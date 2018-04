Stavební spoření nebo koupě domu. Jak rodiče šetří dětem

Téměř 90 % rodičů chce své děti zajistit na budoucnost. Aby je do života neposlali s prázdnou, využívají různé formy spoření. Podle průzkumu finanční skupiny Wüstenrot nejčastěji volí konzervativní způsoby. Největší oblibu má stavební spoření, které využívá 43 % rodičů. Následují spořicí účet, který má 23 % dotázaných, a o procento méně má dětské konto.

Někteří rodiče volí rizikovější způsob spoření, a to investice, které jsou zároveň i výnosnějším zhodnocením financí. Do podílových fondů investuje přes 15 procent lidí, dalších osm procent pro děti pořizuje nemovitosti, nebo volí investice do hmotných věcí, jako jsou umělecké předměty, poštovní známky nebo třeba stříbrné a zlaté mince.

Jak spoříte dětem? 19,2 % životní pojištění

23,4 % spořicí účet

22,3 dětské konto

43,6% stavební spoření

15,2 % podílové fondy

8,8 % akciové fondy

3.4 % dluhopisy

8,2 % pořízení nemovitosti

3,8 % stříbrná mince emitovaná ČNB

9,7 % jiná forma - známky, umění

13,5 % nespoří vůbec Zdroj: Wüstenrot

Dosud bylo možné stavební spoření vybrat až úderem 18. roku věku dítěte. Pokud chtěli rodiče peníze dříve, museli k opatrovnickému soudu, ale toto omezení už neplatí. „Pro rodiče je určitě dobrou zprávou, že byla schválena novela zákona o stavebním spoření, která usnadňuje ukončení smlouvy nezletilého dítěte bez nutnosti souhlasu opatrovnického soudu,“ říká Radka Floriánová ze stavební spořitelny Wüstenrot. Do budoucna bude k ukončení smlouvy nezletilého dítěte opět stačit jen souhlas všech jeho zákonných zástupců.

„Jsem za tuto změnu ráda. Synovi platíme stavební spoření přes deset let, už tam má dost peněz a chtěli jsme mu z nich zaplatit studium v zahraničí. Před opatrovnický soud bychom ale v žádném případě nešli, to bychom si peníze raději půjčili,“ říká matka šestnáctiletého syna Radka Dlouhá.

Dá se očekávat, že obliba stavebního spoření i nadále poroste. „Nejenže díky němu spoříte, máte také jistotu státní podpory až do výše dvou tisíc korun ročně. Umožňuje vám dosáhnout na výhodný úvěr na bydlení. Než jeho podmínky splníte, můžete zažádat o takzvaný překlenovací úvěr,“ vysvětluje Radka Floriánová.

Peníze ukládejte už miminku

Odborníci doporučují spořit dětem co nejdříve. Jestliže chtějí potomka jednou udržet na studiích, na zahraniční stáži nebo mu pomoci s investicí do vlastního bydlení, čeká je výdej nemalé částky. „Drtivá většina české populace není schopna vydat jednorázově částku v řádu statisíců, a proto je třeba na zabezpečení dítěte myslet hned od jeho narození,“ upozorňuje Radka Floriánová.

V případě stavebního spoření je minimální délka trvání smlouvy šest let. V případě investičních produktů je pro stabilní vyšší míru výnosu a snížení rizik nejlepší pravidelná investice v časovém horizontu zhruba patnáct, osmnáct až dvacet let.

Rodiče by měli dobře zvážit, zda spořicí a investiční produkty uzavřou na dítě, nebo raději na sebe. V takovém případě mají využití naspořených peněz stále pod kontrolou. Předcházejí tak situacím, kdy potomek nebude sdílet jejich přání, aby studoval nebo si založil rodinu, ale pracně uspořené peníze nerozvážně utratí.