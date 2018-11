Úroky na spořicích účtech rostou, zatím pomalu. Sonda v 15 bankách

Co nabízejí banky lidem, kteří chtějí, aby jejich volné peníze vydělávaly, byly přitom pojištěné a kdykoliv k dispozici? Zmapovali jsme aktuální situaci ve 14 bankovních domech a bude zajímavé sledovat, zda a o kolik se začnou sazby hýbat směrem nahoru.

1. Běžný účet – maximálně 1,5 %

Češi už si celkem zvykli, že peníze na běžných účtech nejsou úročeny. Buď vůbec, nebo zanedbatelnou částkou 0,01 %. Na výpise z účtu to pak vypadalo víc než legračně. Jedna položka „úrok z vkladu plus 2,05 korun“ a hned na dalším řádku „daň z úroku minus 0,31 korun“.

Výjimkou z takové monotónnosti byla dlouhou dobou v podstatě jen Airbank. S jedním procentem úroku mohl počítat každý, kdo její konto používal aktivně. Což znamená alespoň pět plateb kartou v měsíci a klidně to může být jen za rohlík či zmrzlinu, objem utracených peněz není nijak limitován. Výhoda se týká vkladů do 100 tisíc korun.

A politiku „platíme vám za to, že u nás máte peníze“ začínají nastolovat i jiné banky. S nejvyšším úročením přichází Banka Creditas, netýká se klasického běžného účtu, ale těch, kdo využívají aplikace pro chytré telefony Richee. Výnos 1,5 % mohou získat klienti ze zůstatku až 50 tisíc korun. Účet, který se k aplikaci Richee váže, je přitom plnohodnotné konto, které nabízí běžné služby bez poplatků – například vedení účtu, příchozí či odchozí tuzemské platby, pět výběrů z bankomatu jakékoli banky v ČR v měsíci (další jsou za 20 korun).

K účtu je zdarma i bezkontaktní platební karta, přímo v aplikaci ji můžete aktivovat a zvolit si PIN. Hlavní výhodou je, že aplikace je mezibankovní – několika kliknutími si s ní propojíte účty jiných bank. V současnosti v ní lze plně obsluhovat účty Banka Creditas, Equa bank, Fio banky, Airbank a České spořitelny.

Klienti Hello bank mají peníze na běžném účtu úročeny 0,6 procenta až do výše 100 tisíc korun. Zajímavou nabídku má pro běžné účty i Expobank – sice jde jen o 0,35 procenta ročně, ale týká se peněz v limitu 100 tisíc až 13,5 milionu korun.

U ostatních bank se na běžném účtu moc velkého zhodnocení nedočkáte – buď nepřipisují úroky žádné, nebo maximálně 0,1 procenta.



NA CO SI DÁT POZOR:

Tam, kde jsou úroky nulové, není třeba nechávat na kontě statisíce. Výhodnější je zůstatek uložit na spořicí účet – peníze z něj převedete na běžný účet v reálném čase a online, takže lze využít o něco vyššího zhodnocení, aniž byste byli omezeni v rychlém přístupu k penězům.

2. Spořicí účty – skoro nic až 2 %

Spořicí účet banky bez výjimky klientovi otevřou bez poplatků a přes počítač. Není tedy nutné chodit na pobočku, stačí si pár kliky účet oživit a hned si na něj online můžete převést peníze. Úročení se pohybuje od zanedbatelných 0,05 % do docela pěkných dvou procent. Všechny banky si však k vyššímu úročení kladou nějaké podmínky. Třeba ta lákavá dvě procenta se u ING týkají jen nových klientů a prvního půl roku od založení konta.

NA CO SI DÁT POZOR:

Úroky mohou být i u spořicích účtů podmíněny. Například Equa nabízí jedno procento u vkladů do 200 000 korun, podmínkou je platba alespoň 3x kartou, Airbank má u stejného zhodnocení limit 250 000 korun, platit kartou je třeba 5x za měsíc. Úroky na spořicích účtech nejsou obecně neměnné, banky je vyhlašují a mění podle situace na trhu.

Jak se zhodnotí peníze na spořicích účtech Banka Úrok Podmínky Airbank 1 % Do 250 000 Kč. Zůstatky nad 250 000 úročí 0,2 %, podmínka 5 plateb kartou v daném měsíci. Banka Creditas 0,8 % / 1,1 % Úrok 1,1 % platí u vkladů nad 750 00 Kč. Česká spořitelna 0,20 % Platí u zůstatku do 200 000, pak 0,01 %. ČSOB 0,41 % Platí u vkladů do 250 000 Kč, sazba je bonusová - nutno mít u banky běžný účet a v předešlém měsíci investovat. Mladí do 18 let mohou mít sazbu až 0,9 % . Equa bank 1,00 % U vkladů do 200 000 Kč, když 3 x zaplatí v daném měsíci kartou. Jinak do 10 milionů sazba 0,2 %. Expobank 0,30 % Pro v klady v rozmezí 100 000 Kč až 13,5 milionu. Fio banka 0,25 % Bez podmínek, ke spořícímu účtu vydají zdarma samostatnou platební kartu. Hello bank 0,60 % Do částky 300 000 Kč. ING 2 % Platí na dobu půl roku pro nové klienty, jinak sazba 0,5 %. mBank 0,30 % Platí pro vklady do 100 000 Kč. Moneta Money Bank 0,50 % Zůstatek do 100 000 Kč, podmínkou aktivní užívání běžného účtu. Nad 100 000 Kč je sazba 0,2 %. Raiffeisebank 0,75 % Platí pro vklady do 150 000 Kč, možný bonus 0,5 % těm, kdo využívají Flexikonto. Sberbank 1,03 % Platí pro vklady do 300 000 Kč, podmínkou je zřízení Fér konta (minimální měsíční obrat 15 000 Kč, jinak poplatek 99 korun). Bez Fér konta sazba 0,53 %. UniCredit Bank 0,05 % Sazba platí u spoření Plus na vklady od 200 000 Kč do 20 milionů, u spoření Prima na vklady do 499 tisíc. Wüstenrot 1,50 % Pro vklady 30 000 až 1,5 milionu. Platí do konce února 2019 pro nové klienty při fixaci vkladu na 12 měsíců. Jinak zhodnocení 0,5 %. Zdroj: jednotlivé banky, údaje k 5. 11. 2018

3. Spoření včetně investice – úrok i nad 2 %

Stále dost klientů věří spíš na spoření než na investice. Banky však chtějí naučit investovat i běžné „malé“ klienty. Třeba ČSOB má k tomuto účelu produkt Duoprofit. Na spořicím účtu nabízejí nejlepší úročení 2,3 procenta na jeden rok, podmínkou je však, aby klient stejnou částku, kterou bude spořit, také investoval do podílových fondů banky, minimální investice je přitom 30 tisíc korun. Obdobnou zvýhodněnou kombinaci spoření a investování nabízí Komerční banka.



NA CO SI DÁT POZOR:

U investování platí pravidlo, že člověk by měl investovat jen zbytné peníze. Tedy takové, které má navíc po pokrytí všech běžných potřeb a také po tvorbě základní rezervy. Investované peníze totiž nejsou k dispozici okamžitě (například odkup podílových listů může trvat týden i déle). A může se stát, že investice bude v minusu, a kdybyste rezervu neměli a potřebovali náhle peníze vybrat, dostali byste méně, než kolik jste vložili.

4. Termínované vklady – úroky žádná sláva

Peníze v bankách na termínovaný vklad můžete uložit na dobu od jednoho týdne do deseti let. Jenže úroky nejsou žádná sláva. U ročních termínovaných vkladů je docela běžná sazba 0,01 % za rok. Nad jedno procento se dostanete u Creditas (1,2 %), Expobank (1,1 %) a Equa banky (1 %). Případně u Wüstenrotu – tam je základní sazba u ročního termínu 0,9 procenta, noví klienti však mohou do konce února získat navíc bonus 0,6 procenta.



Je běžné, že u termínovaných vkladů je stanovena minimální částka, kterou je třeba uložit. Nikdo se asi nepozastaví nad vkladem tři až pět tisíc korun, ale třeba u Expobank je třeba počítat s nutností poslat do banky alespoň 100 tisíc korun.



NA CO SI DÁT POZOR:

Některé termínované vklady jsou koncipovány jako jednorázové, jiné jako revolvingové. V prvním případě po ukončení banka peníze pošle na běžný účet, ve druhém musíte termín hlídat a vklad včas vypovědět, jinak se automaticky prodlouží o stejně dlouhou dobu, na kterou byl sjednán poprvé.