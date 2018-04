Spořením se zbohatnout nedá, raději investujte

Jinými slovy si za uložené peníze včetně připsaných úroků koupíte méně než v okamžiku, kdy jste je na účet ukládali.

Spoření a investování. Kde je rozdíl?

Východiskem je opustit spoření a vyzkoušet oblast investování. Jaký je mezi nimi rozdíl? Při spoření dopředu víte, jakého zhodnocení dosáhnete, zatímco v případě investování si stoprocentně jisti být nemůžete. Zde se pohybujeme v oblasti očekávaného výnosu. Reálný výsledek se od našich předpokladů i od předpokladů finančních poradců může více či méně lišit.

Nelze mít vše: zisk, bezpečí i rychlý přístup k penězům

Drobní investoři nejčastěji vkládají peníze do akcií, dluhopisů nebo instrumentů peněžního trhu. Ty se navzájem liší v oblasti očekávaného výnosu. Jako nejvýnosnější se podle tohoto hlediska jeví akcie následované dluhopisy a na konci stojí peněžní trh.

Podobně jako v reálném životě platí však i zde zásada, že vyměníte něco za něco. Vyšší očekávaný výnos je vykoupen velkou kolísavostí cen. Podle tohoto kritéria je pořadí přesně opačné – nejvíce kolísavé jsou akcie následované dluhopisy a největší stálost vykazují instrumenty peněžního trhu.

Pro klienta je samozřejmě ideální, pokud investice cenově kolísá co nejméně, neboť prudký propad cen by mohl znamenat v konečném důsledku i ztrátu. Platí základní zásada investorů, že lidi, kteří se obávají rizika, investují do peněžního trhu a dluhopisů, zatímco lidé bez averze k dočasným propadům cen upřednostňují akcie.

Nejsnadnější investice: podílové fondy

Podílové fondy jsou otevírány investičními společnostmi, které najdete nejčastěji v českých bankách. Zajímejte se, zda kupujete fond peněžního trhu, dluhopisový anebo akciový. Od toho se odvíjí právě očekávaný výnos a samozřejmě i kolísavost cen. Nebojíte-li se dočasné ztráty, tak investujte spíše do akciových fondů. V opačném případě zařazujte akciové fondy pouze doplňkově do svého portfolia.

Poplatky u fondů peněžního trhu bývají nulové, u dluhopisů se pohybují kolem dvou procent z částky, kterou investujete, akciové podíly pořídíte za 3 procenta. Některé investiční společnosti si účtují poplatky, i když fond opouštíte a chcete vyplatit peníze.

Co čekat od finančních produktů Termínovaný vklad + Předem máte jistotu, jaké zhodnocení vám peníze přinesou, domluvený úrok platí po celou dobu, na kterou jste vklad sjednali. U opakovaného termínovaného vkladu se aktualizuje úrok vždy po ukončení výpovědní lhůty.

+ Peníze jsou pojištěné (v případě krachu byste dostali 90 % svých peněz, nejvýše 25 000 eur – cca 625 000 korun).

- Jste omezeni termínem; když vyzvednete peníze dřív, než skončí sjednaná výpovědní lhůta, banka naúčtuje penále.

- Zhodnocení není vysoké, u uložených 50 000 korun na rok to budou 2 procenta; když na stejnou dobu uložíte půl milionu, bude úrok 3 procenta.

- Ze zisku zaplatíte daň 15 %. Spořicí účet + Máte orientační jistotu, jaké zhodnocení vám peníze přinesou, úroky se mění dle sazebníku banky, aktuálně jsou nejvyšší sazby okolo 3 %.

+ Peníze jsou pojištěné (v případě krachu byste dostali 90 procent svých peněz, nejvýše 25 000 eur – cca 625 000 Kč).

+ Nejste omezeni žádnou výpovědní lhůtou, peníze můžete vybrat, kdy chcete, bez penále. U některých účtů máte k dispozici i platební kartu.

- Ze zisku zaplatíte daň 15 %. Podílový fond + Máte naději na vyšší zhodnocení, u akciových fondů třeba 10 procent ročně.

+ Tím, že jde o kolektivní investování, částečně rozkládáte riziko, protože nenakupujete jen jeden titul akcií.

+ Nejste omezeni výpovědní lhůtou, na druhou stranu peníze nedostanete na počkání, obvykle jsou k vyzvednutí během tří dnů až týdne.

+ Když investici udržíte déle než 6 měsíců, nebudete zisk zdaňovat.

- Peníze nejsou pojištěné.

- Naděje na vyšší zisk je vykoupena větším rizikem, že hodnota vaší investice poklesne.

- Podíly kupujete i prodáváte za aktuální tržní cenu, která zejména u akcií může kolísat.

- Není stanovena žádná úroková sazba, kterou byste si mohli být jistí. Snad jen u fondů garantovaných víte, že neproděláte, ale za tu jistotu platíte tím, že investice není dost dynamická a šance na výdělek se snižuje.

- U fondů akciových a dluhopisových platíte při vstupu a výstupu poplatek.

Garantujeme vám, že neproděláte

Banky a investiční společnosti nabízejí i takzvané fondy garantované. Ty si musíte nakoupit během určité doby, takzvaného upisovacího období. Pak nezbývá než pár let (obvykle 2 až 6) počkat. Po té době dostanete zpátky minimálně to, co jste do fondu vložili (garance) nebo zisk.

Vzhledem ke garanci bývá však strategie těchto fondů opatrná a potenciální zisk tak není příliš závratný. I zde společnosti navíc účtují vstupní a výstupní poplatek, který si musíte od výnosu odečíst.

Životní cyklus: když jste spíš pasivní

V poslední době se množí nabídky investičních společností, které se jmenují fondy životního cyklu. Jsou typické tím, že vám v závislosti na přibližujícím se odchodu do důchodu samy mění strukturu portfolia. Řídí se přitom pravidlem, že s blížícím se důchodovým věkem ubývá akciová složka v portfoliu klienta a přibývá ta konzervativní – dluhopisová a peněžního trhu.

Naopak u dnes čtyřicetiletých nebo třicetiletých investorů převažuje ta riziková – akciová. Fond investorovi tímto způsobem zamezí prudkému propadu hodnoty portfolia těsně před důchodem.

I zde se platí poplatky. Některé ústavy je účtují v pásmech. Ty nejvyšší jsou tam, kdy investujete malé peníze (cca do 50 000 korun), nulové u opravdu vysokých investic. Třeba ČP Invest slibuje nulové poplatky, ale to v jeho programu Partner musíte uložit alespoň 30 milionů.

Pokud nemáte zájem aktivně si svoje investice řídit a přeskupovat portfolia dle vlastního uvážení, tak fondy životního cyklu nejsou vůbec špatnou myšlenkou. K aktivním klientům majícím z investování vlastní požitek však nepatří.

Kde pořídíte fondy životního cyklu Bawag

Fondy společnosti ABN AMRO, minimální první i následná investice minimálně 5 000 Kč, vstupní poplatek nejvýše 5,25 % (podle objemu investice). Česká spořitelna

Fondy na 12, 17, 22 a 32 let, minimální jednorázová investice je 100 Kč, vstupní poplatek 2,5 %. ČSOB

Fond Finanční nezávislosti, cílen do r. 2040, minimální jednorázová investice 5 000 Kč, další investice alespoň 500 Kč, vstupní poplatek 1,5 %. ČP Invest

Fond Partner Invest, minimální jednorázová investice 3 000 Kč, další investice alespoň 500 Kč, vstupní poplatek 0 až 4 %, podle objemu investice. UniCredit

Fondy společnosti Pioneer Investments, minimální první investice 5 000 Kč, následná 1 000 Kč (u pravidelného investování 500 Kč), poplatek 0,2 až 3,50 %, podle objemu investice.

Kupuji akcie, informace mám přes počítač

Investování do cenných papírů prostřednictvím počítače s sebou přineslo řadu výhod. Z pohodlí svého domova nebo i z kanceláře a kdekoliv na cestách se můžete kdykoliv přihlásit do obchodního systému zvoleného obchodníka, posuzovat situaci na trhu a okamžitě zadávat obchodní pokyny.

Největší výhodou on-line aplikací je bezesporu dokonalý přehled investora o stavu peněz určených na obchodování, aktuální nákupní a prodejní ceně akcií v jeho portfoliu a dalších informacích. Informační stránky mu zároveň poskytují velké množství důležitých údajů o vývoji trhu či o firmách, které vydávají akcie.

Lze začít i s menší částkou

Investování do cenných papírů není výsadou jen pro bohaté. Minimální částka obvykle není stanovena, ale s ohledem na transakční náklady a poplatky lze doporučit investovat alespoň 10 tisíc korun, kdy tyto náklady nepřevýší jedno procento hodnoty cenných papírů.

Začátečníci obvykle drží cenné papíry jako dlouhodobou investici a volné finanční prostředky investují v malých částkách průběžně. Je to rozumné, neboť se tak potlačí vliv kolísání finančních trhů. Vývoj kapitálového trhu v minulém období byl velmi příznivý a například akcionáři ČEZ vydělali za posledních několik let stovky procent.

Ale i v obdobích, kdy trhy bouřlivě nerostou, lze vhodnou strategií dosáhnout zajímavých zisků. Při obchodování s akciemi lze vydělat desítky až stovky procent. Ale pozor, stejné částky můžete i prodělat – ceny akcií jsou prostě nestálé.

Jaké informace sledovat?

Mezi informace, které by měl i drobný investor sledovat, nepochybně patří: celková situace na kapitálovém trhu, zda akcie obecně klesají nebo stoupají, zda se výkyv týká jen akcií firem z určitého oboru,

ekonomická situace firem, jejichž akcie klient vlastní nebo je chce koupit,

ekonomická i politická situace v zemích, kde vydavatel akcií podniká,

v případě zahraničních investic je třeba sledovat i měnové kurzy.

Sami, nebo s makléřem?

Nejvyšší zisky přinášejí investice do takových akcií, které jsou v současnosti podhodnoceny a jejichž cena se v budoucím období zvýší. Takové akcie neustále na celém světě hledají miliony investorů. Někteří z nich nespoléhají na cizí rady (vždyť jde o jejich vlastní investované peníze), ti však investování a hledání správných informací obětují mnoho času, úsilí a finančních prostředků.

Investoři, kteří nemají dostatek zkušeností a zejména času, se na trhu nemohou dostatečně orientovat a ne vždy získají podstatné údaje včas. Mohou se však obrátit na zkušené makléře, kteří jim informace i obchody zprostředkují.

Výhodou spolupráce s makléřem je možnost konzultace s profesionálem, který zná aktuální informace v mnohem širším rozsahu a může tak doporučit například obchod neuzavírat, jakkoliv se zdál předtím investorovi výhodný.

Při rozhodování je však třeba i v tomto případě postupovat obezřetně, neustále porovnávat dodané rady a informace s vlastním míněním a investičním plánem. Slepě přebírat rady někoho jiného se nemusí vždy vyplatit. Za osud investice je totiž vždy odpovědný investor.