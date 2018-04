Spoření na důchod: kolik teď ukládat, abyste pak měli z čeho žít

Státní podpora u penzijního připojištění je lákavá a od příštího roku se navíc všem, kdo spoří více než 600 korun měsíčně, ještě zvýší. Když se však dosavadní penzijní připojištění přepočte, aby se zjistilo průměrné roční zhodnocení, je vidět, že státní podpora je nejvýhodnější u smluv, které netrvají dlouhé roky.

Při stejné úložce 1 000 korun měsíčně dosáhne 55letý klient (který musí spořit jen 5 let) zhodnocení 9,45 procenta, zatímco ten třicetiletý jen 2,98 procenta. Výhoda státní podpory se prostě rozprostře do více let.

To však neznamená, že by mladí lidé neměli penzijního připojištění využívat. Jen by měli taktizovat. "Mladším klientům, řekněme více než 15 let před penzí, doporučuji příspěvek maximálně 300 korun. A teprve později s přibývajícím věkem jej navýšit. Do té doby je lepší využívat na vyšší měsíční úložky jiné formy spoření na penzi," vysvětluje Ondřej Veselý, finanční poradce Partners.

Spočítejte si Kolik korun přispěje stát

Pokud vám nejde jen o absolutní číslo zhodnocení vkladů, ale chcete opravdu spořit na stáří, neměli byste se spokojit s nízkou úložkou. Když si totiž během pěti let před důchodem uložíte 18 tisíc korun a dostanete více než 24 tisíc, je to sice výborné zúročení, ale s nimi si penzi o moc nevylepšíte. V takovém případě se vyplatí spořit víc, i když to na procenta není tak výhodné.

Můžeme se těšit na vyšší úrok?

Když si vezmeme modelový příklad s tím, že fond připisuje svým klientům dlouhodobě výnos dvě procenta, budeme mít naspořeno po 30 letech celkem (i se státním příspěvkem a po zdanění) 185 767 korun při měsíční úložce 300 korun, 580 622 korun při úložce tisíc korun a 1 053 515 korun při spoření dva tisíce měsíčně.

Do budoucna se dá očekávat, že zhodnocení zůstane stejné u fondů transformovaných. "Účastnické fondy nabízející investice do různých strategií na tom budou lépe. U vyvážené strategie předpokládáme dlouhodobý výnos jeden až dva procentní body nad mírou inflace a u dynamické pak ještě přibližně o dva procentní body vyšší," říká Tomáš Vystrčil z Conseq Investment Management. Na druhou stranu zde klient musí počítat i s možnou ztrátou.

Počítejte i s daňovou úsporou

Výhodou, se kterou mohou klienti penzijních fondů počítat, jsou daňové úlevy. Z daňového základu si lze odečíst až 12 tisíc korun ročně, uspoříte tím 1 800 korun za rok. Ty se nepřipisují k výnosům z penzijního fondu, proplácí je finanční úřad.

Kdyby daňová úleva vydržela po celou dobu trvání třicetileté smlouvy, získal by klient navíc ještě 54 tisíc korun. Podmínkou k uplatnění maximální daňové úlevy je platit 1 500 korun měsíčně, od příštího roku dva tisíce korun za měsíc.

Jak si vedly penzijní fondy Fond Počet klientů NPO*/aktiva Prům. výnos za 5 let Výnos 2011 Aegon PF 102 421 8,19 % 3,10 % dosud neuvedli Allianz PF 305 574 1,29 % 3 % 2,5 až 3 % AXA PF 462 479 1,41 % 1,60 % 1,47 % ČSOB PF Stabilita 715 606 1,11 % 1,60 % 1,70 % Generali PF 64 068 2,02 % 2,90 % 0,30 % ING PF 402 151 1,23 % 1,70 % nad 2 % PF Čes. pojišť. 1 162 498 0,66 % 1,80 % dosud neuvedli PF Čes. spořit. 957 331 0,33 % 2 % 2,07 % PF Kom. banky 515 150 0,85 % 1,70 % 2,04 % Poznámka: údaje k 31. 12. 2011, počet účastníků ke konci března 2012, *NPO = Náklady příštích období – tyto peníze fondy vynaložily na získávání a udržení klientů, hlavně na provize zprostředkovatelům. Mohou je účetně odepisovat delší dobu a postupně je tak započítávat oproti výnosům fondu. Čím nižší číslo, tím lépe. Zdroj: penzijní fondy, APF ČR

Mnoho lidí má stále v hlavách zmatek a důchodové reformě příliš nerozumí. Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky o spoření na penzi.

Je mi 20 let a uvažoval jsem, že si založím penzijní připojištění, ale asi už to nemá cenu, když budu spořit v důchodovém spoření...

To jsou dvě na sobě nezávislé věci. Penzijní připojištění (třetí pilíř) je dobrovolné spoření na stáří spojené se státním příspěvkem. Jeho výhodou je, že v případě nouze můžete spoření přerušit, nebo dokonce předčasně ukončit, to však za cenu ztráty státních příspěvků. Důchodové spoření (druhý pilíř) je také dobrovolné, o tom, zda ho budete využívat, se musíte rozhodnout nejpozději do 35 let věku. Pokud si je zvolíte, nemůžete to už vzít zpět. Můžete využívat obou systémů.

Platím si penzijní připojištění 100 korun měsíčně. Můj zaměstnavatel mi přispívá dalších 400 korun. Z výpisu jsem teď zjistil, že dostávám od státu jen padesátikorunu, a ne celou podporu 150 korun. Jak to mám reklamovat?

Reklamovat nic nemůžete, vše je správně. Státní příspěvek se totiž přiznává jen k vlastním vkladům, ne k penězům od zaměstnavatele. Navíc od ledna 2013 už nebudete dostávat ani tu padesátikorunu, bude třeba ukládat si ze svého minimálně 300 korun.

Známý mě přesvědčil, že si mám uzavřít penzijní připojištění na 500 korun měsíčně, abych měl nejvyšší státní příspěvek. Poslal jsem tři splátky a zjišťuji, že je to pro mě finanční problém. Chci smlouvu vypovědět. Jak postupovat?

Pokud smlouvu ukončíte dřív, než bude zaplaceno 12 pravidelných měsíčních příspěvků, nebude vám vyplaceno takzvané odbytné (peníze na účtu bez státních příspěvků). Ideálním postupem ve vašem případě by bylo snížit si měsíční příspěvek na minimum, pokračovat v pravidelném placení a po roce trvání smlouvy požádat o její ukončení a výplatu odbytného. Nezapomeňte plánované snížení vkladu penzijnímu fondu oznámit.

Mohu si uzavřít penzijní připojištění, i když už jsem v důchodu?

Věkem nijak omezen nejste. Podmínkou penzijního připojištění je spořit minimálně do 60 let věku a alespoň pět let. První podmínku nejspíš splňujete, takže se vás bude týkat jen druhá - přispívat na smlouvu po dobu 60 měsíců.

Co je to výsluhová penze?

Když si sjednáte výsluhovou penzi, znamená to, že si můžete po 15 letech vybrat polovinu našetřených peněz a pak je možné dál pokračovat ve spoření. Lhůta 15 let platí, pokud jste spoření nikdy nepřerušili, jinak se prodlužuje o měsíce, za které nebyl poslán příspěvek.