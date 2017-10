Spoření na stáří: dobrý produkt, který se kvůli malým provizím nenabízí

Již čtyři roky fungují penzijní fondy podle nových pravidel, která dala vzniknout takzvaným transformovaným penzijním fondům (staré penzijko) a novým účastnickým fondům. Zatímco transformované penzijní fondy garantují klientům, že se smlouva nikdy nedostane do mínusu, účastnické fondy tuto garanci, až na několik výjimek, nenabízejí. Klienti se s nimi mohou dostat i do ztráty, ale při dlouhodobém investičním horizontu by zase o to více měli peníze následně zhodnotit.

Státní podpora až 230 korun měsíčně zůstává v obou případech beze změny. Od letoška pro oba typy fondů platí navýšení možné daňové úlevy. Při měsíční úložce nad 3 000 korun si lidé mohou snížit daňový základ až o 24 tisíc korun a ušetřit tak 3 600 korun.

Novinky na trhu Penzijní společnosti Conseq a České spořitelny přišly v minulých měsících na trh s doplňkovým penzijním spořením s významnou změnou. Spočívá v nabídce garance nezáporného výnosu jak u transformovaných, tak u účastnických fondů.



Má to však své podmínky. Například u fondů České spořitelny smlouva musí trvat minimálně deset let a klient musí mít sjednaný fond s konzervativní nebo vyváženou strategií.



Garance se vztahuje pouze na vlastní platby klienta a na případné příspěvky zaměstnavatele.



Podobně to funguje u fondů Conseq, kde smlouva musí trvat taktéž minimálně deset let a klient při tom musí spořit minimálně 500 korun měsíčně.



Garance se vztahuje na vlastní platby klienta, na příspěvky zaměstnavatele i na státní příspěvky.



„Každý, kdo si spoří na stáří, by měl zvážit, který z typu fondů je pro něj výhodnější. Pokud chcete do penze víc peněz, přestupte do účastnických fondů a zvolte alespoň vyváženou investiční strategii, kde jde větší část investic do akcií. Možnost vyšších výnosů je samozřejmě vykoupena vyšším rizikem, ale pokud máte na spoření do důchodu ještě desítky let, nejistota se samozřejmě snižuje,“vysvětluje mluvčí Asociace penzijních společností Jan Sedláček.

Dodává, že změnu fondu je ale třeba vždy posuzovat i s ohledem i na další faktory. Tím je nemožnost čerpat takzvanou výsluhovou penzi v účastnických fondech a pak nemožnost čerpat takzvaný předdůchod v transformovaných fondech.

Zjednodušeně řečeno: každý, komu do penze zbývá deset a více let a již si spoří v transformovaném fondu by měl minimálně uvažovat o změně typu fondu, protože jedině tak může - vedle státního příspěvku - dosáhnout i na atraktivní zhodnocení svých peněz ze strany fondu.

Důvodem je, že účastnické fondy mohou investovat odvážněji pomocí dynamičtějších investičních strategií. Naopak transformované fondy, které garantují nezáporný výnos, nemohou investovat jinak než bez rizika, což v logice finančních trhů značí vždy jen „nízký“ výnos.

„Dal bych tomu čas. Není nutné, aby došlo k okamžitému překlopení původních smluv na nové podmínky. Je to o práci dobrého finančního poradce, který přestup na nová pravidla doporučí, nebo také ne - podle potřeb klienta,“ říká vedoucí péče o firemní zákazníky společnosti Partners Lukáš Škopek.

Kvalitní poradce

Jedním z důvodů, proč mnozí lidé zůstávají ve fondech, které jim garantují, že se nedostanou do ztráty, ale platí za to mizivým zhodnocením investovaných peněz, jsou nízké provize. Stát totiž v případě sjednání doplňkového penzijního spoření, tedy i přestupu z fondu do fondu, zreguloval výši provize pro finanční poradce a zprostředkovatele těsně pod hranici dvou tisíc korun.

„Podle mě takto přísná regulace nebyla nutná. Jde o skvělý produkt. Regulace provizí za sjednání penzijního spoření z roku 2013 mi připadá přehnaná. Odměna za sjednání má negativní dopad na prodejnost. A to je škoda, neboť doplňkové penzijní spoření dává smysl,“ říká Lukáš Škopek.

Doplňkové penzijní spoření Vzniklo v roce 2013 jako nástupce oblíbeného penzijního připojištění.



Klientům vytváří finanční rezervu na stáří prostřednictvím investování do fondů. To vše pod kontrolou ČNB a státní regulací.



Spořit, respektive investovat v rámci DPS je možné již od 100 Kč měsíčně.



Navíc je doplňkové penzijní spoření podporováno státem prostřednictvím státních příspěvků (až 230 Kč měsíčně) a možnosti snížení daňového základu.



Klienti s původním penzijním připojištěním mají možnost svou smlouvu převést do doplňkového penzijního spoření.



Přísná regulace provizí podle něj také vede k tomu, že část zprostředkovatelů a poradců klientům doplňkové penzijní spoření vůbec nenabízí a raději s nimi sjedná pouze investice do podílových fondů. Hlavním motivem bývá podstatně vyšší odměna za zprostředkování. Avšak praxe ukazuje ještě na horší případy.

„Bohužel někteří z poradců i kvůli nízké provizi za doplňkové penzijní spoření nabízejí klientům jako investici na stáří životní pojištění. To je pro klienty velká nevýhoda, protože v porovnání s doplňkovým penzijním spořením se jedná o podstatně dražší způsob vytváření finanční rezervy. Sjednávat životní pojištění na spoření dokonce zakázala ČNB,“ vysvětluje Lukáš Škopek.

Přestup z fondu do fondu

Na penzi si k 30. 6. letošního roku spořilo přesně 4 488 963 účastníků, z toho 3 830 499 lidí v transformovaných a 658 464 lidí v účastnických fondech. V transformovaných fondech, do kterých se již nedá vstupovat, lidé ubývají především proto, že již splnili náležitosti pro čerpání svých prostředků a vybrali si je.

„Odchod z transformovaných fondů do účastnických z důvodu zájmu o předdůchod nebo proto, že lidé chtějí naspořené peníze dynamičtěji investovat, je zatím málo častý,“ tvrdí mluvčí asociace penzijních společností Jan Sedláček.

Podle analytiků si tím však škodí zejména lidé, kteří mají do státní penze daleko. Setrváváním ve starých transformovaných fondech přicházejí o vyšší výnosy plynoucích z rizikovějších investičních strategií. Zatímco průměrné zhodnocení investovaných peněz u transformovaných fondů málokdy přesáhne 1 %, zhodnocení u účastnických fondů se může v průměru pohybovat kolem 4 až 5 %. Loni bylo průměrné zhodnocení u všech účastnických fondů 3,26 %.

„Pokud má někdo do důchodu třeba 30 let, tak to je již dostatečně dlouhá doba na nějaký zajímavý investiční počin, který by umožnil investovaným penězům pracovat. Navíc, pokud někdo nebude spokojen s dlouhodobými výsledky svého fondu, může změnit původní investiční strategii anebo se smlouvou přejít ke konkurenční penzijní společnosti,“ vysvětluje Lukáš Škopek.

V Česku aktuálně působí osm penzijních společností, každá má pod sebou dva až čtyři fondy. Analytici doporučují při sjednávání nové smlouvy nedat na marketingové triky typu plyšák, batoh nebo flash disk jako bonus ke smlouvě. Novinkou na trhu za poslední dobu je možnost sjednat smlouvu už i dítěti. Tento krok je ale třeba vždy konzultovat se specialistou.

Jak vybrat peníze z doplňkového penzijního spoření?