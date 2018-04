Spoříte potomkům? Spočítali jsme, co udělá s úsporami inflace

Narození dítěte bývá nejšťastnější životní událostí. A také jedním z prvních větších zásahů do peněženky. První výdaje se objevují ještě před narozením a jejich výše narůstá až do dospělosti, většinou tedy do 20-25 let. Nejrůznější průzkumy uvádějí, že rodina do svých potomků investuje částku 1,5 až 2,9 milionu korun, ale výsledná suma bývá velmi individuální.

V počáteční fázi se musí obstarat dětská výbava a zařídit pokoj, což jsou sice jednorázové položky, ale zato poměrně vysoké. V dalších letech přijde na řadu modernizace dětského pokoje, zakoupení sportovního vybavení, elektroniky, hudebních nástrojů, vzdělávací a lyžařské kurzy apod. Většinou rodiče ani nepostřehnou, kolik za své ratolesti pravidelně utrácejí, protože je to pro ně automatické.

Potíž nastává, když se mají měsíční výdaje výrazně zvýšit nebo je nutné jednorázově zaplatit větší obnos peněz. Nejčastěji se to týká studia dítěte na vysoké škole anebo zařizování vlastního bydlení. Na kolik vyjdou a jak se připravit?

Na kolik vyjde vysoká škola

Mnozí argumentují slovy, že oni od svých rodičů nic nedostali a jestli chce jejich dítě studovat nebo bydlet, tak ať se postará samo. Výchova k samostatnosti je zcela na místě, ale ne vždy je možné, aby si student na vysoké škole dokázal vydělat tolik, kolik potřebuje. Určitě by bylo nerozvážné dát peníze dětem, aniž by s nimi uměly smysluplně naložit. Na druhou stranu je docela nepříjemné, když svým dětem nemůžete zajistit budoucnost na odpovídající úrovni.

A kdyby náhodou dlouholeté úspory nenašly uplatnění u dětí, určitě se budou hodit například na rekonstrukci bytu, cestování nebo jako rezerva na penzi. Dlouhodobé spoření totiž přináší finanční svobodu.

Příklad pro financování studií: Každá vysoká škola něco stojí, i když opět záleží na okolnostech. Pro začátek je dobré počítat s penězi na školné, kapesné, ubytování, studijní pomůcky a učebnice. Dále také na jídlo, MHD, cestování domů či zahraniční stáže. Bude-li dítě studovat déle, v zahraničí nebo na soukromé škole, suma se pravděpodobně ještě navýší. Při měsíčních nákladech 5 000 korun tak vyjde 10 semestrů (50 měsíců) nejméně na 250 tisíc korun.

Stavební spoření je opět výhodné Spočítejte si sami, kolik stavebko vašim dětem přinese.

Příklad pro financování bydlení: Koupit dětem vlastní byt či dům není pro mnohé rodiče reálné, zvláště když sami splácejí hypotéku. Co ovšem zajistit jde, je počáteční rezerva, která poslouží jako akontace do banky a základní pohotovostní rezerva. Byt v menším městě vyjde na 2,2 milionu korun. Abyste si na něj mohli vzít úvěr, budete potřebovat vlastní zdroje ve výši 440 tisíc a nejlépe ještě 200 tisíc jako základní pohotovostní rezervu.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Partners

Mladí lidé se však obvykle rozhodnou „jít do vlastního“, až když najdou životního partnera. A synergický efekt dvou osob většinou způsobí, že zpočátku patová situace už tak bezvýchodná není. Pokud bude mít vaše dítě při výběru partnera šťastnou ruku a zároveň budou jeho rodiče stejně zodpovědní, počítejte s vynaloženou částkou cca 320 tisíc korun.

Jak na to? Mít plán je základ!

Základem účinného spoření je dobrý plán. A pro jeho realizaci musíte vědět, kolik peněz bude třeba a kdy. Nejprve si tedy musíte odpovědět na základní otázku: půjde o jednorázový výdaj, jakým je bydlení, nebo spíše o pravidelný výdaj na vysokoškolská studia?

Důležitou roli hraje také čas. Může vám hrát do karet. Je totiž lepší spořit déle a menší částky. Zároveň ale nezapomínejte na inflaci, která v delším horizontu může vaše představy výrazně ovlivnit.

V následující tabulce se vychází z výdajů, které odpovídají dnešním cenám. Počítá se také s inflací minimálně 2 %, cílem ČNB je 2–2,5 %.

Kolik naspoříte během let a jaký je vliv inflace Dnešní cena v Kč Počet let spoření Míra inflace v % Budoucí cena v Kč Zhodnocení v % p.a. Měsíční úložka v Kč 570 000 20 2 846 990 7 1 737 570 000 15 2 767 144 6 2 695 570 000 10 2 694 426 5 4 705 285 000 20 2 423 495 7 5 00 285 000 15 2 383 572 6 1 336 285 000 10 2 347 413 5 2 280 zdroj: Propočet Lukáš Urbánek, Partners

Z tabulky vyplývá, že inflace má v dlouhodobém horizontu významný vliv. Při spoření na 20 let se výdaje z důvodu inflace navýší téměř o 48 %. Pořád ovšem vychází lépe a levněji spořit déle po menších částkách než krátce po velkých. Efekt složeného úročení může velice pomoci.

Při dlouhodobém zhodnocení vítězí fondy

Pro dlouhodobé zhodnocení jsou ideální finanční nástroje, které dokážou peníze před inflací ochránit.

Klasické pevně úročené bankovní produkty (termínované vklady, spořicí účty, stavební spoření) se pro tento účel vůbec nehodí.

Řešením jsou investiční nástroje. Například drobní investoři by měli volit podílové fondy, kde je možné najít optimální poměr mezi rizikem, výnosem a likviditou.

Doplňkové penzijní spoření je kvůli omezenému přístupu k penězům a možnosti výběru pouze třetiny úspor hůře použitelné. V tomto případě by měsíční odkládaná částka musela být téměř trojnásobná, aby bylo možné docílit stejného výsledku. Zároveň u této varianty hrozí riziko, že až bude dítě plnoleté, rodiče ztratí nad úsporami kontrolu.