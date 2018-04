Spořením na penzi ušetříte ročně na daních až 1 800 korun

Z ročního vyúčtování penzijního fondu vyčtete, kolik jste si za uplynulý rok naspořili. Odečtěte 6 000 korun (odpovídá pětistovce spoření měsíčně, na tu dostáváte státní příspěvek, proto se tato částka do slevy nepočítá) a poznáte, o kolik si smíte daně snížit. I když vám po odečtu vyjde třeba 18 000, odečíst můžete maximálně dvanáct.

O zaplacené pojistné ale nebudete snižovat přímo daň z příjmu, neušetříte tedy 12 000, jak to hlásají některé reklamy. Vy těch 12 000 odečítáte z takzvaného daňového základu, ze kterého se teprve daň vypočítává. Daň z příjmu je patnáct procent, vyděláte tak maximálně 1 800 korun (15 procent z 12 000 korun).

Přispět může i zaměstnavatel

Až 24 tisíc korun za rok vám může přidat zaměstnavatel. Částka je společná pro penzijní připojištění a životní pojištění, ale není určeno, kolik je na co. Takže s trochou štěstí se může stát, že vám v penzijním fondu přistanou každý měsíc navíc až dva tisíce korun. Pro vás i vašeho zaměstnavatele jsou tyto peníze osvobozené od daně. Neplatíte z nich ani sociální, ani zdravotní pojištění. Zatím. V návrhu úsporných krizových opatření se počítá se změnami.

Kolik ušetříte Měsíční platba (v korunách) Úspora za rok (v korunách) 500 0 600 180 800 540 1 000 900 1 500 a více 1 800

Milá novinka: od srpna už nesmí podnik podmiňovat poskytnutí příspěvku tím, že budete mít smlouvu s vybraným penzijním fondem. Když firma přispívá, můžete si nechat starou smlouvu a nemusíte se upisovat jiné společnosti, se kterou má váš zaměstnavatel výhodnou smlouvu či od které dostal část provize "do obálky" zpět.

Předčasný konec = ztráta

Daňové úlevy i státní příspěvek si užijete, jen pokud vydržíte platit až do 60 let (a přitom alespoň pět let, to platí pro ty, kterým už třeba 60 bylo). Pokud vypovíte smlouvu dříve, přijdete o státní příspěvky a daňovou úsporu musíte vrátit.

V praxi to probíhá tak, že v daňovém přiznání za rok, kdy jste smlouvu ukončili, uvedete jako příjem všechny částky, které jste si po léta od daní odečítali. Jestli už nevíte, kolik to bylo, penzijní fond vám sumu vyčíslí.