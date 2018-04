Spořením proti inflaci

Nejedna banka v televizi či v tisku vychvaluje svůj produkt slovem, které začíná písmeny nej... Nejlevnější, nejrychlejší, nejsnadnější. Často však narážíme na produkty, které jsou pouze obaleny zajímavým pozlátkem, avšak jejich reálné kvality nejsou až tak ohromující. Union banka nabízí spořící konto, o kterém tvrdí, že nese nejvyšší úrokovou sazbu a celou řadu zajímavých výhod. Podívejme se tedy jejímu produktu, který nese název U-konto, na zoubek.

U-konto je spořící účet, se kterým jste se ještě v nedávné době mohli setkat ve spojení s Kontem Progress. Když jste si tento balíček služeb pořídili, mohli jste na U-kontu získat výhodnější úrokovou sazbu. Nyní naleznete U-konto v nabídce Union banky pouze samostatně.

Výhody, které vám spořící U-konto nabízí, jsou trojího typu. Předně můžete kdykoliv přikládat peníze na tento spořící účet. Pokud máte navíc u Union banky zřízený některý z běžných účtů, můžete si něm zřídit takzvané převodní limity. Znamená to, že máte možnost se s bankou dohodnout na určité hranici svého zůstatku, a tu když vaše finance překročí, budou automaticky přesunuty na spořící účet. Poslední výhodou je možnost ovládání U-konta pomocí některého ze dvou kanálů přímého bankovnictví. K tomuto účelu můžete využít buď internetového nebo GSM bankovnictví. Hledáte informace o investování do podílových fondů? Pak určitě navštivte naši specializovanou sekci.

Nyní se podívejme na samotný princip uložení peněz na U-konto. Jedná se o spoření na dobu neurčitou, ale vy si musíte nastavit výpověď na dobu určitou. V praxi to znamená, že ve chvíli, kdy si tento spořící účet založíte, si také nastavíte, za jak dlouho po ohlášení výpovědi můžete na své peníze sáhnout. Délka výpovědní lhůty může být 1 týden, 14 dní nebo pak 1, 2, 3, 6, 9 a 12 měsíců. V závislosti na délce nastavené výpovědi, se také pohybuje výše úročení vašich peněz. Pochopitelně nejvyšší úroková sazba odpovídá nejdelšímu období pro výpověď, ale také patřičné výši uložené částky. Banka chce pochopitelně vědět, jak dlouho bude mít vaše peníze k dispozici a čím víc jich bude mít, tím více na nich může vydělat. Ale vraťme se k úročení vašich peněz na U-kontu. Od 1,15% p.a., která odpovídají částce nižší než 30 tisíc s výpovědní lhůtou na jeden týden, se můžete vyšplhat až k 2,9% p.a., které získáte na částku vyšší než půl milionu a na výpovědní lhůtu v délce jednoho roku.

Když se rozhodnete, že peníze z U-konta vyberete, učiníte výpověď a po uplynutí výpovědní lhůty máte 15 dní na to, abyste si z účtu své zhodnocené finance vybrali. Pokud tak v této době neučiníte, účet se uzavře. Vy pak musíte zadat novou výpovědní lhůtu a teprve poté můžete své peníze získat. Pokud se dostanete do situace, kdy budete nuceni vybrat peníze dříve, než uplyne výpovědní lhůta, pak se budete muset připravit na vysoký sankční poplatek. Ten činí 5% z vybírané částky (ze 100 000 korun je to například 5 000 korun).

Co se týče ceny U-konta, pak za zřízení ani za vedení nezaplatíte žádný poplatek. Stejně je tomu i v případě výpisu, pokud vám ovšem postačí jeden do roka. Kdybyste jej chtěli dostávat každý měsíc, zaplatíte za každý 8 korun. Bez poplatku se však neobejdou jednotlivé transakce, které s účtem provedete. Za došlou platbu na spořící účet tak zaplatíte až 7 korun (v případě, že jde o platbu z jiné banky) a za převod ze spořícího účtu až 8 korun (opět cena za platbu na účet v jiné bance).

Podívejme se nyní, jak se U-konto jeví při porovnání s konkurenčními produkty. K tomuto účelu nám poslouží následující tabulka:

Podmínky Union banka: U-konto Česká spořitelna: Spořitelní vklad ČSOB: Spořící účet KB: Sporoúčet KB RB: Efekt konto HVB: Spořící účet Plus 50 000 na měs./rok (v %) 1,8 / 2,3 0,9 / 1 1,05 / 1,15 1,09* 1,2* 1,35* 600 000 na měs./rok (v %) 2,4 / 2,9 1,90 / 1,95 1,80 / 1,90 1,64* 2* 1,65* automatické nadlim. převody z běž. účtu ano ano ano ano ano ne možnost přikládat na účet ano ano ano ano ano ano ovládání pomocí přímého bankovnictví ano ne ne ano ano ano délka výpovědní lhůty 1 týden-1 rok 1 týden-4 roky 2 dny** - 4 roky pouze 1 měsíc ne pouze 3 měsíce poplatky za zřízení a vedení 0 0 0 0 0 0 možnost předčas. výběru 5% z vyb. částky nelze 0,5 - 2,5% z vyb. č.*** 150 Kč zdarma 0,5%**** minimální první vklad 200 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 000 Kč minimální výše dodatečných vkladů neom. 200 Kč neom. neom. 500 kč neom. poplatek za došlou platbu 2 nebo 8 Kč***** 5 Kč 0 0 4 Kč 5 Kč poplatek za odešlou platbu 2 nebo 7 Kč***** 5 Kč 0 0 10 nebo 20 Kč***** 20 Kč

* peníze uložené na rok

** pokud chcete výpovědní lhůtu 2 nebo 7 dní, musíte mít u ČSOB zřízený běžný účet

*** podle délky výpovědní lhůty

**** individuálně možno i bez poplatku

***** první poplatek je v rámci banky a druhý z nebo do jiné banky

Zdroj: banky

Při porovnání U-konta se spořícími účty ostatních bank je zřejmé, že jeho nespornou předností je úročení, jemuž ostatní banky jen stěží konkurují. Také minimální výše prvního vkladu a ovládání účtu pomocí kanálů přímého bankovnictví se jeví jako velice příznivé skutečnosti. Co se týče přímého bankovnictví, pak je ovšem škoda, že není možné účet ovládat také pomocí telefonního bankovnictví, které je u klientů v takové oblibě (pouze pasivně – sledování stavu spořícího účtu).

Krajně nepříjemný je sankční úrok, který na vás bude banka vyžadovat ve chvíli, kdy se rozhodnete, že si peníze vyberete před uplynutím výpovědní lhůty. Také byste si měli dát při volbě spořícího účtu pozor na výši poplatků za došlé a odešlé platby. Pokud totiž hodláte na účet vkládat častěji nízké částky, mohou poplatky snížit výši zisku. Ani spodní hranice výpovědní lhůty není příliš pružná. Zvláště v případě, kdy se rozhodujete, kam uložit peníze tak, abyste je mohli mít k dispozici okamžitě. Zajímavá je v tomto ohledu například nabídka ČSOB, která vám umožní využít již dvoudenní výpovědní lhůtu nebo například Efekt konto Raiffeisenbank, kde na problém s výpovědní lhůtou nenarazíte vůbec.

U-konto je vhodné zvláště pro ty, kdo se obávají investičních rizik (čemuž ovšem odpovídá výše výnosu), avšak nechtějí nechat své peníze ležet na běžném účtu. Zde samozřejmě peníze pouze ztrácejí hodnotu, a to díky inflaci, která se v současné době meziročně pohybuje pod dvěmi procenty. Možná, že i ovládání spořícího účtu na dálku pro vás může být lákadlem.

Pokud jste však odvážnější a můžete si dovolit své peníze investovat na delší dobu, pak rozhodně sáhněte po docela jiném produktu, jako jsou například podílové fondy peněžního trhu.

Myslíte si, že je právě pro vás U-konto vhodnou volbou? Jaký je váš vztah k investičnímu riziku? Už jste někdy zkoušel(a) rozmnožit své finance v akciích? Nenechávejte si své názory a zkušenosti pro sebe!