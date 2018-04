Novinky na spořicích účtech: sazby nic moc, ale inflaci překonají

Nepočítejte však se žádným závratným ziskem. Roční úrokové sazby se pohybují kolem jednoho procenta, a to jen u nižších částek většinou do 150 tisíc korun.

Průměrná míra inflace byla za loňský rok 0,4 %, v prosinci 2014 vzrostly spotřebitelské ceny meziročně pouze o 0,1 %.

Najdou se i sazby vyšší, pro jejich získání však musíte splnit různé podmínky, například dodržet výpovědní lhůtu, nevybírat ze spořicího účtu peníze, mít na běžném účtu určitý obrat nebo platit kartou či vlastnit i jiné produkty banky.

Equa i Raiffeisenbank úroky zvyšují, ale omezují limit

Aby banky klienty tak úplně neodradily, zavádějí spořicí účty nové. Příkladem toho jsou dvě únorové novinky od Equa banky a Raiffeisenbank. Obě banky zvyšují úrokovou sazbu, ale na druhou stranu zase omezují limit, do kterého tuto sazbu poskytují. Novinky tak uvítají průměrní klienti, tedy ti, kteří využívají spořicí účet právě jako nutnou rodinnou rezervu.

Raiffeisenbank nabídne majitelům eKont Smart i Komplet spořicí účet eKonto Flexi. Bude úročeno roční sazbou 1,3 procenta do 150 tisíc korun, u vyšších částek bude zhodnocení 0,3 procenta.

„Vklady na tomto účtu nebudou vázány žádnou výpovědní lhůtou ani plněním jakýchkoliv dalších podmínek. eKonto Flexi tak bude patřit mezi nejvýhodnější spořicí účty v nabídce českých bank,” uvádí člen představenstva Raiffeisenbank Vladimír Kreidl a dodává, že kdo bude chtít získat zajímavou sazbu i pro vyšší vklady, může i nadále využít stávající spořicí účet Flexi 21, kde budou vklady úročeny sazbou 1,2 procenta až do výše jednoho milionu korun. Banka zde snižuje jak úrok (o 0,3 procenta), tak limit (nyní je 5 milionů korun), třítýdenní výpovědní lhůta a aktivní využívání účtu zůstávají beze změny.

S další příznivou novinkou se hlásí Equa bank. „Od února začneme nabízet nový spořicí účet HIT, který tvoří základní úroková sazba jedno procento a bonus ve výši půl procenta ročně,“ prozrazuje ředitel depozitních produktů banky Tomáš Veselý a vysvětluje, že na bonus má nárok každý, kdo má příjem na běžném účtu alespoň 10 tisíc korun měsíčně, nebo uskutečnil minimálně tři platby kartou za měsíc. Po splnění jedné z těchto možností tak získá klient úrokovou sazbu na spořicím účtu 1,5 procenta ročně.

Tato výhodná sazba však platí pouze do částky 200 tisíc korun. Úložky mezi 200 tisíci a dvěma miliony korun se zhodnotí jedním procentem. Mezi dvěma a třemi miliony banka úročí vklady sazbou 0,75 procenta a částky nad tři miliony pak už jen 0,01 procenta.

Nový jednodušší spořicí účet nabízí nyní i ČSOB, sazbou 0,45 procenta jsou úročeny vklady od pěti tisíc do 30 milionů korun. Jedinou podmínkou je jednodenní výpovědní lhůta.

Vybrat ten nejlepší není vůbec snadné

Nelze konstatovat, že nejvyšší sazba znamená i nejvýhodnější spořicí účet. Záleží na tom, kolik peněz spoříte a také zda jste ochotni splnit podmínky k získání té či oné sazby. A aby to bylo ještě složitější, mají některé banky těch spořicích účtů několik.

Například Komerční banka nabízí tři různé spořicí účty s různými podmínkami. KB Spořicí konto Bonus je úročeno do 30 milionů korun sazbou 0,2 procenta, KB Spořicí konto Bonus Aktiv do 10 milionů korun sazbou 0,35 procenta (podmínkou je každý měsíc provést alespoň pětkrát platbu kartou v objemu minimálně pět tisíc korun) a u KB Spořicího konta Bonus Invest získáte sazbu 1,20 procenta ročně pro všechny úložky, pokud v bonusovém období vložíte prostředky do určitých fondů společnosti KB, nebo do investičního či kapitálového životního pojištění Investiční životní pojištění. Úroky jsou na spořicích účtech připisovány čtvrtletně, bonus pololetně.

Nebo GE Money Bank nabízí kromě účtu v tabulce ještě Spořicí účet Gold s nadstandardní sazbou 1,2 procenta ročně. I zde však musíte splnit dané podmínky, minimální měsíční kreditní příjem na běžném účtu Genius Gold 30 tisíc korun a minimální hodnotu všech podílových listů půl milionu korun. Sazba platí pro zůstatky do jednoho milionu korun.

Specifický produkt nabízí také mBank. Na sazbu 1,6 procenta do zůstatku 100 tisíc korun dosáhne ten, kdo se s bankou dohodne, že při každé platbě kartou část peněz převede na spořicí účet (může to být buď zaokrouhlení do stovek, pevná částka 10 až 50 korun, nebo 1 až 10 procent z platby).

Jak se zhodnotí peníze na spořicích účtech

Spíše termínovanému vkladu se podobá spoření u Wüstenrot. Základní zhodnocení je 0,8 procenta pro zůstatky od 30 tisíc do 1,5 milionu korun a k tomu ještě navíc takzvaný věrnostní bonus. Jeho výše pak závisí na tom, jak dlouho se zavážete na peníze nesahat. Pokud to budou tři měsíce, připíší vám navíc 0,1 procenta, jestli půl roku, pak získáte 0,2 procenta, při devítiměsíčním závazku 0,3 procenta a když se upíšete na rok, můžete se těšit na bonus 0,4 procenta. Pokud tedy zvolíte roční fix, získáte slušný roční úrok 1,2 procenta.

Přestože je jednou z nevýhod spořicího účtu možnost banky kdykoliv úroky měnit, najdou se i dva, kde banka sazbu garantuje. U Expobank (dříve LBBW Bank) je to spořicí účet Garant se sazbou 1,1 procenta bez omezení částky, sazba je garantována na 15 měsíců, pokud si účet otevřete do konce ledna, standardní garance je 12 měsíců od založení. Pro vyšší částky je výhodný spořicí účet Garance od Sberbank. Do konce roku 2015 banka garantuje 1,43 procenta pro částky od půl milionu do 2,5 milionu korun.

Jak jsou na tom sazby v porovnání s loňským rokem?

Většina bank snižovala úroky o jednu až tři desetiny procenta, o půlprocento spadlo od jara loňského roku ING Konto. Nejvyšší sešup však zaznamenalo mSpoření, loni zhodnocení tři procenta, v lednu 2015 už jen 1,6 procenta. Od března se chystá snížit úrok na Spoření i Česká spořitelna na 0,7 procenta.



Je však sympatické, že jsou i výjimky. Expobank, Sberbank a Zuno banka drží na jednom ze svých spořicích účtů sazby stejné.

„V roce 2014 jsme otevřeli nejvíce spořicích účtů v celé historii banky. Výrazným trendem je zakládání účtů on-line, jejich počet vzrostl více než desetinásobně oproti předchozímu roku. Jde zjevně o odraz toho, že ve většině nezávislých srovnání vycházejí naše účty jako nejvýhodnější. Je důležité, že získání mimořádné úrokové sazby u nás není spojeno s žádnými dodatečnými podmínkami,“ říká produktový manažer Sberbank Dušan Poláček.