti, je tvárné, lehce se zpracovává a využívá se v řadě oborů, v medicíně, ve vědě, v umění i v průmyslu. „Na rozdíl od zlata je trh stříbra velmi malý, což je dáno jeho kritickým fyzickým nedostatkem, na rozdíl od zlata se stříbro spotřebovává v průmyslu a pouze omezeně se recykluje,“ vysvětluje Pavel Ryba. Za více než čtyři desetiletí průmyslové výroby jsme spotřebovali více než 90 procent zásob stříbra, které lidstvo za svých 6 000 let existence vytěžilo.

„Stříbro je vynikající investiční příležitost, bude zhodnocovat čtyřikrát rychleji než zlato,“ míní analytik. Aktuální cena stříbra na světových trzích strmě roste, za pouhých třináct let stříbro, měřeno dolarem, navýšilo hodnotu přibližně pětkrát.

Právě na kurzové rozdíly je však podle jiného experta třeba brát zřetel. „Pokud vezmeme jako startovací hodnotu stříbra 5 USD okolo roku 2002 až 2003 a srovnáme ji s dnešní hodnotou 16,86 USD, tak se na první pohled může zdát, že pokud se bude opakovat stejný scénář i v případě pana Jakuba, pak svou investici zhodnotí, nicméně od výnosů je potřeba odečíst kurzové rozdíly, tedy kde se česká koruna pohybuje vůči dolaru,“ upozorňuje analytik Saxo Bank Roman Koděra .

Ani Ryba si však nemyslí, že je ideální investovat zrovna do stříbrných mincí. „Obecně je lepší investice do slitků než do mincí, protože mince ve své ceně obsahují takzvané premium, tedy cenu za to, že mince byla vyražena a že je oběživem,“ shrnuje Ryba. Zatímco u mincí se musí hledat specifický kupec, slitky se lépe prodají.

Protože mince nenesou úrok, pak posledním faktorem ovlivňujícím cenu stříbra jsou úrokové sazby. „V době vysokých úrokových sazeb ceny drahých kovů klesají nebo stagnují, naopak v době uvolněné měnové politiky a nízkých úroků jejich cena roste. Celkový výsledek spoření pana Jakuba tak bude ovlivněn kombinací všech těchto faktorů a bylo by dobré, aby pan Jakub při investici do vzdělání své dcery nevsadil vše na jednu kartu,“ doporučuje Koděra.

I tisícovka měsíčně se dá zhodnotit

A jak investice do stříbra hodnotí finanční poradce Partners Jaroslav Gall? Souhlasí s analytiky, že role stříbra v průmyslu je nezastupitelná a investice do něj má v portfoliu své místo, nedoporučuje však do stříbra investovat více než pět až deset procent celkových prostředků.

„Investice do komodity, ať už je to zlato, stříbro, pozemek nebo obilí záleží na aktuální hodnotě, je to tudíž spekulace na cenu, komodita nenese žádný výnos a rozhodně se rozhodně nejedná o sázku na jistotu,“ uvádí Jaroslav Gall a dodává: „Co když stříbro za deset, dvacet let v průmyslu nahradí jiné materiály? Navíc při nákupu platíte DPH, výkup je však bez DPH a ještě s marží obchodníka.“

Podle poradce je nejlepší varianta ta, kdy peníze pro dítě zhodnocujte až do jeho dospělého věku. Jaké jsou výhody a nevýhody jiných forem spoření, přibližuje i s výpočtem zhodnocení za dvacet let.

Podílové fondy 430 tisíc

Podílové fondy sice nesou určitou míru rizika, ta se však dlouhodobě naředí. Důležité je nebát se a zachovat chladnou hlavu v případě kolísání. Je zcela normální, že ceny na trhu klesají a stoupají (stejně jako u nemovitostí). Podílové fondy jsou ideální investicí na školné nebo na start do života. Navíc po třech letech už státu nemusíte odvádět 15% daň z výnosu, peníze máte kdykoliv k dispozici a pokud přestanete peníze posílat, nehrozí vám žádné penále.

Příklad: Tisícovka měsíčně po 20 letech při 6% ročním zhodnocení vygeneruje přibližně 430 tisíc, oblíbené spořicí účty jen 260 tisíc Kč.

Doplňkové penzijní spoření 470 tisíc

Lepší je sice začít s penzijkem až s první výplatou, ale i dítěti můžete založit doplňkové penzijní spoření. Peníze se investují stejně jako v podílových fondech a stát každý měsíc pošle k tisícikoruně dalších 230 korun. Jenže v 18 letech si potomek může vybrat jen třetinu peněz a ještě bez státního příspěvku. Zhodnocení se navíc musí zdanit.



Příklad: Při 6% ročním zhodnocení dostane dítě po 20 letech cca 470 tisíc, vybrat ovšem může jen 130 tisíc.

Stavební spoření 295 tisíc

Oblíbený spořicí produkt pro konzervativní střadatele se státní podporou. Jeho výhodou je právě státní podpora a relativní bezpečnost, protože vklady jsou pojištěny do 100 tisíc eur. Na druhou stanu už stát několikrát změnil podmínky pro zhodnocení peněz a tato nejistota může po dvaceti letech přinést nižší výslednou sumu. Výnosný je pouze při dodržení šestileté vázací lhůty, poté se jeho efekt rozmělňuje a účinné zhodnocení klesá.

Příklad: Měsíčně zasílaná tisícikoruna se za 20 let vyšplhá na cca 295 tisíc.