Spoření ve prospěch někoho jiného

Co je vinkulace v případě stavebního spoření

Vinkulace čili postoupení finančních prostředků na účtu stavebního spoření znamená vázanost jejich výplaty. Když klient vinkuluje zůstatek na svém účtu ve prospěch třetí osoby, může jej pak vybrat pouze s jejím souhlasem.

Například pokud babička vinkuluje vklady na své smlouvě ve prospěch svého vnuka, nemůže je z účtu vybrat ani babička, ani vnuk, ale pouze babička se souhlasem vnuka. V případě stavebního spoření je možné provést několik druhů vinkulací, nejčastěji jsou to vinkulace na přivolení třetí osoby a vinkulace ve prospěch spořitelny či jiné banky.

Vinkulace na přivolení třetí osoby

Vinkulace na přivolení třetí osoby omezuje možnost klienta nakládat s finančními prostředky, které má na svém účtu. Brání mu, aby vyzvedl své úspory bez vědomí třetí osoby, v jejíž prospěch je vinkulace provedena.

Může jí být fyzická i právnická osoba. Jednu smlouvu lze vinkulovat i ve prospěch více osob. Výplata peněz pak bude moci být provedena pouze pokud s ní budou souhlasit všechny tyto osoby zároveň. Vinkulovat je možné určitou konkrétní částku, ale také celý zůstatek účtu včetně dalších budoucích vkladů i úroků. Státní podpora je vinkulována až po uplynutí vázací doby, tedy pěti či šesti let od uzavření smlouvy. Do té doby nemá klient na její výplatu nárok, na účtě má pouze připsané zálohy státní podpory.

Jak se tato vinkulace provádí

O vinkulaci může požádat vždy pouze majitel smlouvy o stavebním spoření. Jde-li o smlouvu nezletilého dítěte, je nutný souhlas opatrovnického soudu. Zrušit vinkulaci může opět pouze majitel smlouvy, ovšem je k tomu nutný písemný souhlas třetí osoby, v jejíž prospěch byla vinkulace provedena. V případě, že by se zrušením vinkulace nesouhlasila, může vinkulaci zrušit pouze soud.

Pokud jde o samotnou výplatu vinkulovaných prostředků z účtu stavebního spoření, musí k ní dát příkaz majitel účtu. Ten, v jehož prospěch byla částka vinkulována, na to právo nemá.

Vinkulace ve prospěch banky

Vklady na účtu stavebního spoření mohou sloužit také jako zajišťovací prostředek. Pokud si budete brát nějaký úvěr, může banka či stavební spořitelna akceptovat jako jednu z forem zajištění finanční pohledávku. V takovém případě jsou finanční prostředky na účtu stavebního spoření vinkulovány v její prospěch a slouží jako zástava za úvěr. Majitel účtu podepisuje zástavní smlouvu k pohledávce. Vinkulace se zruší buď po splacení úvěru, nebo když bude vklad stavebního spoření nahrazen nějakou jinou zástavou.

Pokud klient čerpá překlenovací úvěr od stavební spořitelny, slouží jeho vklady, které má na spořicím účtu, automaticky jako část zajištění tohoto úvěru. Klient souhlas s touto vinkulací podepisuje spolu s úvěrovou smlouvou. Vinkulace vkladů je zrušena v okamžiku přidělení cílové částky, kdy je překlenovací úvěr splacen zůstatkem spořicího účtu a úvěrem ze stavebního spoření.

Vinkulace v praxi

Uvedené vinkulace zůstatků na účtech stavebního spoření ve prospěch banky či spořitelny v praxi fungují. Ale jak je to v jiných případech? Stavební spořitelny uvádějí, že vinkulace jsou v praxi ojedinělé a když už se sjednávají, jsou to v naprosté většině případů vinkulace ve prospěch bytových družstev. Tímto způsobem lze totiž vytvářet fond oprav. Pokud se členové bytového družstva domluví, že do něj budou přispívat prostřednictvím stavebního spoření, sjednají se smlouvy na jednotlivé členy a výplata prostředků z každého účtu je pak vinkulována ve prospěch družstva. Výhodou je, že takto má každý jako fyzická osoba nárok na státní podporu. Družstvo jako celek by ji nemělo.

Vinkulace stavebního spoření je často vhodná také v rámci rodiny. Pokud jsou vklady rozděleny na více smluv, celkově získanáje mnohem vyšší, než kdyby byla celá částka vložena jen na jeden účet. Proto si třeba někdo vedle svého stavebního spoření spoří ještě na smlouvu uzavřenou na babičku nebo na své dítěte. V takovém případě je velmi vhodné pojistit si výplatu svých peněz tak, aby nakonec nezůstaly jako pěkný dárek jinému členovi rodiny. U starších lidí existuje také riziko jejich úmrtí v době trvání smlouvy. Bohužel vinkulace vkladů stejně někdy nepomůže.

Vinkulace vždy nepomůže

Když například spoří rodiče na smlouvu svého dítěte, mohou se obávat, že po dosažení zletilosti potomek smlouvu zruší, úspory si vybere a utratí proti jejich vůli. Tomu by samozřejmě rádi zabránili, ale v podstatě nemohou. Vinkulaci zůstatku ve svůj prospěch sice provést mohou, ale pokud s ní zletilé dítě jako majitel účtu nebude souhlasit, nebude k ničemu.

Také případ úmrtí osoby, na jejíž smlouvu si někdo spoří, není možné vinkulací zůstatku předem ošetřit. Postup upravuje zákon o stavebním spoření, v případě úmrtí přechází práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na pozůstalého manžela. Až pokud ten není, řeší se (zjednodušeně řečeno) stavební spoření v dědickém řízení. To má svá pravidla a vinkulace tu nepomůže. Jedinou jistotou je pak závěť. I když ani ta nemusí ve všech případech stoprocentně zaručit, že úspory získá ten, kdo je zasílal na účet.

