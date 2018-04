Výpočet: stavební spoření s fondy prohrává. I v konzervativní variantě

Klient ukládá po dobu 10 let 2 000 korun měsíčně Stavební spoření za deset let vloženo 2 000 x 120 měsíců: 240 000 Kč

poplatek za uzavření smlouvy: 2 800 Kč

poplatky za vedení 10 let x 300 Kč: 3 000 Kč

zhodnocení po zdanění 1,87 %: 22 647 Kč

státní podpora: 20 000 Kč

celkem k dispozici: 276 847 Kč Podmínky stavebního spoření: Dohodnuté podmínky (poplatky, zhodnocení) jsou pevně dané. Spoření je minimálně na 6 let – po tu dobu lze peníze vybrat pouze se sankcí. Není nutné peníze posílat pravidelně, ale model s tím počítá. Úrokové příjmy stavebního spoření podléhají srážkové dani ve výši 15 procent. Podílové fondy - konzervativní strategie za deset let vloženo 2 000 x 120 měsíců: 240 000 Kč

zaplaceno na poplatcích: 2 400 Kč

zhodnocení 3,5 %: 45 916 Kč

daň: 0 Kč

celkem k dispozici: 283 516 Kč Podílové fondy - dynamická strategie za 10 let vloženo 2 000 x 120 měsíců: 240 000 Kč

poplatky: 8 400 Kč

zhodnocení 7 %: 96 472 Kč

daň: 0 Kč

celkem k dispozici: 328 072 Kč Podmínky podílových fondů (obě strategie): Poplatky jsou pevně dané, zhodnocení však jen orientační – záleží na situaci na trhu. Investice je likvidní, lze ji kdykoli přerušit či vypovědět. Není nutné peníze posílat pravidelně, ale model s tím počítá. Zhodnocení není daněno (za předpokladu, že investice trvá alespoň šest měsíců, od roku 2015 bude potřeba investovat alespoň na tři roky).