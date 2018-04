Změny v penzijním spoření: vyberete už v šedesáti a uspoříte na daních

Spoření na penzi má poněkud krkolomná pravidla. Kdo si sjednal smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, neměl některé výhody, které platily u původního penzijního připojištění: přišel o možnost získat po 15 letech výsluhovou penzi, smlouvu mohl ukončit až v důchodovém věku a jeho penzijní úspory se mohly dostat do ztráty.

Většina klientů zůstala u původních (transformovaných) penzijních fondů. A to i přesto, že v novém typu spoření mohli dosahovat vyšších výnosů. Shodují se na tom všichni zástupci penzijních společností. Podmínky doplňkového penzijního spoření se ale v roce 2016 mění, a to tak, že možná zaujmou více klientů.

1 Vyšší daňové úspory

Funguje to tak, že k první tisícikoruně dostává člověk státní příspěvek (až 230 korun měsíčně, tj. 2 760 za rok). To zůstává stejné. Další tisícikorunu (až 12 tisíc za rok) si může odečíst od daňového základu a ušetřit tak až 1 800 korun ročně na dani z příjmů. Zde se od roku 2017 částky zdvojnásobují - odečítat bude možné 24 tisíc a ušetřit 3 600 korun.

Maximálních výhod tak klient dosáhne, když si bude spořit 3 tisíce korun měsíčně (1 000 státní příspěvek + 2 000 daňové úlevy). Tato možnost se týká transformovaných fondů (penzijní připojištění) i nového doplňkového penzijního spoření.

2 Výplata už v 60 letech

Změna, která potěší ty, kdo spoří podle podmínek nového doplňkového penzijního spoření. Dosud platilo, že k penězům se člověk dostane až v době, kdy mu vznikne nárok na starobní důchod od státu. Zde se podmínky zmírňují, nově se všichni klienti mohou hlásit o výplatu peněz v 60 letech. Tím se sjednocují podmínky s transformovanými fondy.

3 Spoření i pro děti

Zatím fungovalo spoření na důchod formou třetího pilíře jen pro dospělé nad 18 let. Nově ho mohou uzavřít rodiče už i pro malé děti. „Je to skvělá příležitost, jak zabezpečit své děti a začít spořit po menších částkách, které v dlouhodobém horizontu přinesou zajímavé finanční prostředky,“ láká k novému způsobu spoření Pavla Hávová z ČSOB.

U „dětských smluv“ se objevuje obdoba výsluhové penze: po dosažení plnoletosti si bude moct účastník jedenkrát vybrat třetinu naspořených peněz a přitom bude moci ve spoření dál pokračovat.

Ona třetina se počítá jen z „vlastních úspor“, nezapočítávají se do ní příspěvky státu ani případné příspěvky zaměstnavatele - část státních příspěvků vztahujících se k této třetině peněz se dokonce zase vrátí státu.

K vybrání peněz bude třeba splnit i další podmínky: spořit alespoň 10 let a poslední dva roky nezměnit penzijní společnost. Výsluhová penze (polovina naspořených peněz po 180 měsících spoření) se i nadále týká jen účastníků původního penzijního připojištění (transformovaných fondů). Klienti nového doplňkového penzijního spoření se k výsluhové penzi nedostanou.

4 Vyšší poplatky

Penzijní společnosti budou nově účtovat vyšší poplatek za správu. Ten byl až dosud u transformovaných fondů 0,6 % z vkladu ročně, nově stoupne na 0,8 % ročně, u doplňkového penzijního spoření z 0,8 % na 1 % za rok (u konzervativního fondu zůstává 0,4 %). Složitější je to u poplatku z ročních výnosů. Jak vysvětluje Petr Brousil z PS České pojišťovny: „U transformovaných fondů poklesne z 15 na 10 % ze zisku, u fondů doplňkového penzijního spoření naopak z 10 na 15 procent stoupne.“

5 Nižší daně ze zisku

Většina lidí si stále vybírá peníze naspořené na důchod v tzv. třetím pilíři formou jednorázového vyrovnání. Prostě dospoří a chtějí všechny peníze hned. Zaplatí za to tím, že zisk musí zdanit (respektive za ně daň 15 procent odvede penzijní společnost). Kdo si vybere výplatu formou doživotní penze, ten dani unikne.

Nově bude platit, že daň se nebude týkat také těch, kdo si zvolí alespoň desetiletou penzi. To platí u obou typů fondů, doplňkového penzijního spoření i fondů transformovaných.

6 Víc peněz od zaměstnavatele

Zaměstnavatel může zaměstnanci přispívat na jeho smlouvu u penzijní společnosti až 30 tisíc daňově zvýhodněných korun za rok. Jsou to peníze, ze kterých ani zaměstnavatel, ani zaměstnanec neplatí daň z příjmů ani povinné pojistné. Tato hranice se zvýší na 50 tisíc korun, ale pozor, až od roku 2017.

7 Pilnější poradci

Novela zákona umožňuje také zvýšit provizi finančních poradců při uzavření doplňkového penzijního spoření. „Bude to takový nepřímý přínos pro klienty: poradci budou opět mít zájem vysvětlovat výhody spoření na penzi, včetně daňových výhod,“ očekává Pavel Racocha z Komerční banky.

Penzijní společnosti v číslech Počet klientů Společnost Transformované fondy Doplňkové penzijní spoření ČSOB PS 592 000 55 220 NN PS 348 488 9 939 PS České pojišťovny 1 130 000 86 500 PS Allianz 440 259 16 242 PS Axa 363 469 150 805 PS Conseq 100 000 6 000 PS České spořitelny 839 330 106 593 PS Komerční banky 480 000 55 000 Celkem 4 293 546 486 299 Zdroj: penzijní společnosti

Zhodnocení počtu klientů (viz. tabulka): Zcela jasné je jen zhodnocení transformovaných fondů za rok 2014. To se pohybovalo od 0,7 % (Conseq) po 1,7 % (PS České pojišťovny). Za rok 2015 penzijní společnosti ještě nemají výsledky, svorně však tvrdí, že to nejspíše bude o něco méně. U doplňkového penzijního spoření je situace jiná. Mnohé společnosti sice dosud odhadované zhodnocení tají, ale jiné jsou optimistické. Například PS Allianz hlásí u konzervativní strategie zhodnocení 1,2 %, u dynamické 5,5 %.

Typy fondů a podmínky platné od roku 2016

Transformovaný fond (penzijní připojištění)

od roku 2013 již nelze nově uzavřít, dobíhají staré smlouvy

lze ukončit v 60 letech

nemůžete skončit ve ztrátě

strategie spoření: nelze vybrat

výsluhová penze: ano, po úložkách za 180 měsíců (15 let) možné čerpat polovinu vkladu

částečné odbytné: není možné

možnost přestupu k jiné společnosti: pouze při přijetí podmínek doplňkového penzijního spoření

využití k čerpání předdůchodu: ne

poplatky za správu: 0,80 %, poplatky ze zisku: 10 %

Doplňkové penzijní spoření

lze k němu přejít z transformovaného fondu nebo ho nově uzavřít

smlouvu mohou podepsat i rodiče za své děti

nově lze též ukončit v 60 letech

může skončit ve ztrátě

strategie spoření: lze si vybrat od konzervativní po dynamickou

výsluhová penze: ne

částečné odbytné: ano, u smluv uzavíraných pro děti, po dosažení 18 let, po 120 měsících spoření a po dvou letech u stejné společnosti. Státní příspěvky vztahující se k částce odbytného se vracejí státu.

možnost přestupu mezi společnostmi: ano

využití k čerpání předdůchodu: ano

poplatky za správu: až 1 %, poplatky ze zisku: 15 %

Platné podmínky: U obou typů fondů platí stejné podmínky čerpání státního příspěvku a daňových úspor.

Státní příspěvek k úložce:

300 (spoření) + 90 Kč (státní příspěvek)

400 + 110 Kč

500 + 130 Kč

600 + 150 Kč

700 + 170 Kč

800 + 190 Kč

900 + 210 Kč

1000 a více + 230 Kč

Daňová úleva: snížení daňového základu u daně z příjmů až o 24 tisíc korun (při úložce 36 tisíc korun za rok, protože k prvním 12 tisícům korunám je čerpán státní příspěvek). Možnost příspěvků od zaměstnavatele s daňovou úlevou až do výše 30 tisíc za rok (od roku 2017 zvýšení na 50 tisíc korun).