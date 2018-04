Spoření: jaké jsou úroky a poplatky

Stavební spoření je s ohledem na zanedbatelnou míru rizika – vklady jsou ze zákona pojištěny – vhodné především pro střadatele, kteří se nespokojí s nízkými bankovními úroky, ale nejsou ochotni příliš riskovat. Někteří finanční poradci dokonce doporučují stavební spoření jako způsob zhodnocování peněz všem: v portfoliu investic má svým poměrem výnos versus míra rizika rozhodně místo, a to i s ohledem na skutečnost, že uspořené peníze můžete použít na cokoli, třeba na nové auto. Účelový je pouze úvěr. Je nutné ho použít na bydlení. Zhodnocení, které stavební spoření nabízí, je totiž v porovnání s podobnými spořicími produkty mnohem vyšší.



Ročně vám spořitelna připíše až 3000 korun jako státní podporu plus úroky až dvě procenta (u starých smluv činí podpora až 4500 korun a úroky až 5 procent). Přestože od výnosů je třeba odečíst poplatek za uzavření smlouvy a za správu účtu, zůstává zhodnocení v porovnání například s bankovními účty mnohem zajímavější.



Pro srovnání: jeden z nejlépe úročených bankovních vkladů dnes nabízí ING Bank, uložené peníze se tu ročně zhodnotí o 1,8 procenta. Budete-li ukládat měsíčně 1670 korun po dobu šesti let, naspoříte necelých 126 tisíc korun (po odečtení daní z výnosů). Na účtu ve stavební spořitelně budete mít za stejné období bezmála 148 tisíc korun. Uložené prostředky se tak zhodnotí o necelých sedm procent ročně. V podílovém fondu s tříprocentním zhodnocením budete mít k dispozici zhruba 130 tisíc korun.



Se smlouvou si pospěšte



Chcete-li získat podporu ještě za letošní rok, pospěšte si a uzavřete smlouvu do konce roku. Nenechávejte ale její vyřízení na poslední prosincové dny. Nemusíte totiž stihnout poslat spořitelně peníze tak, aby dorazily ještě s letopočtem 2006. Pokud se zpozdíte byť o jediný den, na státní podporu za tento rok zapomeňte. Abyste získali podporu v maximální výši 3000 korun, musíte uložit nejméně 20 tisíc korun plus poplatky.



To samé platí i pro klienty, kteří nespoří pravidelně, nýbrž peníze ukládají jednorázově před koncem roku. Budete-li chtít platit hotově na pobočce, mohou vás na sklonku posledního měsíce zaskočit i nekonečné fronty. Před koncem roku navíc přicházejí spořitelny s různými akcemi. Například Modrá pyramida pořádá soutěž o automobil. Na svých webových stránkách rovněž upozorňuje, že klientům do 18 let připíše prémii až 2000 korun. Wüstenrot zase nabízí uzavření smlouvy přes internet s 50procentní slevou a Buřinka letos odpouští poplatky spojené s vedením účtu a příští rok poplatky, které se vážou k vedení úvěrového účtu.



Zvolte nejlevnější spořitelnu



Pokud chcete hlavně spořit, vyberte stavební spořitelnu s nejlepším poměrem roční úrok z vkladů/poplatky. Rozdíl mezi nejvýhodnější a nejvyšší cenou za roční vedení účtu činí 110 korun. Za šest let tedy zaplatíte v Hypo stavební spořitelně, která si ročně účtuje 360 korun, o 660 korun více v porovnání s Wüstenrot s 250korunovým poplatkem. Poplatek, který hradíte při uzavření smlouvy, činí obvykle jedno procento z cílové částky. Nižší (0,85 procenta) je určen zpravidla klientům do 25 let.



U Hypo stavební spořitelny si můžete vybrat mezi poplatkem 1,2 nebo 1,8 procenta z cílové částky. Vyšší vám umožňuje získat dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 1 procenta cílové částky a bezplatné zvýšení přidělované částky až na dvojnásobek sjednané cílové částky. Spořitelna zároveň nabízí i tarif s poplatkem ve výši 0,9 procenta.



Chcete-li pomocí stavebního spoření hlavně zhodnocovat úspory, vyberte si spořitelnu, která nabízí úrok alespoň dvě procenta ročně a co možná nejnižší poplatky za uzavření smlouvy a vedení účtu. Cílovou částku zvolte podle zamýšleného objemu naspořených peněz, nikoli vyšší. Platili byste zbytečně vysoký poplatek za sjednání smlouvy.



Tip Wüstenrot: roční úrok 2,1 procenta, poplatek za uzavření smlouvy 1 procento z cílové částky, maximálně 30 000 korun, roční poplatek za vedení a správu účtu 250 korun. Buřinka – SSČS: roční úrok 2 procenta, poplatek za uzavření smlouvy 1 procento z cílové částky, maximálně 9500 korun, roční poplatek za vedení a správu účtu 285 korun, za rok 2006 se odpouští.

Jak získat ze stavební spořitelny maximum



Pokud chcete jen spořit, stanovte si jako cílovou částku sumu peněz, kterou chcete mít po skončení smlouvy k dispozici. Pokud ji nadhodnotíte, zaplatíte zbytečně vysoký vstupní poplatek. Ten se totiž stanovuje jako zpravidla 1 procento z cílové částky. Pokud si v průběhu spoření vzpomenete, že chcete naspořit víc, nebo budete potřebovat úvěr, můžete cílovou částku navýšit. Zeptejte se ale ve spořitelně, jaké jsou s touto změnou spojené poplatky. Za určitých okolností se totiž může vyplatit původní smlouvu ukončit a založit stavební spoření nově.



Počítejte s tím, že peníze musí zůstat na účtu nejméně pět (u starých smluv), respektive šest let. V případě, že byste je vybrali dřív, přijdete o státní podporu a spořitelna si navíc vezme půl procenta z cílové částky.



Chcete-li ukončit smlouvu a nechat si vyplatit peníze, čeká vás tříměsíční výpovědní lhůta. Pro sepsání výpovědi si vyzvedněte ve spořitelně speciální formulář. Pokud si nejste jisti při vyplňování, požádejte pracovníka spořitelny, ať vám pomůže. Formulář musíte obvykle opatřit úředně ověřeným podpisem. V případě, že končíte s jednou smlouvou a obratem uzavíráte v téže spořitelně novou, můžete požádat o rychlejčí vyplatu peněz.



Smlouvu se vyplatí rušit na počátku nového roku. Pokud totiž uložíte do spořitelny ještě v lednu částku az celý rok najednou, získáte další státní podporu. Poté můžete ihned smlouvu vypovědět. Prakticky za šest let spoření můžete získat sedm státních podpor. Přitom peníze byste měli mít k dispozici po tříměsíční výpovědní lhůtě. Státní podpory kupříkladu za rok 2006 a 2007 (vypovídáte-li smlouvu na počátku roku 2007) byste měli dostat na jaře 2007. Pokud totiž smlouva končí, nečeká se s výplatou podpory až do příštího roku jako obvykle, ale vyplácí se zálohově.