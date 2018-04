Do penze se bude nově odcházet v 65 letech. Příklady, jak si našetřit

Nespoléhejte na důchod! Investujte a zajistěte se na stáří sami.

Důchodová reforma se stále odkládá. Důchodový účet je soustavně ztrátový a to ještě nepřišly ty nejhorší časy. Je tak vhodná doba začít přemýšlet, jak si zajistit stáří, aniž byste museli obracet každou korunu.

Lidé si v poslední době pořizují vlastní nemovitosti, což je jeden ze způsobů, jak situaci řešit, ale to nestačí. Jaké další varianty existují, kolik peněz si odkládat v určitém věku a s čím vším je možné počítat?

1. příklad Kristýna startuje kariéru, ale myslí na zadní kolečka

Kristýna úspěšně dokončila vysokou školu a začíná naplno pracovat. Přemýšlí také o tom, jak rozplánuje svůj příjem. Na škole se setkala s běžným studentským účtem, a jelikož ji finance zajímají, rozhodla se začít s odkládáním peněz na stáří co nejdříve. Nechce se spoléhat jen na stát. Navíc chce mít připravenou rezervu, protože netuší, co jí život přinese. Ví, že má výhodu v čase, a proto chce začít šetřit co nejdříve. Jako minimální důchodovou hranici si představuje 20 tisíc korun měsíčně a tento standard si chce udržet po dobu pětadvaceti let, tedy do svých 90 let.

Potřebná renta: 20 000 Kč měsíčně po 25 let

Věk: 28 let

Předpokládaný odchod do penze: 65 let

Předpokládaný důchod (ilustrativní) od státu: cca 8 200 Kč

Doba spoření: 37 let

Jak na to: Důchodový věk má podle nedávné změny zákona být 65 let. V budoucnu se může opět změnit, ale počítejme teď s věkem 65 let. Aby mohla Krystýna v tomto věku pohodlně do penze, bude potřebovat ještě 11 800 korun ke svému předpokládanému důchodu. Této částky docílí, pokud bude mít k dispozici 2,5 milionu korun (v dnešních korunách). Z této sumy si budeme postupně odčerpávat k důchodu po dobu 25 let. Předpoklad zhodnocení těchto peněz v této době je 3 % ročně. Bude potřebovat spořit nejméně 2 300 korun měsíčně.

Kde zhodnotit peníze:

Doplňkové penzijní spoření: 1 000 Kč + 230 Kč od státu; výsledek v dnešních korunách cca 1,2 milionu

Podílové fondy: 1 300 Kč, výsledek v dnešních korunách cca 1,3 milionu

Komentář: Kristýna nakonec zvolila kombinaci penzijního spoření a podílových fondů. Protože chce maximalizovat státní příspěvek, rozhodla se pro úložku 1 000 korun. Část peněz jde i do podílových fondů, do kterých lze i v průběhu spoření vstupovat. Po nějaké době bude Kristýna dělat revizi svých cílů a je připravena postupně navyšovat měsíční úložky společně s inflací tak, aby reálně neklesaly.

2. příklad Petr má rodinu. Chtěl by brzy splatit dům a cestovat

Petr má s manželkou jedno dítě, dům, který si pořídili na hypotéku, a stabilní práci. Pracuje jako truhlář (OSVČ). Má stálou klientelu a zakázky musí dokonce odmítat. Jako podnikatel platí daně, ale ty mu na důchod stačit nebudou. Několik let si posílá 1 000 korun měsíčně do penzijního připojištění. Ostatní peníze zatím investoval zpět do podnikání.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Partners

Manželé by v důchodu chtěli mít splacený dům, cestovat a v důchodu si sem tam něco přivydělat. Aby si mohli dopřát cestování podle svých představ, musel by mít Petr v důchodu příjem přibližně 25 000 korun a manželka asi 15 000 korun v dnešní hodnotě.

Potřebná renta: 25 000 Kč měsíčně po 20 let

Věk: 35 let

Předpokládaný odchod do penze: 65 let

Předpokládaný důchod od státu: cca 5 000 Kč

Doba spoření: 30 let

Jak na to: Při rentě 25 000 korun minus předpokládaný důchod je nutné mít k dispozici 20 000 korun měsíčně. Petr tedy bude potřebovat cca 3,6 milionu v dnešních korunách, na což bude třeba spořit kolem 4 900 korun za měsíc.

Kde zhodnotit peníze:

Převod stávajícího penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření.

Navýšit na 2 000 Kč/měsíčně – v 65 letech cca 1,6 milionu dnešních korun.

Podílové fondy: 2 900 Kč/měsíc – v 65 letech cca 2 miliony.

Komentář: Princip je stejný jako v předchozím případě, ale ukazuje se, o kolik více je třeba spořit, pokud začnete později. Ve výpočtu není započítaný přivýdělek v důchodu, ale Petr na něj nechce spoléhat. Neví ani, zda bude dostávat 5 000 korun od státu. Ale i kdyby ne, nevadí mu to, bude mít vlastní rentu.

3. příklad Starší manželé chtějí přilepšení k důchodu

Manželé Lukáš a Alena pracují celý život v zaměstnání. Děti mají na vysoké škole a čekají, až se po studiích osamostatní. Nyní žijí v domě, který si pořídili právě kvůli dětem. Navíc pronajímají byt ve městě, což jim přináší 8 000 korun měsíčně. Sami netuší, jestli v důchodu dům „nepustí“ a nepůjdou do bytu. Pokud se tak rozhodnou, počítají, že by dům mohli prodat za cca 3 miliony korun. Představy o tom, co budou v penzi dělat, prozatím nemají, ale vědí, že si chtějí ke starobnímu důchodu našetřit peníze navíc. Odhadují, že důchod bude kolem 10 000 korun pro každého. Mají sice omezený rozpočet, ale oproti dnešku si budou moci odkládat 3 000 korun. Aktuálně si platí penzijní připojištění.

Potřebná renta: Co nejvyšší

Věk manželů: 51 let a 49 let

Předpokládaný odchod do penze: 65 let

Předpokládaný důchod od státu: cca 20 000 Kč měsíčně

Doba spoření: Lukáš 14 let, Alena 16 let

Jak na to: Zatím se rozhodli vyjít z varianty, že si dům ponechají. Zvykli si na zahradu a přírodu. Dům není příliš velký, zato dobře zařízený. Proto lze počítat s příjmem 40 000 korun od státu za oba + 8 000 korun za příjem z nájmu. Oba si platí penzijní připojištění 800 korun, v němž má každý přibližně 68 000 korun.

Kde zhodnotit peníze:

Po dohodě přejít na nové doplňkové penzijní spoření (DPS).

DPS oběma navýšit na 1 000 Kč – v 65 letech bude mít Lukáš cca 350 000 Kč při 3% zhodnocení a Alena 411 000 Kč.

Stavební spoření: každý 800 Kč měsíčně = Lukáš 157 000 Kč, Alena 180 000 Kč.

Podílové fondy: každý 500 Kč měsíčně = Lukáš 120 000 Kč a Alena 146 000 Kč při 5 % p.a.

Celková částka: renta 48 000 Kč + 1 364 000 Kč hotovost.

Komentář: Ve vyšším věku už je vhodné riskovat méně. Manželé tedy v doplňkovém penzijním spoření zvolí vyváženou strategií. Stavební spoření poslouží jako „pojistka“ s jistým výnosem. Doplňkem budou podílové fondy, které mohou přinést větší zhodnocení. Pokud se rodina rozhodne dům prodat, k dispozici už nebude renta 8 000 korun formou nájmu, ale hotovost ve výši cca 3 miliony korun. Tímto rozložením docílí manželé finanční stability pro případ, že by byla výše státního důchodu nakonec menší.

Tipy pro tvorbu renty na stáří: