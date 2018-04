Jedenáct nejčastějších otázek o spoření na penzi

Na jedenáct nejčastější dotazů týkajících se penzijní reformy a spoření na stáří odpovídá Petr Stuchlík z poradenské společnosti Fincentrum.

Dotazy: Spoření obecně

1. Kolik spořit, abych z toho mohl v penzi žít?

Čím více, tím lépe. Na druhou stranu také platí, že nejlepší zajištění na stáří jsou dobře vychované děti. Každý by tak měl spořit dle svých možností řádově 15 procent svých příjmů, zároveň ale ne na úkor času věnovaného rodině, vlastnímu rozvoji a zdraví.

2. Mám 600 korun, které mohu měsíčně postrádat. Mám tříštit síly, či raději spořit jen v jednom produktu?

Mimo úspory na stáří, které jsou často nějakým způsobem vázány, je dobré mít také nějakou rezervu pro případ nemoci či jiných nenadálých výdajů. S uvedenou částkou je tedy ideální spořit do III. pilíře podle svého rizikového profilu, neboť získáte i státní podporu. Je však třeba počítat také s určitou životní rezervou na spořicím účtu či v jiných investicích, aby v případě potřeby nebylo nutné rušit spoření ve III. pilíři – sankcí by totiž byla v takovém případě ztráta doposud připsané státní podpory.

3. Bude stále fungovat první pilíř (průběžný důchodový systém)? A bude se do něj nadále platit?

První pilíř bude fungovat i nadále a odvody z mezd do něj budou stále povinné. Na zvážení každého zůstane, zda spoléhat výhradně na tento pilíř. Při pohledu na vývoj veřejných financí a malou odpovědnost politiků v dlouhodobém horizontu bych to nedoporučil.

Důležitá data 30. listopad 2012: Poslední možnost uzavřít penzijní připojištění za současných podmínek. 1. leden 2013: Je možné vstoupit do II. pilíře penzijní reformy (důchodového spoření). Od tohoto data lze uzavírat penzijní připojištění jen v nové (přísnější) podobě, je to takzvané doplňkové penzijní spoření. 30. červen 2013: Lidé nad 35 let se k tomuto datu musí rozhodnout, zda vstoupí do II. pilíře, nebo ne.



Dotazy: II: pilíř - důchodové spoření

4. Kolik bude platit do II. pilíře podnikatel a má cenu, aby si spořil tímto způsobem?

Podnikatel bude platit také 3 procenta + 2 procenta, jen ne z hrubé mzdy, ale ze svého měsíčního vyměřovacího základu na důchodové pojištění. Pokud tedy hradí pojistné z minimálního vyměřovacího základu, nevyplatí se mu do II. pilíře vstupovat, protože následné krácení důchodu by pro něj bylo dost drastické oproti tomu, co může se zohledněním přijatelného rizika naspořit. Podnikatel, který platí pojistné z minimálního základu, bude mít velmi nízký důchod z I. pilíře, musí tedy spořit výrazně více ve III. pilíři a individuálně, nebo se zajistit jinak (vybudováním podniku a jeho následným prodejem...).

5. Je mi 35 let, mám uvažovat o druhém pilíři?

Máte-li hrubý příjem přibližně pod 35 000 korun měsíčně, potom ne. Když máte příjem vyšší, můžete o vstupu do II. pilíře přemýšlet. Vždy je však nutné přihlédnout k individuální situaci, s jejímž posouzením dokáže pomoci každý schopný finanční poradce.

6. Bude druhý pilíř fungovat? Kdy se to pozná? Mohu přijít o peníze?

Jsem přesvědčen, že o své peníze nepřijdete.

7. Budu moct ve druhém pilíři úspory vybrat, když budu potřebovat?

Bohužel ne, s výjimkou smrti nebo invalidity 3. stupně. Právě to považuji za jednu z největších chyb v nastavení penzijní reformy.

8. Z druhého pilíře nelze vystoupit. Kolik budou platit lidé bez práce – nezaměstnaní, ženy na rodičovské dovolené?

Nemají-li příjem, ze kterého je odváděno důchodové pojištění, neplatí nic.

Dotazy: III. pilíř - penzijní připojištění

9. Když si uzavřu penzijní připojištění teď (zachovám staré podmínky), má cenu nějak vybírat mezi fondy, nebo je to jedno?

Doporučuji volit velké fondy, které patří do renomovaných a stabilních finančních skupin. Ovšem pozor: to, že fond dosahoval vysokých výnosů v minulosti, neříká nic o jejich zhodnocení v budoucnosti!

Počet klientů penzijních fondů PF České pojišťovny: 1 167 597

1 167 597 PF České spořitelny: 946 295

946 295 ČSOB PF Stabilita: 695 709

695 709 PF Komerční banky: 516 022

516 022 AXA PF: 438 908

438 908 ING PF: 384 221

384 221 Allianz PF: 328 837

328 837 AEGON PF: 102 296

102 296 Generali PF: 65 718 Celkem: 4 645 603 Vizitky penzijních fondů zde.

10. Doporučujete spíš penzijní připojištění se stávajícími podmínkami, nebo nové doplňkové penzijní spoření? Je pro nějakou věkovou či příjmovou skupinu něco výhodnější?

Kdo vstoupí do současného systému, bude mít možnost volby v něm zůstat, či přejít do nových účastnických fondů. Kdo zaváhá, bude moci vstoupit pouze do nového systému. Pro většinu konzervativních klientů a vyšší věkovou skupinu je vhodnější současný systém.

11. Mám ukončit třetí pilíř a přejít do druhého? Co se vyplatí?

Můžete se účastnit obou pilířů zároveň, či každého samostatně, není tedy důvod ukončovat III. pilíř. Tím byste ztratili veškerou státní podporu doposud připsanou a v případě využívání odpočtů ze základů daně byste je museli dodanit. Zároveň byste přišli o dobu, která se počítá například na získání výsluhové penze. III. pilíř tak nemá smysl rušit nikdy, pokud k tomu nevede extrémně tíživá životní situace.