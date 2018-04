Spořící „hit“ made in EU

Na český finanční trh mají zálusk velké mezinárodní společnosti, ať již jde o velké pojišťovny nebo nadnárodní zprostředkovatele. Mezi ně patří i společnost EFS (Euro-finanz-service), která u nás působí od letošního března. Má za sebou již osmiletou zkušenost na německém trhu a dva roky zprostředkovává své služby i v Rakousku. Tato společnost chce konkurovat především zprostředkovatelským firmám jako jsou OVB či AWD, které jsou u nás již zavedené. Jaká je strategie této firmy a co nového klientům přináší?

Společnost EFS již při zahájení činnosti v České republice v březnu tohoto roku oznamovala představení nového produktu a vytvoření 500 až 800 pracovních míst do konce tohoto roku.

Tomu odpovídá i motto uvedené v tiskovém sdělení společnosti: „Poněvadž český trh má přes výrazně stoupající tendenci ve své hustotě pojištění ještě velké rezervy, vidí EFS svůj úkol v tom, že poskytne mnoha poradcům trvalou práci se zajištěnou budoucností. Tím se má přispět k tomu, aby se co možná nejrychleji dosáhlo průměrné hustoty pojištění.“ Přestože se EFS zabývá i bankovními produkty, je zřejmé, že pojištění tvoří hlavní těžiště zájmu tohoto zprostředkovatele na českém trhu.

Strategie společnosti je postavena na tzv. dvoufázovém prodeji. V analýze se zjišťuje aktuální stav zajištění zákazníka a na základě vyhodnocení této analýzy následuje poradenský rozhovor se zprostředkovatelem. Tak mají dostat i osoby odborně neznalé možnost poskytovat zákazníkovi poradenství. Hlavním cílem analýzy je nalezení volných finančních zdrojů občana, které by následně sloužily k zakoupení produktu společnosti určeného k finančnímu zabezpečení stáří. Cílovým segmentem EFS mají být zákazníci s průměrným a vyšším příjmem, čemuž odpovídá i konstrukce vlajkového produktu, s kterým EFS přichází na český trh.

Některá marketingová sdělení společnosti EFS českým občanům „Banky, pojišťovny a stavební spořitelny nabízejí různorodé možnosti, výběr je však složitý. Akcie a fondy zažily v novém tisíciletí největší propad všech dob.“



„Životní pojištění musí ze zákona jistit uhrazené prostředky a zároveň garantovat jeho růst prostřednictvím pevné úrokové míry.“



„DÁREK nabízí poprvé v České republice dvě finanční státní podpory pro zajištěné stáří.“

Zdroj: EFS

Pozn. V propagačních materiálech je uvedeno, že Dárek nabízí poprvé v České republice dvě finanční státní podpory pro zajištěné stáří. Není to však poprvé: balíčky penzijního připojištění a stavebního spoření byly oblíbené u řady zprostředkovatelských společností zejména na konci 90. let. Na kombinaci životního pojištění a stavebního spoření se dříve specializovala Wüstenrot, životní pojišťovna. Rovněž zbylá dvě sdělení jsou přinejmenším diskutabilní. Životní pojištění nemusí jistit prostředky ze zákona.



6 % p.a. na 6 let



Nový produkt je společností označován za inteligentní penzijní produkt, který občanům přináší vícenásobné výhody. Výnosnost produktu byla při tiskové konferenci společnosti deklarována ve výši 6 % p.a. Výnos by byl splatný každých 6 let, kdy by měl zákazník možnost úspory vybrat či pokračovat ve spoření. Na první pohled zajímavé řešení však nelze občanům ke spoření na stáří doporučit. Proč?

Dárek, jak byl tento penzijní produkt marketingově nazván, totiž představuje nevhodnou kombinaci životního pojištění od Victoria-Volksbanken a stavebního spoření od Hypo-Stavební spořitelny. Konstrukce Dárku je následující. Po dobu šesti let bude zákazník platit dohodnutou částku na životní pojištění i stavební spoření. Po uplynutí šestiletého období se investuje jednorázová částka získaná ze stavebního spoření do životního pojištění. Dále pokračuje zákazník ve spoření až do důchodu, nebo si může peníze ponechat. Umožněny jsou různé varianty, přičemž platit je možné nejméně 1000 Kč v tarifu BASIC a nejvýše 2 667 Kč měsíčně v tarifu OPTIMAL, což je platba která odpovídá maximální státní podpoře poskytované k této kombinaci.

Ukázka spořících možností produktu DÁREK 24-letý muž, měsíčně 1 000 Kč (poměr vkladu 50:50), doba trvání 36 let Vloženo 432 000 Kč Z toho daňová zvýhodnění 25 % 54 000 Kč Odhad výkonu a zisku 902 231 Kč Celková výplata včetně daňového zvýhodnění 956 231 Kč ZISK 524 231 Kč

Pozn. Modelový výpočet při průměrném zhodnocení rezervy důchodového pojištění ve výši 6,2 %, propočty nezahrnují poplatky stavebního spoření (standardně by v tomto případě činil poplatek za uzavření smlouvy částku 900 Kč, za vedení účtu 290 Kč každoročně)

Zdroj: EFS

N evýhody kombinace životního pojištění a stavebního spoření:

1) Bez státní podpory nemá tento produkt smysl, tudíž je naprosto nevhodný pro klienty, kteří již mají z hlediska státní podpory plně využito stavební spoření a životní pojištění.





2) Balíček produktů je nevhodný, neboť důchodové pojištění od Victoria-Volksbanken je největší slabinou produktu. Výhodnější je samozřejmě sjednání samostatného stavebního spoření a kvalitnějšího důchodového pojištění. Rovněž pro určité situace je efektivnější sjednání samostatného produktu. Pokud by zákazník vložil 1000 Kč měsíčně nikoliv do produktu Dárek, ale do nejlevnějšího důchodového pojištění na trhu, obdržel by při odchodu do důchodu, při stejném modelu a za předpokladu průměrného čistého zhodnocení rezervy pojištění ve výši 4 až 5 %, o 125 000 Kč až 370 00 Kč více).





3) Při opakovaných převodech kapitálu mezi stavebním spořením a životním pojištěním hrozí riziko legislativních změn (omezení podpory stavebního spoření a snížení výhod této kombinace).

M ezinárodní společnost není záruka kvality





Kde znásobit peníze za rok, či deset let?

Více ZDE .

Pokud zákazníci uvažují o využití státem dotovaných produktů ke spoření na stáří, rozhodně se vyplatí vybírat. Zejména v oblasti životního pojištění jsou rozdíly v nákladovosti často rozhodující. Opatrný je třeba být obzvláště na neprůhledné balíčky produktů a podezřele výhodné marketingové akce. Právě produkt Dárek totiž nepředstavuje nejvhodnější finanční zabezpečení stáří českých občanů a ukazuje se, že nadnárodní vlastník společnosti nemusí být vždy zárukou kvalitně odvedené poradenské práce.