Spoření pro dítě je složitější

rodiče, protože pouze ti jsou zákonnými zástupci svého dítěte (pokud soud nerozhodne jinak). Takže smlouvu mu nemůže uzavřít babička nebo sourozenec! Spořit na účet dítěte ale již může kdokoli. Majitelem smlouvy o stavebním spoření může být i nezletilé dítě. Stavební spoření mohou rodiče sjednat i na kojence, podmínkou je, že už má přidělené rodné číslo. Důležité je zdůraznit slovo, protože pouze ti jsousvého dítěte (pokud soud nerozhodne jinak). Takže smlouvu mu nemůže uzavřít babička nebo sourozenec! Spořit na účet dítěte ale již může kdokoli.

Pokud máte v úmyslu pouze spořit, čerpat státní podporu a zhodnocovat své úspory, je uzavření více smluv v rámci rodiny výhodné a k tomu se dá právě dobře využít dětských smluv. Budete-li ukládat vyšší částky, pak jejich rozložení do více smluv přinese vyšší celkovou státní podporu.

Pokud chcete čerpat úvěr, může být situace složitější

Pokud jsou děti starší a úvěr budou chtít čerpat až po dosažení zletilosti, podepisovat úvěrovou smlouvu budou již samy za sebe. Pokud má být ale smlouva o úvěru uzavřena na nezletilé dítě, bude třeba podstoupit vyřizování souhlasu opatrovnického soudu. V tomto případě bude jednodušší, když budou úvěry čerpány jen na dospělé osoby v rodině. (Na druhou stranu čerpat úvěr na osoby ve věku 55, 60 nebo vyšším je také problematičtější, neboť spořitelny vyžadují přistupitele k dluhu. Každá stavební spořitelna si sama stanovuje své vlastní věkové hranice, které bude akceptovat.)

Zákonným zástupcem dítěte jsou: rodiče nezletilého - i po rozvodu zůstávají oba rodiče zákonnými zástupci dítěte, nestanoví-li soud jinak

zástupci ustanovení rozhodnutím soudu: jiná fyzická osoba, opatrovník, poručník, pěstoun, osvojitel

Problémy s poskytnutím úvěru budou větší v případě, kdy dítě během doby splácení nabude zletilosti. Pokud by totiž rodiče odmítli úvěr splácet, zůstala by tato povinnost na zletilém dítěti, protože ono je majitelem úvěrového účtu. Z tohoto důvodu je zde ustaven opatrovník, který má hájit zájmy dítěte.

Vyřizování úvěru na nezletilé dítě

Nejprve musí zákonní zástupci požádat u opatrovnického soudu o ustanovení Podrobné informace o tom, co všechno je nutné před čerpáním úvěru z dětské smlouvy zařídit opatrovníka, který bude podepisovat úvěrovou smlouvu a další dokumenty. Soud vydá usnesení o ustanovení opatrovníka a teprve poté se může podat ve spořitelně žádost o úvěr. Za dítě jedná opatrovník. Když dojde k podpisu úvěrové smlouvy, rodiče ji předloží soudu a ten vydá rozsudek, kterým tento právní úkon za nezletilé dítě schválí. Pak teprve úvěr spořitelna vyplatí.

Mají děti nějaké výhody?

Stavební spoření jako finanční produkt samo o sobě děti nijak nezvýhodňuje, některé spořitelny však připravily pro děti a mladé lidi do určitého věku speciální programy. Jde například o slevy na úhradě za uzavření smlouvy, možnost získat cestovní nebo úrazové pojištění na jeden rok zdarma nebo různé soutěže.

Jakou spořitelnu si pro dětskou smlouvu vybrat?

Především v případě zájmu o úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr se musí výběru stavební spořitelny věnovat náležitá pozornost a spořitelny nabídku úvěrů pro děti neodlišují od úvěrů pro dospělé.

Informace o produktech všech spořitelen naleznete v naší sekci stavebního spoření Pokud ale budeme chtít jen výhodně spořit, je třeba vybrat si produkt, který přinese pokud možno co nejvyšší zhodnocení úspor.

Při hledání nějakého výhodného produktu pro děti nebo mladé lidi pro spoření bez čerpání úvěru v současnosti můžeme vybrat „M-01tarif“ Raiffeisen stavební spořitelny. Nabízí jak vyšší 4% úrokovou sazbu pro úročení vkladů, tak slevy na úhradě za uzavření smlouvy a na poplatcích za vedení účtu. Je určen pro mladé lidi do 25 let. Tuto možnost je ale možné využít maximálně do konce října, od listopadu by sazba měla klesnout na 3%, což je dnes obvyklá výše.

Další volbou může být program Wüstenrot stavební spořitelny FUTURUM, určený pro mladé klienty do 26 let. Pokud se vzdají úvěru, po pěti letech spoření získají úrokové zvýhodnění ve výši 10% z objemu připsaných úroků, po sedmi letech dokonce 40% z připsaných úroků navíc. Kromě toho spoření FUTURUM přinese dětem do 14 let také úrazové pojištění na jeden rok zdarma a mladí lidé od 15 do 26 let získají mezinárodní kartu ISIC nebo IYTC.

Měli jste problém s čerpáním úvěru ze stavebního spoření na své dítě? U které spořitelny byste mu uzavřeli v současné době smlouvu?

Komerční prezentace: